Conoce el significado de los sueños con estas interesantes interpretaciones.

“Sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien mientras duerme”, esta es una de las definiciones que se le da a los sueños, una proyección de imágenes que puede revelar nuestros deseos o miedos. Es común que no todos recordemos estas escenas, y no significa que nuestra mente está en blanco, solo que no retenemos los detalles precisos. Cuando son hechos desagradables, tristes o que nos causan algún tiempo de temor o ansiedad reciben la definición de pesadillas.

Nuestros sueños pueden ser variados, dependiendo de la experiencia y vivencia que hemos recogido con el paso de los días. Así como cada persona es única e incomparable, lo mismo ocurre con estas imágenes, ya que las interpretaciones adoptadas cambian de acuerdo al contexto que tienen.

Si estás interesado en conocer cuál es el significado de los sueños, lee atentamente lo que te compartiremos en las siguientes líneas. Recuerda, lo que sueñas no determina tu destino, solo tú puedes controlar tu futuro y lo que quieres que suceda en tu vida, en base a tus decisiones y deseos.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR CON PERSONAS FALLECIDAS Y VERLAS VIVAS?

Aunque no es un sueño común entre las personas, posee un gran poder emocional, ya que está vinculado a nuestros sentimientos y relaciones con seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Existen varias interpretaciones que se desarrollan en el contexto de nuestro descanso, ya sea que los vemos tristes, nos dejan un mensaje o se alejan y no podemos alcanzarlas.

Soñar con personas fallecidas se puede interpretar como una señal de que las estamos recordando o hubiéramos querido que estén en un momento específico de nuestra vida, en la que necesitábamos un abrazo, consejo o unas palabras de aliento.

Algunos consideran que este tipo de apariciones se vincula a un mensaje escondido que dejan nuestros seres queridos que ya no están vivos, con la finalidad de que no los olvidemos y recordemos.

Si esta persona que ves en tu sueño intenta decirte algo o tiene algún tipo de acto afectivo contigo es porque buscas esa aprobación y/o soporte para tomar decisiones importantes. Aunque en muchas ocasiones reflejamos fortaleza, debemos recordar que somos humanos y que podemos decaer ante cualquier suceso que ocurra.

Si en tu sueño esa persona se aleja aunque tú intentas acercarte, se puede interpretar como tu deseo de tenerlo cerca a ti, que no lograste despedirte o no pudieron solucionar sus problemas. Esas inconclusiones pueden alterar nuestro descanso ya que desearíamos que ese último encuentro hubiera sido totalmente diferente.

Nuestra mente puede revelar nuestros deseos más ocultos y sinceros. Si soñamos que ese ser querido está vivo es porque los extrañamos y nos hacen falta. Recorrer los mismo lugares, mirar fotografías y/o poseer un objeto puede revivir ese sentimiento de ausencia. Es importante tener presente que los recuerdos y vivencias del pasado deben formar parte del aprendizaje y que al estar en un estado sensible, emotivo y vulnerable no nos hace menos que los demás, todo lo contrario, te convierte en alguien dispuesto a sentir y conocerse de esa manera.

Mantén los recuerdos bonitos y aquellos que te generan felicidad. En tu mente, puedes proyectarlos como una película, conversa con las personas que te rodeen y siéntete protegido por las vivencias acumuladas que se almacenan en ti.

