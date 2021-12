Sporting Cristal: Jesús Castillo renovó con los ‘celestes’ hasta el 2024

Jesús Castillo con Juan José Luque, posando tras la renovación con Sporting Cristal. | Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal ya planifica lo que será la próxima temporada. Y es que le tocará afrontar tres competiciones entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Bicentenario. En ese sentido, han asegurado a uno de sus jugadores más jóvenes y que ha tenido un rendimiento más que destacado este 2021. Estamos hablando de Jesús Castillo, que renovó con el club por tres años más.

La misma institución ‘rimense’ lo anunció a través de sus redes sociales. “ ¡Por otro año más celeste! Jesús Castillo ha extendido su contrato con nosotros hasta el 2024. ¡Vamos, Casti! #FuerzaCristal #SomosFamilia”, se puede leer en las publicaciones que dio a conocer, en donde posó para la foto con el director deportivo del club, Juan José Luque.

Publicación de Twitter de Sporting Cristal sobre la renovación de Jesús Castillo.

Y es que el volante nacional ha sido una de las gratas revelaciones este 2021. Si bien su debut se dio en el 2020, este año ha sido el de su explosión con el primer equipo de Cristal. A inicios de esta temporada se pensó que podría ser prestado, pues los ‘celestes’ habían recuperado a Jesús Pretell para el puesto de volante de marca. No obstante, ambos se mantuvieron en el equipo y lucharon por ser titulares.

INICIOS DEL 2021

Algunos problemas físicos hicieron que Pretell haya quedado en desventaja, hecho que fue aprovechado por Castillo, quien en los minutos que estuvo en el campo demostró sus cualidades. De hecho, su altura de 1.85 metros daba señales de ser un jugador, primero que nada, a tomar en cuenta. Luego en el transcurso de los partidos pudo deslumbrar a más de uno con su buen físico y marca para la recuperación de la pelota.

Jesús Castillo (derecha) en un partido con Sporting Cristal ante Sport Huancayo. | Foto: Difusión

Esto lo vio Mosquera y le dio las oportunidades que necesitaba para que se asiente con el plantel principal. En un inicio no fue titular, pero alternó en bastantes partidos, ingresando en los segundos tiempos y aportando su granito de arena para los éxitos del equipo, que en el primer semestre ganó el Torneo de Verano y la Fase 1. Además de haber llegado a los cuartos final de la Copa Sudamericana, siendo eliminados por Peñarol de Uruguay.

LESIÓN DE TÁVARA LE ABRIÓ LA TITULARIDAD

No obstante, para la segunda mitad del año ocurrió algo que estaba fuera de los planes de todo el entorno de Sporting Cristal: Martín Távara, quien hasta ese momento formaba parte del once titular, sufrió una fractura una grave lesión en la victoria de su equipo por 5 a 2 ante Alianza Atlético de Sullana. El hecho de haber sido retirado en camilla y llevado por la ambulancia despertó las alarmas. El diagnóstico no podía ser peor: tuvo una fractura en el platillo tibial de la rodilla derecha, por lo que se perdió lo que restó del campeonato.

Este fatídico suceso permitió que Jesús Castillo entrase con mayor continuidad en las alineaciones de Mosquera. Y no desentonó. De hecho, cada partido se iba afianzando. Incluso, en las finales ante Alianza Lima, fue uno de los mejores jugadores del elenco ‘cervecero’. Su despliegue físico y buen pase son sus mayores atributos. En total sumó 1737 minutos en 27 encuentros a lo largo de este año.

DECLARACIONES SOBRE SU RENOVACIÓN

Jesús Castillo se refirió a esta prolongación de su contrato con el cuadro ‘rimense’. “La renovación con Cristal se dio por mi esfuerzo, por lo que venía haciendo. El club espera mucho más de mí y voy a hacer que no se arrepienta . No pensé jugar una final con Sporting Cristal a tan corta edad. Me siento orgulloso por eso, por lo que vengo logrando. Me esforcé todo el año para eso”, comentó para el programa deportivo ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

POLÍTICA DEL CLUB CON LOS JÓVENES

La renovación del centrocampista de 20 años es parte de la política de Sporting Cristal de tener jugadores de la cantera en el primer equipo. Que logren asentarse en Primera División y capte la atención de equipos del extranjero. Esto con el fin de que sean vendidos a cambio de una suma importante de dinero que ayude a que este proyecto sea autosostenible.

