La sorpresiva declaración de Simone Biles tras ganar la medalla de oro en gimnasia artística: “No quiero competir más con Rebeca Andrade”

Simone Biles declara que no quiere competir más con Rebeca Andrade

Simone Biles tuvo una actuación histórica en el all-around individual, dominó la competencia de cuatro rotaciones y se quedó con la medalla dorada en gimnasia artística. La deportista de 27 años se posicionó por delante de la brasileña Rebeca Andrade y su compatriota Sunisa Lee para obtener así la sexta presea dorada olímpica de su carrera en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de la consagración, Biles admitió que su principal competidora, Rebeca Andrade, le generó estrés con su actuación y la obligó a dar lo mejor de sí para quedar en lo más alto del podio: “Significa muchísimo para mí y es una locura. No quiero competir con Rebecca. No más. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca”.

Más tarde, insistió: “Me puse alerta y sacó al mejor atleta que había en mí. Así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero no me gusta. Estoy incómoda, muchachos. Me gusta esa sensación. Estaba estresada”. Una mujer que estaba al lado suyo le retrucó: “Nunca te vi así”. Y Simone concluyó: “Ese es mi estrés”.

Los números finales le dieron a Biles un total de 59.131, a Andrade 57.932 y a Lee 56.465. En cuarto lugar quedó la italiana D’Amato con 56.333 y quinta Nemour con un total de 55.899.

El salto de Simon Biles en los Juegos Olímpicos

Los Juegos recién están comenzando para la mujer que domina la gimnasia artística. Biles figura inscripta en la competencia individual de salto de potro (sábado 3 de agosto desde las 11.20), barras asimétricas (domingo 4 de agosto desde las 10.40), barras de equilibrio (lunes 5 de agosto desde las 7.38) y en la de ejercicios de suelo (lunes 5 de agosto desde las 9.23).

Hay que recordar que Biles había dado un golpe mundial en Río 2016 siendo medalla dorada en competencia por equipos, la competencia individual, salto y suelo, además de adueñarse de la de bronce en viga de equilibrio. En Tokio 2020, aquejada por los problemas de salud mental que la alejaron de buena parte de la cita, se colgó el bronce en barra de equilibrio y la plata del concurso completo por equipos.

Fue entonces en Tokio 2020 donde Sunisa Lee tomó el mando de su compatriota para adueñarse del primer lugar del concurso completo individual, por delante de la brasileña Rebeca Andrade (plata) y la rusa Anguelina Mélnikova (bronce).

Esta competencia en París 2024 se inició con Biles subiéndose a la cima del podio en la competencia por equipos, cuando todavía restaban todas las demás disciplinas personales. Más allá del deseo de volver a ser medallista en dorada en salto y suelo como en Río 2016, Simone buscará ganar por primera vez el oro en viga de equilibrio y también sumar una medalla en barras asimétricas.

Aunque su vitrina parece quedar en un segundo plano si se tiene en cuenta el legado que ya sembró en lo deportivo, pero también fuera de su disciplina. Con 23 medallas doradas en los campeonatos mundiales entre 2013 y 2023, Biles había abierto su corazón durante la cita olímpica en Japón para contar los problemas que la estaban aquejando: “Ni siquiera diría que comenzó en Tokio. Siento que probablemente fue un poco más arraigado que eso. Creo que fue solo el factor de estrés. Se acumuló con el tiempo, y mi cuerpo y mi mente simplemente dijeron que no. Pero ni siquiera yo sabía que estaba pasando por eso hasta que simplemente sucedió”. Ahora reapareció para volver a desarrollar todo su potencial.