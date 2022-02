San Valentín 2022: Cómo decir NO a una propuesta de matrimonio si aún no estás lista

-

En el día de San Valentín los sentimientos afloran y muchas parejas refuerzan los lazos de amor y es en esta fecha donde surgen ideas antes no pensadas como la pedida de mano. Aunque puede ser algo que muchas personas esperan, también sucede que hay aquellas que no se sienten listas y por lo tanto una pedida de matrimonio termina ahuyentándolos. Si ese es tu caso, aquí te mostramos formas educadas y consideradas de decirle no ante una pedida de mano.

Primero que nada debes de recordar que la base de toda relación es la comunicación y confianza y puede que tu pareja planee hacerte la propuesta como una sorpresa, pero para que eso suceda existen alertas previas que te harán saber si la otra persona quiere dar el siguiente paso y si es así y tú no quieres es mejor que hables con tu pareja y le comentes tu punto de vista. Toma en cuenta que la propuesta de matrimonio puede darse de hombres a mujeres y viceversa.

ESTAS SON LAS FORMAS DE DECIR NO

1. Conversa sin herir a la persona.

Como lo dijimos anteriormente, es necesario que expliques a tu pareja sobre tus prioridades en la actualidad. Hablar y conversar con la persona es la forma más madura de decirle no, explicándole qué es lo que sientes porque recuerda que si la otra persona te ama de verdad te entenderá y respetará tus prioridades.

A partir de aquí en adelante todas son opciones secundarias, pero sabemos que todas las personas somos distintas y puede que te sientas más cómoda con alguna.

2. Tal vez y aléjate

Si tu pareja hizo todo sin que sospecharas y te garró de sorpresa, probablemente no sepas qué responder y más aún si es que definitivamente no quieres comprometerte, por ello, no digas que no directamente en la cara de tu pareja en el momento de la propuesta, ya que eso le romperá el corazón y peor aún si la propuesta se hizo frente a muchas personas. Puedes responder que te sorprendió y no lo tenías planificado pero que está bien y que luego hablarán al detalle. Posteriormente mantente alejado (a), tu pareja lo notará y ahí puedes explayarte.

3. Compórtate de forma distinta

Si ves actitudes extrañas en la que sospechas que tu pareja quiere proponerte matrimonio y por su puesto tú no estás listo (a), puedes iniciar con actitudes que tu pareja detesta, por ejemplo si la pareja no quiere saber nada de hijos, tú habla sobre el tema, esto hará que replantee la propuesta de matrimonio.

4. Cambia de ideología e interés

Si antes coincidían en muchas cosas, al darte cuenta de una posible propuesta de matrimonio podrías mencionar que ahora “que lo piensas bien” tener aquello que tanto “detestaron” en cierto momento sería bueno. Un claro ejemplo es el querer tener una relación abierta, es decir una relación donde se pueda tener más de una pareja. Con ello tu pareja entenderá que buscas más y que podrías caer en la infidelidad. No lo soportará.

5. Decirle que merece más

Esta es una frase clásica para cortar una relación y en realidad puede que tenga mucho sentido porque tal vez aquello que quiere la pareja no es lo que uno desea en su vida y al decirle que no ves un futuro grande juntos y que merecer más, de cierta forma lo motivas a que se vaya sin tanto dolor.

