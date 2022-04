Ex imitadora de Yo Soy denuncia por violencia física a ex vocalista de Zaperoko

Ex imitadora de Yo Soy denuncia a ex cantante de Zaperoko. (Foto: Captura de Willax)

Un duro momento viene atravesando Teresa Zañartu, quien en el pasado participó en Yo Soy como imitadora de Raffaella Carrà. Ella se presentó ante las cámaras de Amor y Fuego para denunciar a su expareja Iván Zambrano por negarse a pagar la manutención de sus dos menores hijos.

De acuerdo a su testimonio, aunque ella en su momento no denunció al excantante de Zaperoko, ellos se separaron debido a los constantes maltratos que este sujeto ejercía sobre ella.

En la entrevista que le realizaron, Teresa Zañartu contó que la primera vez que él la agredió físicamente fue cuando intentó evitar que le siga pegando a su hijo. Para ella, esta experiencia fue la peor, pues cuando no entraba en razón, no solo la insultaba, sino también le pegaba.

Asimismo, desde que se enteró que ella estaba embarazada, el salsero nunca quiso hacerse cargo de su hijo, incluso no asistía a las fiestas de cumpleaños con el pretexto que no se acordaba o que se encontraba ocupado.

Ella también reveló que en una ocasión Iván Zambrano amenazó con golpearla cuando le dijo que debía pagar la luz, pues ella agarró su billetera y sacó 100 soles, por lo que él de manera inmediata se acercó con una correa y le pidió que le devuelva el dinero.

En otro momento, Teresa Zañartu dio a conocer unos audios en el que el papá de sus hijos se comprometía a darle la mensualidad de los pequeños, sin embargo, ella lo encara por siempre prometerle que le va a depositar y luego no cumplir con su palabra.

“ No, no me digas porque toda la vida dices eso, se pasa el tiempo y no has dado meses de meses, ni siquiera lo llamaste para su cumpleaños . No te has acercado para nada, ni Navidad, ni nada. No sé de qué me hablas, siempre dices ‘sí puedo dar más’ y nunca das más y es más, no das nada, Iván”, dijo.

Luego de escuchar las palabras de la mamá de sus hijos, el cantante no tuvo otra opción más que aceptar que no cumplió con la manutención. “ Está bien, está bien, soy consciente es verdad, es verdad, no tengo nada que decir de eso ”, dijo.

Cabe precisar que según el Poder Judicial, Iván Zambrano debe de pasar 400 soles a Teresa Zañartu por su menor hijos, mientras que por su menor hija debe de dar 500 soles, siendo en total 900 soles mensuales los que debería de abonar.

Sin embargo, la ex imitadora de Yo Soy ha señalado que desde hace meses no recibe nada y que solo le ha ofrecido 300 soles por sus dos hijos, además que la viene amenazando asegurando que no son sus hijos y que iniciará una demanda para comprobarlo.

