Corte de Luz en Lima y Callao de hoy 2 de mayo: distritos, zonas y horarios

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de hoy lunes 2 de mayo de 2022. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

LIMA CERCADO 02:30 – 03:30

AV. ALFONSO UGARTE CDRAS 5, 6, 7, 8, 9, AVENIDA CORREDOR TRONCAL DEL METROPOLITANO, AV. ALFONSO UGARTE ESQUINA JR. QUILCA, CALLE DAVALOS LISSON CDRA 3, JR. CAÑETA CDRA 8, JR. CHACAS CDRAS 0, 1, 2, JR. CHANCAY CDRAS 8, 9, JR. CHOTA CDRAS 7, 8, JR. IQUIQUE CDRA 1, JR. POMABAMBA CDRA 2, JR. QUILCA CDRA 5, JR. ZEPITA CDRAS 6, 7, JR. ZORRITOS CDRA 1, PASAJE GABRIEL DELGADO CDRA 5, PASAJE TEODORO PEÑALOZA CDRA 2.

LIMA CERCADO 04:00 – 05:00

URB. HUERTA DE LA VIRREYNA AV. ALFONSO UGARTE CDRAS 9, 10, CALLE DAVALOS LISSON CDRA 3, JR. CHACAS CDRA 2, JR. CHOTA CDRA 10, JR. ILO CDRAS 3, 4, JR. POMABAMBA CDRA 1.

ANCON 08:30 – 17:30

URB. COVITIOMAR AV. 19 DE ENERO MZA, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, AV. ALEJANDRO BERTELLO CDRAS 1, 4, MZ A1, C, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, L, AV. HEROES NAVALES MZ A, B, B1, B2, D, E, H2, I, I2, J, J1, AV. PANAMERICANA NORTE MZ A, A2, E1, G2, CALLE 14 DE FEBRERO MZ C, C2, D, D2, E, E2, CALLE 17 DE OCTUBRE MZ H, H2, I2, CALLE 27 DE JULIO MZ E2, F2, G, G2, H, H2, CALLE 28 DE OCTUBRE MZ D, D2, CALLE 8 DE DICIEMBRE MZ A2, B2, G, G2, CALLE COLECTORA MZ A, A1, B, B1, D, E, F, G, H, CALLE ELIAS AGUIRRE ROMERO MZ B, C, D, Z, CALLE MARINERO ROBLES CDRA 1, MZ F, G, I, CALLE SAN VICENTE DE PAUL MZ G, G1, H, H1, I, I1, J1, K, K1, JR. SAN JUAN BAUTISTA MZ L1, M1, JR. SAN MARTIN DE PORRES MZ D1, E1, A.H. SAN PEDRO AV. 6 DE FEBRERO MZ A, B, C, E, A.H. SANTA ROSA DE LIMA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, URB. BRISAS DE SANTA ROSA MZ B, C, D, E, G, J, O, P, Q, R.

COMAS 09:00 – 18:00

P.J. COLLIQUE AV. ANDRES AVELINO CACERES CDRAS 1, 2, MZ A, K1, N1, O1, S1, AV. COLLIQUE MZ W, AV. JULIO C. TELLO CDRAS 1, 2, 6, MZ C1, Q, AV. LUIS SANCHEZ CERRO CDRA 2, MZ O1, AV. PUNO CDRA 1, AV. REVOLUCIÓN CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, MZ B, B1, C1, D1, E, E1, F1, G1, I1, N, AV. TUPAC AMARU CDRAS 1, 2, CALLE AUGUSTO B. LEGUIA MZ X3, CALLE JOSE GALVEZ CDRA 1, 2, 3, MZ G, G1, CALLE ELIAS AGUIRRE CDRAS 1, 6, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 1, CALLE JOSE OLAYA CDRA 1, CALLE LA MAR CDRA 1, MZ G1, I1, CALLE RAMON CASTILLA CDRA 1, MZ A1, D, D1, CALLE TARAPACA CDRA 1, MZ D1, E1, CALLE TINGO MARIA CDRAS 1, 2, MZ L1, JR. ARICA CDRA 1, MZ E1, F1, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, MZ C1, JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 1, 2, MZ N1, O1, JR. HUASCARAN CDRAS 1, 2, 3, MZ F, F1, G1, U, JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 67, JR. JOSE GALVEZ CDRAS 1, 2, 3, MZ E1, F1, J1, K1, JR. LUIS SANCHEZ CERRO CDRA 1, MZ X, X1, X3, X5, X7, X8, Z, JR. MARISCAL CACERES CDRAS 1, 2, MZ F1, JR. MIGUEL IGLESIAS CDRAS 1, 2, JR. SAN LUIS CDRA 1, JR. SAN MARTIN DE PORRES CDRAS 2, 3, 4, MZ H, I, M1, S1, JR. TACNA CDRA 1, MZ D1, L1, PASAJE LEONCIO PRADO CDRAS 1, 6, JR. MICAELA BASTIDAS CDRAS 1, 2, PASAJE PUCARA MZ X, X6, PASAJE SAN JUAN BAUTISTA CDRAS 1, 2, MZ M1, R1, Z1, PASAJE SANTA ROSA CDRA 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AVENIDA 13 DE JUNIO 2000 MZ F6, G6, H6, I6, AVENIDA 9 DE DICIEMBRE MZ F, K, K1, L, Ñ, S, T, T1, X, Y, Z, AVENIDA 9 DE SETIEMBRE MZ I1, K, L, AVENIDA MICAELA BASTIDAS MZ X, X1, Y, Y1, AVENIDA PROGRESO MZ A1, L, L1, M1, AVENIDA SAN MARTÍN DE PORRES MZ K, K1, L, CALLE 2 MZ A, A6, B6, CALLE 8 MZ I6, K6, L, L6, CALLE 9 DE DICIEMBRE MZ B, C, D, CALLE 9 MZ L6, D, CALLE D MZ J, CALLE EL PARQUE 2000 MZ F6, CALLE LA CHIRA 2000 MZ K6, CALLE LAS CAOBAS 2000 MZ C6, CALLE LAS RETAMAS 2000 MZ M, M6, Ñ, Ñ6, CALLE LOS CLAVES 2000 MZ G6, H6, CALLE LAS GERANIOS MZ J6, CALLE LOS GIRASOLES MZ F, G, G6, H6, CALLE LOS GLADIOLO 2000 MZ A6, C, C6, M6, N6, Ñ6, CALLE LOS JAZMINES 2000 MZ F6, G6, CALLE LOS PINOS 2000 MZ I6, J6, CALLE LOS ROSALES 2000 MZ C, C6, D6, H, H6, I, I6, B, B6, CALLE LOS TALARES MZ H, J, N1, Ñ1, O, P, T U, Z, CALLE S/N MZ A, B, Y1, A1, D1, H I, J1, M1, A1, B1, C1, D, D1, F1, G1, J, K, X, W, U, V, CALLE SANTA MARÍA MZ Y, Z, CALLE SANTA ROSA MZ A, A2, B.

