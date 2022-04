Hermana de Inti Sotelo exige la renuncia de Alfonso Chávarry: “Ahora será nuestro objetivo”

Killa Sotelo convocó a una protesta virtual en contra del ministro. | Foto: Composición (Infobae)

Killa Sotelo, hermana del joven fallecido en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, Inti Sotelo; ha convocado a un ‘Tuitazo’ para exigir la salida del actual ministro del Interior, Alfonso Chávarry.

A través de una publicación en Twitter, la joven expresó que su presencia en el ministerio habría debilitado las “luchas” que muchos en Lima y provincias tienen. Además, también mencionó los asesinatos, haciendo referencia a los al menos seis fallecidos y múltiples heridos de las últimas propuestas, en el marco del paro de transportistas en diversas regiones del país.

“Ahora será nuestro objetivo Chavarry,que desde que fue designado se veía que no iba aportar nada y más bien iba a restar a muchas luchas que venimos persiguiendo muchas familias y ciudadanos ya sea en Lima Capital y Provincia que vienen asesinando a muchos compañerxs”, escribió en un tuit, con una imagen del ministro, convocando a esta forma de protesta virtual.

“Nuestras consignas: -Reforma policial -Abajo la ley del gatillo fácil -Sanción a los diferentes efectivos policías que vulneran los derechos humanos, sabemos que por haber pertenecido a la Policía difícilmente será imparcial u objetivo”, expresó.

Se recuerda que el hermano de Killa, Inti, falleció debido a la represión policial que se experimentó en las protestas de noviembre de 2020, en Lima. Desde entonces, la familia Sotelo se ha venido pronunciando en contra de la represión y violencia policial.

Killa Sotelo convocóa a un 'tuitazo' con el slogan "#FueraChávarry". | Foto: Twitter (@KillaSC3)

El gobierno de Pedro Castillo recientemente ha sido criticado por la manera en la que actúo frente a las protestas en diversas regiones, durante el paro de transportistas, que inició el 28 de marzo.

Al respecto, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, consideró que el Ejecutivo no tuvo la responsabilidad.

“La responsabilidad la tienen los manifestantes, los que realizan las manifestaciones y permiten que se infiltren en sus filas vándalos y delincuentes que atentan contra la propiedad privada y contra las personas”, declaró.

¿QUIÉNES FUERON LAS VÍCTIMAS MORTALES EN LAS PROTESTAS?

Hasta el momento se conocen seis víctimas mortales de estas protestas. Las primeras se registraron en Junín. El cuerpo de un adolescente de 13 años fue hallado en las orillas del río Yacus, en la provincia de Jauja. Se dijo que el menor habría caído al río mientras escapaba de los agentes policiales.

Candy Magaly Hinostroza de la Cruz es la segunda víctima de las manifestaciones ocurridas en Junín. La profesora que falleció tras ser atropellada por Hans Oré a la altura del puente Las Balsas, en Concepción. La tercera víctima fue un hombre de 82 años, identificado como Jorge Maldonado Landeo, del distrito de Huaripampa (Jauja), quien falleció por no haber recibido oportunamente su tratamiento de hemodiálisis en el hospital de EsSalud-Huancayo, ya que la ambulancia no pudo avanzar.

La noche del 2 de abril, el ministro Chávarry confirmó el deceso de cuatro ciudadanos, pero recalcó que estos no ocurrieron producto de enfrentamientos con la PNP. “Hay cuatro muertos, uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital; un niño que cae al puente, y dos en accidentes de tránsito, los atropellan los mismos vehículos que estaban en la huelga, no ha habido nada más, son cuatro”, dijo.

El 5 de abril, en Huánuco, un joven de 18 años identificado como Alexander Trujillo Nolasco habría sido impactado en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno. Trujillo Nolasco fue trasladado en una motocicleta hasta el centro de salud de Ambo, en donde certificaron su muerte.

La última víctima registrada falleció el 6 de abril, durante los enfrentamientos por el bloqueo de carreteras en Ica. Se le identificó como Yhony Quinto Contreras, un joven de 24 años quien recibió un impacto de bala perdida en la cabeza, ocasionando que pierda la vida en ese mismo instante.

