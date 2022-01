Pedro Castillo rechaza actos de corrupción en reunión con líderes religiosos: “Mis padres me han hecho entender que el pan de come con el sudor de la frente”

El presidente de Perú, Pedro Castillo, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

Este miércoles, en una ceremonia realizada por Año Nuevo junto a diversos líderes religiosos, el presidente de la República, Pedro Castillo rechazó actos de corrupción durante su gobierno.

“ No hemos venido a robar un centavo al país. Y lo digo siempre porque, a pesar que mis padres son iletrados y no conocen una letra, nos han hecho entender que el pan se come con el sudor de la frente. Muchas veces se nos quiere involucrar y hacer pensar que somos más de lo mismo, un gobierno más de lo mismo, cuando lo que queremos es marcar la diferencia”, dijo en Palacio de Gobierno.

Castillo comentó también que se han cometido errores durante lo que va de su gobierno y pidió ayuda para corregirlos en referencia a garantizar los derechos constitucionales de la población

“Las puertas de este gobierno y del despacho presidencial están abiertas para acercanos más a la organización, para acercarnos más a los ministros, donde haya necesidades, donde tiene necesidades la iglesia, para que hagamos un trabajo conjunto para acercanos más y ver de qué manera las escuelas estén habilitadas”, expresó.

Indicó que las reuniones con los líderes religiosos serán constantes para retomar los valores en el país , pues existe una crisis generalizada en diversos aspectos, que incluye además una crisis sanitaria.

“Tenemos que actuar más allá de una convocatoria, más bien viendo a las personas comprometidas para salir adelante, es muy valioso respaldar a las organizaciones y reconocer en su actuar mismo. El Perú no va a salir adelante si entre hermanos estamos de espaldas”, manifestó.

“El Perú es un país rico, pero que no llega al lugar donde está la misma población. Es importante que la economía del país esté equilibrada con el desarrollo mismo. El niño que está en Chota no tiene que ser discriminado o trato más o menos que vive en Lima, Arequipa o cualquier parte del país”, continuó.

Pedro Castillo resaltó la labor de los movimientos religiosos en el país, ya que, a su consideración, enseñan y profesan igualdad entre todos los sectores sociales para que no existan divisiones entre la población.

“Hay muchos niños abandonados, hay madres abandonados, todos a la espera de que se acerque su gobierno. Por todas esas enseñanzas quiero agradecerles a ustedes. Además, quiero llamar a la juventud para que abracen esta espiritualidad”, expresó.

Por último, exhortó a la población a aprender de las lecciones que viene dejando el paso de la pandemia del nuevo coronavirus en busca de lograr un Perú más unido.

“Hay que aprender de esta pandemia, que nos deja muchas lecciones. Esta enfermedad es como un jalón de orejas, no solo para la autoridad sino para el hombre de a pie también. Creo importante promover una sociedad más justa y equitativa. Pero esto depende de todas sus instituciones y organizaciones”, comentó.

“Hemos aprendido cosas que ni siquiera se nos pasaba por nuestra cabeza. Alguien cercano nos decía que en Perú es fácil ser candidato y llegar a ser presidente, pero yo le digo que gobernar es la diferencia y lo distinto”, acotó.

DINA BOLUARTE QUEDA A CARGO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

El Congreso de la República finalmente aceptó la salida del país de Pedro Castillo para participar del Encuentro Presidencial y la IV Reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú-Colombia que inicia hoy 13 de enero de 2022 en la ciudad de Bocayá. Es así que la primera vicepresidenta, Dina Boluarte Zegarra, quedará a cargo del despacho de la Presidencia de la República durante el viaje del Jefe del Estado, según la Resolución Suprema 009-2022 -PCM.

En dicha resolución también se encarga la cartera de Desarrollo e Inclusión Social a Anahí Durand Guevara, titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en tanto Boluarte tenga el encargo del despacho.





