Pedro Castillo inauguró el Mundial de Futsal Down: “Sigan el ejemplo de nuestros muchachos de la selección peruana de fútbol”

Selección peruana de futsal down jugará el Mundial en casa.

Durante la inauguración de la Tercera Copa del Mundo de Futsal Down - Lima 2022 en la Videna, el presidente de la República, Pedro Castillo, le dio la bienvenida al Perú a los deportistas y delegaciones de los países como Argentina, Brasil, Chile, México, Portugal, Turquía y Uruguay.

“Están ustedes en uno de los países de mayor diversidad del planeta, con una variedad de ecosistemas, con una naturaleza excepcional, con sus climas, su cultura ancestral, su lengua, sus tradiciones, su costumbre e identidad, que en conjunto definen a esta nación que les da la bienvenida. Los recibimos con los brazos abiertos y estamos orgullosos de ser organizadores de la 3° Copa del Mundo de Futsal Down”, expresó el mandatario.

Señaló que este certamen permitirá a los deportistas demostrar lo mejor de su talento. E indicó que es una oportunidad para decirle al mundo “que el deporte no tiene barreras, no excluye, no tiene fronteras, el deporte nos une, es salud, nos enseña valores como el trabajo en equipo, el respeto y la lealtad”.

Se dirigió a los deportistas señalando que son el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y superación. Saben bien que no hay triunfo sin sacrificio, pero respetando las reglas de juego y al rival. Asimismo, a los padres de familia y a los entrenadores les dijo que con su apoyo y esfuerzo no solo han hecho posible que estos chicos lleguen a la selección, sino que puedan disputar un torneo mundial.

Asimismo, a los seleccionados nacionales, los invocó a demostrar lo mejor de su talento y a dejar en alto el nombre del Perú. “Sigan el ejemplo de nuestros muchachos de la selección nacional de fútbol que hace pocos días consiguieron el derecho a disputar el repechaje para un cupo al Mundial de Qatar 2022″.

SOBRE LA COPA

Por primera vez en el país se realizará una Copa Mundial Futsal Down y la sede Legado de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) será el escenario que acogerá el magno evento deportivo, en donde más de 150 deportistas medirán sus fuerzas del 01 al 10 de abril, alentados por el entusiasmo de los fanáticos desde las gradas.

Estrellas como el campeón mundial con Brasil, Romario de Souza Faría y el crack peruano, Paolo Guerrero, asistirán al certamen internacional, como parte de su iniciativa y compromiso para visibilizar las capacidades de las personas con síndrome de down.

La ceremonia de inauguración tuvo la presencia del presidente, la primera dama Lilia Paredes, el director del Proyecto Legado, Federico Tong Hurtado; la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich Tupac; la presidenta del Colectivo Down Perú, Gissely Alvarado Ramírez; el presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), Marco Antonio Gamarra La Barrera; entre otras autoridades.

Para ser parte de la fiesta deportiva, los fanáticos deben hacer un donativo de S/20, ingresando al enlace: https://mundial-futsaldown.legado.gob.pe

LIMA EN LOS OJOS DEL MUNDO

El Perú fue elegido sede este año, por contar con una infraestructura de primer nivel, luego de los certámenes desarrollados en Rusia y Brasil, en el 2016 y 2019, respectivamente.

De esta manera, la VIDENA vuelve a ser escenario de un campeonato de trascendencia internacional. Esta vez, desde el moderno Velódromo, construido para los Juegos Lima 2019 y actualmente administrado por el Proyecto Legado. Participarán ocho países: Portugal, México, Argentina, Chile, Brasil, Turquía, Uruguay y Perú.

DEBUT PERUANO

La selección peruana, liderada por el capitán Edgard Gómez (24 años), integra el grupo B, junto a Portugal, México y Argentina. En tanto, en el grupo A están considerados Brasil, Chile, Turquía y Uruguay. El conjunto nacional debutará ante México, el 2 de abril, desde las 7:30 p.m.

LA MASCOTA DEL MUNDIAL

Otro de los atractivos que tendrá la Copa Mundial Futsal Down 2022 será la presencia de la mascota oficial llamada “Qantu”, que representa un colibrí peruano, ave endémica de la cuenca del Río Utcubamba, en la selva alta del norte del país.

En la VIDENA emerge la infraestructura deportiva más moderna de la región América, a cargo del Proyecto Legado, que sigue trabajando en coordinación con las federaciones e instituciones relacionadas al deporte.

