Flavia Laos y el bochornoso incidente que protagonizó en plena calle al estar en estado de ebriedad

Flavia Laos fue captada en una bochornosa situación en la calle. (Foto: Instagram)

Flavia Laos fue noticia una vez más, pero esta vez no por sus salidas con Austin Palao sino por protagonizar un bochornoso incidente tras salir de una fiesta en total estado de ebriedad. Después dejarse ver con el chico reality hace unos días, en una reunión de karaoke en casa de una de las amigas de la actriz, la modelo fue captada en una discoteca del sur.

Sin embargo, no todo salió como esperaba, pues las cámaras de Amor y Fuego captaron a la joven en una bochornosa situación.

Cuando Flavia Laos ya estaba rumbo a su casa con unas amigas, se puede ver cómo la joven bajar del auto en total estado de ebriedad para vomitar y orinar en plena Panamericana Sur. La modelo Alexandra Balarezo intentó cubrirla, pero las cámaras de Rodrigo González lograron grabarla toda la escena.

El auto donde estaba Flavia se detuvo de forma inesperada, de pronto, se ve a una persona abrir la puerta para vomitar, mientras otra joven le sujeta la cabeza. Se trataba de la actriz, quien después de ello, baja del carro y se agacha para miccionar. Es ahí donde su amiga intenta cubrirla.

Tras concluir con esa penosa escena, la cantante se levanta y se sube al carro para seguir con su camino.

Flavia Laos miccionó en plena calle. (Foto: Willax)

Por su parte, Gigi Mitre recordó cuando Flavia se retiró de la discoteca cargada y ebria hace varios años atrás. “Eso fue hace algunos años, ¿pero estas alturas? Todavía persona pública que se ponga a mear en plena calle... Se había chupado hasta el mar, qué aire, chicas tomen, pero no exageren”, dijo bastante asombrada, que nunca esperó volverla a ver en esa situación. O incluso peor.

Como se recuerda, Flavia Laos se encuentra en salidas con Said Palao, quien indicó en una entrevista para un programa de ecuador que tenía una “pseudo relación” con la artista. Asimismo, no negó oficializarla su romance más adelante.

¿QUÉ DIJO AUSTIN PALAO SOBRE FLAVIA LAOS?

El modelo Austin Palao se presentó en un programa de Ecuador para promocionar su nuevo tema. Como se recuerda, el chico reality ganó popularidad tras participar en El poder del amor.

Además de hablar de su carrera musical, los conductores de Ecuavisa no dudaron en consultarle sobre sus salidas con Flavia Laos, a lo que Austin no dudó en responder y hasta explayarse sobre el tema. Palao dejó en claro que ambos están solteros, y solo están saliendo. Sin embargo, no descartó iniciar una relación con la actriz.

“Ya que sacas el tema, ¿por qué no explayarnos un poquito? Flavia es una amiga de hace años, compartimos el mismo círculo de amistades, ella se encontraba soltera, yo también. Al principio no pasaban muchas cosas, luego comenzaron las miraditas y comenzamos a salir como amigos”, indicó Austin Palao.

“Amigos que se besan”, añadió la conductora de TV. Asimismo, tras ser consultado por cuál era su intención con Flavia en estas salidas, Palao aclaró: “Con intención de, si a lo mejor mañana o más tarde se presenta algo, bien. Si no, no pasa nada”.

“Las pseudo relaciones son un espacio donde las personas se pueden conocer mejor”, acotó Austin.

De inmediato, otro integrante del programa le dijo: “que es lo que pasa contigo y Flavia en estos momentos (viven una pseudo relación)”. “Se podría decir”, respondió Austin Palao sin problemas.

Austin Palao no descarta oficializar con Flavia Laos. (Video: Magaly TV, La Firme/ ATV)

