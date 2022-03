Kiara Laos, hermana de Flavia, abrió su cuenta de OnlyFans y revela cómo tomó la decisión

Kiara Laos recibe el apoyo de su novio y familia por abrir OnlyFans. (Foto: Instagram)

La hermana menor de Flavia Laos está dando mucho de qué hablar. Kiara Laos utilizó sus redes sociales para confirmar que abrió su cuenta en la plataforma de OnlyFans, después de varios años que se encontraba inactiva.

La noticia ya había sido anunciada por la cantante y actriz, quien al ser consultada por un usuario si ella abriría un cuenta, ella respondió que su hermana era la que estaba organizando todo y creando su propio contenido para deleitar al público.

Es así como a través de sus historias de Instagram, la joven de 20 años se animó a interactuar con sus seguidores y contar más detalles de cómo decidió unirse a la plataforma que se volvió muy popular al rededor del mundo.

Un cibernauta no perdió la oportunidad y le preguntó cómo se había animado a pertenecer a la comunidad de OnlyFans. Según Kiara, una amiga cercana le contó su experiencia y la animó a abrirse su cuenta personal.

“Lo llevaba contemplando desde que salió la aplicación, pero quería esperar a estar 100% segura. De hecho tenía una cuenta ya creada, pero no la usaba por varios años. Últimamente me encontré con una amiga que abrió el suyo y me contó su experiencia positiva y así me animé”, expresó la modelo.

Foto: Instagram

Como se sabe, Kiara Laos radica en los Estados Unidos hace varios años. En un inicio se encontraba estudiando Derecho en Maryland luego de haber ganado una beca que le permitió viajar. Sin embargo, tomó una radical decisión y se mudó a Miami para estudiar Marketing.

Este habría sido uno de los motivos por el cual se unió a OnlyFans, pues debe pagar los gastos extras que requiere sus estudios. Incluso se encuentra trabajando como mesera en un restaurante de tierras estadounidenses.

Por otro lado, otro internauta le consultó como se organizaba entre sus estudios, trabajo y ahora, el OnlyFans. Kiara explicó que, si bien es difícil llevar varias cosas al mismo tiempo, ella mantiene todo organizado para no olvidarse de nada.

“No es fácil en lo absoluto, pero logro balancearlo. Tengo todo agendado para no olvidarme de tareas o deberes. Hago mi tarea el mismo día que me la mandan sobre todo si trabajo al día siguiente en la tarde”, escribió en las primeras líneas de su respuesta.

“Si tengo exámenes, estudio de apuchitos en mis tiempos libres. Antes de ir a trabajar al igual de cuando regreso, me encargo por más horas de todo lo que es OF. Me organizo un día a la semana y me dedico todo el día a mi porción de quehaceres de la casa. O sea, ando full pero siempre trato de aunque sea tener 1 día de descanso como mínimo”, agregó.

Foto: Instagram

Finalmente, dejó en claro que cuenta con el apoyo de su enamorado Chers, con quien ya tiene más de tres años de relación tras conocerse a través de la plataforma de Tinder. Kiara no dudó en resaltar la seguridad de su pareja y contó que él le toma las fotos para Only Fans.

“Probablemente voy a sorprender a varios pero no le molestó en lo absoluto. Es más, él me llevaba impulsando a hacerlo desde que salió la app. Él es el que toma todas las fotos y videos. Es un chico bastante seguro de si mismo y de nuestra relación que adoro, pero obvio cada persona tiene puntos de vista diferentes. A mi enamorado no le molesta pero puede que a otros si y también eso lo entiendo”, expresó.

Foto: Instagram

