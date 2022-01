Maria del Carmen Alva se pronuncia sobre el derrame de petróleo: “Es hora de trabajar”

La presidenta del Consejo de Ministros, Maria del Carmen Alva dio su opinión acerca de las acciones que tomó el Gobierno sobre el derrame de petróleo, ya que este no ha tomado “acciones inmediatas”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la congresista de Acción Popular recordó que el Congreso ha formado una comisión para que investigue este desastre causado que ha afectado la flora y fauna marítima, y emplazó al presidente, Pedro Castillo a trabajar.

Ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora

Presidente, es su gobierno el que no tomó acciones inmediatas, tal vez por el aprendizaje confesado en la entrevista de ayer. ¡Es hora de trabajar!

CASTILLO SUPERVISA LIMPIEZA DE PLAYAS DE ANCÓN

El mandatario recorrió esta mañana las playas de Ancón, junto al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez. Comentó que el Estado ya se encuentra viendo de qué manera pueden parar este desastre, ya que “en anteriores Gobiernos solo llegaban las autoridades ‘para la foto”.

“Esta indignación también la siento en carne propia, porque esto no es reciente; no solo dejan a personas con hambre, sino contaminados de plomo en la sangre. Esto no va a quedar así, mi solidaridad con todos ustedes. Muchas veces llegan las autoridades donde solamente llega la foto y la cámara, por ello hemos venido nosotros acá para saber de qué manera a través del Gabinete y los ministerios tenemos que profundizar la preocupación que tiene este Gobierno. Ustedes conocen la necesidad y por eso estamos acá”, mencionó.

Además, destacó que ‘ya no se encuentra vida’ en el mar gracias a este derrame y que el Congreso ha creado una comisión para que se solucione este caso. “Ya no hay ni una sola vida en este lugar. Se ha creado desde el Congreso una comisión para que se investigue más a profundidad este caso. Tenemos que asumir esta responsabilidad, llamo a todas las autoridades para defender los ríos y la contaminación ambiental”, comentó.

El mandatario destacó también que esta comisión es sumamente importante para que se trabaje con el Ejecutivo y el Legislativo para una mayor efectividad.

“Por eso estamos acá con los ministerios, saliendo de aquí, inmediatamente, voy a pedir el informe de comisión de crisis para que empadronen a todos los vecinos de Ancón y así defender a los niños, mujeres y a ustedes (pescadores)”, añadió.

El Rubén Ramírez, por su parte, comenta que se están supervisando los cronogramas ya planteados y destaca el daño que la empresa le ha hecho a todos los peruanos.

“Desde el Ministerio del Ambiente, estamos supervisando los cronogramas. Se están destinando los errores a la empresa, se va a tomar en cuenta el daño social que se hizo a todos los peruanos”, comentó.

JORGE LUIS PARDO SE PRONUNCIA SOBRE REPSOL

El ministro de Producción, Jorge Luis Prado, por su parte, señalo que el Gobierno está actuando con severidad frente al derrame de petróleo ocurrido en la playa de Ventanilla, y será aún más severo. Por ello, instó a la empresa Repsol a responder por la emergencia ecológica provocada.

Él señaló que el daño provocado por los alrededor de 6 mil barriles de petróleo “es total” y que la empresa deberá responder acorde al daño perpetuado.

“El gobierno, créalo, va a ser muy severo y la empresa tiene que responder. El daño es total y tiene que responder en base a ese daño. Aquí ya han visto no es solo resarcir económicamente sino también socialmente. Esto va a tener buen rato para poder recuperar esta vida que se ha perdido aquí”, expresó ante las cámaras de Canal N.

“El gobierno está siendo bastante severo y va a ser mucho más, pero hay que terminar con todos los pasos que se tiene que seguir para ir de acuerdo la normalita, la ley y todos los tratados”, agregó.





