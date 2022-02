10 productos que no sabías que existían pero que necesitas en tu vida. (Foto:Captura)

En algún momento hemos exclamado ¿Por qué no existe tal producto o cosa? porque sabemos que eso o aquello nos solucionaría la vida en cierto momento. Sin embargo, en la actualidad muchas cosas han sido creadas con el fin de darles mayores facilidades a las personas y es por eso que en esta nota te mostraremos las 10 cosas que no sabías que existían pero que necesitas en tu vida.

1. Extensión de tomacorriente con luz nocturna y dos puertos USB. ¿Te ha pasado alguna vez que has intentado enchufar tu cargador y no has podido porque no vez lo huequitos y has tenido que pararte para prender la luz de tu cuarto? Probablemente a más de uno de le ha pasado y cuánto ha querido tener un tomacorriente con luz, pero ahora es posible.

Extensión de tomacorriente con luz nocturna. (Foto:Captura)

2. Removedor de pelo de mascota. Es común que al tener mascotas los pelos de nuestros animalitos lleguen a pegarse en el sofá e inclusive en las prendas más queridas y sacar las pelusas es todo un reto, pero existe un rodillo que dejará todo eso en el pasado. Este rodillo utiliza cerdas, no cinta adhesiva, para atrapar las pelusas, lo que significa que puedes limpiarlo y reutilizarlo una y otra vez.

Removedor de pelo de mascota. (Foto:Captura)

3. Rodillo facial para absorber la grasa sin quitar el maquillaje. Es la primera vez que oímos de este producto, pero su presencia en TikTok y Youtube ha causado furor, se trata de un rodillo facial de piedra volcánica que absorbe la grasa facial y es totalmente reutilizable. Deja un efecto mate en la piel estando con o sin maquillaje y su precio es bastante asequible.

Rodillo facial para absorber la grasa sin quitar el maquillaje. (Foto:Captura)

4. Sujetadores para sábanas. Levantarte de la cama y ver que tienes que volver a acomar tu sábana con elástico es probablemente una de las tareas que más tiempo nos quite porque para hacerlo bien tenemos que mover la cama y el colchón, pero existe un producto que no conocías que le dará la solución a ello es un sujetador de sábanas. Ahorrarás mucho tiempo.

Sujetadores para sábanas. (Foto:Captura)

5. Taza de café plegable. ¿Eres de los que soñó con tener un producto que pueda reducir su tamaño para transportarlo? La taza de café plegable te dejará boquiabierto y además no es de un solo uso.

Taza de café plegable. (Foto:Captura)

6. Encendedor eléctrico recargable. Pocos son los que conocían de este objeto, ya que en la actualidad los objetos para encender son los clásicos encendedores y los fósforos, pero si eres de los que está cansado de comprar a cada rato un encendedor o inclusive de quemarte por el tamaño de este, la solución este artículo que es casi del tamaño de un lapicero y de larga vida.

Encendedor eléctrico recargable. (Foto:Captura)

7. Protectores de cable. Más de uno debe haber sufrido daños en sus cables del celular y al tenerlo por más de un año sabemos que casi es momento de comprar otro, porque justo la parte en la que se unen el cabezal y el cordón termina debilitándose, al punto de romperse, pero estos protectores son eso que siempre quisimos pero que nunca vimos.

Protectores de cable. (Foto:Captura)

8. Correa para perros versátil. Sacar a pasear a nuestras mascotas es una de las cosas que más les gusta a los peludos porque así se desestresan un poco, pero a veces necesitamos utilizar las dos manos y no podemos porque una coge la correa. Pero esta correa nos ayudará a tener esa facilidad de utilizar las dos manos, ya que la podemos podemos sujetar a la cintura, en el hombro y por supuesto en la mano.

Correa para perros versátil. (Foto:Captura)

9. Mochila resistente al agua. Sin duda lo que más se necesita durante las diversas etapas de la vida es una mochila que resista al agua y este año puedes encontrar la tuya.

Mochila resistente al agua. (Foto:Captura)

10. Pasta limpiadora rosada. En TikTok se volvió viral un producto que es conocido como el Magic Eraser, cuyo nombre es The Pink Stuff, este producto promete limpiar rayones y suciedades de superdicies duras, como porcelanato, paredes, ollas y más.

Pasta rosada para limpieza efectiva. (Foto:Captura)

SEGUIR LEYENDO