SAN MARTIN DE PORRES 09:30 – 11:00

URB. CONDEVILLA SEÑOR AV. CANTA CDRAS 2, 3, MZ V8, CALLE JOSE MARIA CORDOVA CDRAS 33, 34, 35, CALLE PEREZ DE TUDELA CDRAS 2, 3, JR. NICANOR ASIN CDRA 1, JR. AGUSTIN GAMARRA CDRAS 1, 33, 35, JR. DIEGO FERRE CDRA 1, JR. SUCRE CDRAS 35, 36, MZ P, JR. LEONCIO PRADO CDRA 1, JR. MARIANO VARELA CDRA 1, JR. TORIBIO LUZURIAGA CDRA 1, 2, MZ N8, P, JR. NICOLAS GONZALES CDRA 35.

CALLAO 09:30 – 17:30

A.H. JUAN PABLO II AV. NESTOR GAMBETA MZ F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, W, Z.

ANCON 10:00 – 11:30

URB. INGA GARCILAZO DE LA VEGA AV. DOS DE MAYO CDRA 4, AV. ABTAO CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, AV. ANCON CDRAS 2, 3, AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS 3, 4, 5, CALLE AMAZONAS CDRA 6, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 3, 4, 5, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA 2, CALLE LORETO CDRAS 3, 4, 5, 6, CALLE RIMAC CDRAS 3, 4, 5, PASAJE APURIMAC MZ 17, L, PASAJE CURDELL CDRAS 5, 6.

CALLAO 12:00 – 14:30

URB. SAN JUAN MASIAS CALLE 20 S/N CALLE S/N CDRA 1, MZ M, JR. PISAC CDRA 1.

ANCON 12:30 – 14:00

URB. INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV. DOS DE MAYO CDRAS 2, 3, CALLE BALTA CDRAS 2, 3, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 1, 2, CALLE JORGE CHAVEZ CDRAS 3, CALLE S/N CDRAS 1, 2, 3, PASAJE PRIVADO CDRAS 2, 3.

CALLAO 15:00 – 17:30

URB. SAN JUAN MASIAS AV. CANADA MZ F, F1, CALLE OLLANTAY CDRA 1, 4, 6, MZ M, CALLE S/N CDRA 2, MZ L.

ANCON 15:30 – 17:00

URB. ESTELA MARIS CALLE CANGREJOS CDRA 1, MZ A, CALLE LAS COLINAS CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ N, CALLE EL SARCILLO CDRA 1, CALLE LAS GAVIOTAS CDRA 4, CALLE LOS PINGUINOS CDRA 2, MZ H, CALLE PIQUEROS CDRAS 1, 2, 6, MZ B, I, J, MALECON MANUEL PARDO CDRAS 2, 3, MZ B, J, K, O, PASAJE PRIVADO CDRAS 1, 2.

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro principales razones por las que Enel Perú programa el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para ganatizar la calidad del servicio. Se realizan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atienden cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha pagado sus recibos de luz de Enel a tiempo.

Por riesgo eléctrico: Se realiza de manera preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Para evitarlo no manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

