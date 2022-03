“Unos magos”: la fuerte crítica del periodista Antonio Casale a la FCF por la eliminación de Colombia a Qatar 2022

El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

Colombia se quedó sin asistir al repechaje del Mundial Qatar 2022 pese a la victoria por la mínima diferencia ante Venezuela con un gol de James Rodríguez en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. El equipo ‘cafetero’ necesitaba que Perú pierda, algo que no sucedió porque pese a la victoria por la mínima diferencia ante Venezuela con un gol deen la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. El equipo ‘cafetero’ necesitaba que Perú pierda, algo que no sucedió porque la bicolor se impuso 2-0 ante Paraguay con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún en un abarrotado Estadio Nacional.

Esto no cayó bien en los comentaristas de ESPN Fútbol Colombia que criticaron a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y recordaron que los entrenadores Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda dejaron fuera a dos selecciones en estas clasificatorias.

“Unos magos, unos magos tipo David Copperfield, que en tres años y medio acabaron con esto. Lo sacaron a Pekerman por haber perdido por penales en los octavos de final ante Inglaterra en un Mundial (Rusia 2018) y trajeron a dos técnicos que eliminaron a dos selecciones de un Mundial: Queiroz sacó a Colombia y a Egipto y Reinaldo Rueda a Chile y a Colombia”, dijo el periodista Antonio Casale.

El estratega portugués estuvo en la primera etapa de las eliminatorias sudamericanas dirigiendo a los ‘cafeteros’ y luego se retiró por los malos resultados. Tomó la posta como DT de la selección de Egipto y tampoco pudo lograr buenos resultados al perder la Copa Africana de Naciones y no clasificar al equipo de Mohamed Salah al Mundial Qatar 2022, ambos partidos ante Senegal. Tras el fracaso, el técnico anunció el retiro de su cargo: dirigió 20 partidos, de los cuales ganó 13, empató 2 y perdió 5 con los ‘faraones’.

Por su parte, Reinaldo Rueda corrió la misma suerte que Queiroz: Chile y Colombia no clasificaron bajo su mando. Con ‘La Roja’, el entrenador disputó 27 partidos, 17 amistosos, 6 en Copa América y 4 en Eliminatorias. De estos, solo ganó 9: 1 en Eliminatorias, 2 en Copa y 6 en amistosos, y tuvo 35 goles a favor y 35 en contra. Con la selección colombiana fue similar, donde nunca llegó a compenetrar con los jugadores ni con la afición, pese a la victoria lograda este martes ante Venezuela de visita. Ya en las Eliminatorias de 2006, la ‘tricolor’, comandada por él, había quedado afuera del Mundial de Alemania por un punto para jugar la repesca.

La crítica de los comentaristas de ESPN Fútbol Colombia a la federación de su país. Video: ESPN

UN ÍDOLO COLOMBIANO

El exjugador colombiano Faustino Asprilla, que clasificó a dos Mundiales con su país (Estados Unidos 94 y Francia 98), dijo que el gran error fue haber contratado a un estratega extranjero que no sabía cómo era el fútbol ‘cafetero’.

“Esto es culpa de que no se sabe para dónde se va. El fútbol colombiano tiene una identidad y desde que la perdimos no volvimos a jugar bien. Hay que buscar eso: ¿por qué tomaron la decisión de traer un técnico europeo (Queiroz) cuando no conocía al fútbol colombiano ni la esencia del futbolista colombiano?”, comentó en ESPN Fútbol Colombia.

El exídolo del Parma, que formó parte de la generación dorada de Colombia con el ‘Tren’ Valencia, René Higuita y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, sostuvo que el jugador de su país es especial y hay que saber cómo tratarlo, algo que no pudo mantener el técnico extranjero ni el actual.

“El futbolista colombiano es especial: está muy arriba, está muy agrandado o cae. Porque somos así. Y los entrenadores que trajeron aquí nunca supieron qué era el fútbol colombiano y así terminó (con la eliminación del Mundial)”, concluyó.

