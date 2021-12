Mayra Goñi revela que está “embarazada” y usuarios se burlan: “Mucho arroz con marisco”

Maya Goñi realizó una divertida broma por el Día de los Inocentes. (Foto: Instagram/@mayragoni)

Mayra Goñi sorprendió a más de uno al confesar a través de sus redes sociales que está en la dulce espera. La modelo peruana mostró en Instagram fotos de su vientre en aparente estado de gestación y dos pruebas de embarazo con resultado positivo.

Su post rápidamente trajo consigo distintas reacciones, desde personajes de la farándula que la felicitaron por su nueva etapa como madre hasta usuarios que no le creyeron ni una sola palabra. ¿La razón? La publicación de Goñi se realizó el 28 de diciembre, justo en el Día de las Inocentes.

La modelo peruana dio a entender que estaba en la dulce espera. (Foto: Instagram/@mayragoni)

La modelo peruana dio a entender que estaba en la dulce espera. (Foto: Instagram/@mayragoni)

Debido a ello, gran parte de sus seguidores comentaron que Mayra Goñi no estaba embarazada, sino que todo era parte de una cruel broma. “ Mana, eso es mucho arroz con mariscos” , le comentó el músico Ricky Santos, mientras que Mariella Zanetti indicó que solo “estaba panzona”. Macarena Vélez tampoco se la creyó y publicó: “Te pasaste bebé, feliz día”.

Sin embargo, Anahí de Cárdenas, Korina Rivadeneira, Mafer Jaime, entre más personas, realmente pensaron que la actriz se convertiría en madre muy pronto, por lo que le expresaron sus mejores deseos. Enseguida, Mayra Goñi se encargó de aclarar que su post era, efectivamente, una broma por el Día de los Inocentes.

“Feliz día de los inocentes. Es el día de los inocentes en mi país”, escribió la exprotagonista de Ven Baila Quinceañera, despertando las risas de los internautas.

RESIDE EN ESTADOS UNIDOS

En marzo de 2021, Mayra Goñi se mudó a Miami, en Estados Unidos, donde busca abrirse camino en la industria de la música.

Al mes de llegar al país norteamericano fue captada cantando canciones criollas en un restaurante peruano en el barrio de Wynnwood. “Gracias a Dios estoy súper bien contactada, estoy comenzando con pie derecho, aquí es más fácil poder contactarte con personas que ya están en el estrellato”, comentó para los ‘urracos’ de Magaly Medina.

Sin embargo, Mayra Goñi no se encuentra del todo feliz lejos de casa. Debido al alza de contagios de COVID-19, la artista peruana se mostró sumamente preocupada por la situación sanitaria de la ciudad.

“El contagio está más fuerte que nunca en Miami, la mayoría está contagiada, por donde vayas oirás a mucha gente toser. Tomen sus precauciones que este nuevo virus está veloz”, indicó a fines de diciembre.

Mayra Goñi viajó a EE.UU. para internacionalizarse como cantante. (Foto: Instagram/@mayragoni)

SE QUEDÓ SIN FACEBOOK

La influencer recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus fieles seguidores que su cuenta de Facebook había quedado inactiva debido a que la aplicación la reportó como fallecida.

“Se pasaron los de Facebook. Está bien que no entre a Facebook, no use esa aplicación, que solo entre a ver que hay en el marketplace, pero tampoco es para que me discriminen de esa manera”, dijo en un primer momento.

“Ni siquiera es discriminar, tampoco es para que me maten de esa manera, porque Facebook me acaba de cerrar mi cuenta hace unos días porque me dio por muerta, imagínense, Facebook tirándome la mala leche a mí que tengo tantas ganas de vivir. Se pasaron”, añadió.

Por otro lado, Mayra Goñi mostró una captura de pantalla con el mensaje que le mostraba Facebook cada vez que intentaba ingresar a su cuenta. Asimismo, le pidió ayuda a sus seguidores para solucionar este tema.

“¿Por qué no puedo iniciar sesión en una cuenta conmemorativa de Facebook? Si se informó a Facebook del fallecimiento de una persona, nuestra política es convertir la cuenta en conmemorativa”, decía el mensaje.

Pese a ello, Goñi tomó con buen humor lo sucedido y continuó contando su día a día a través de Instagram, donde es bastante activa y acumula más de 3.5 millones de seguidores.

SEGUIR LEYENDO: