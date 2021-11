Pamela Franco confiesa que no quería que Christian Domínguez participe en El artista del año

Pamela Franco contenta por eliminación de Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

Pamela Franco mostró su total desacuerdo con el ingreso de Christian Domínguez a El artista del año, donde solo duró una gala debido a que quedó eliminado tras no recibir el respaldo del público.

En una entrevista con el programa Amor y Fuego, la cantante señaló que no teme que el papá de su hija le sea infiel, pero aclaró que no quería ver a su pareja en el reality de Gisela Valcárcel debido a la exposición que iba a tener por sus antecedentes.

“ Y no, no estoy contenta porque me vaya adornar, no, son por otras cosas... Yo no quería que él esté ahí, porque yo no creo que se tenga que exponer de esa manera ”, dijo la integrante de Puro Sentimiento cuando le consultaron sobre el tema.

Afortunadamente para Pamela Franco, el papá de su hija fue vencido por Elías Montalvo al obtener más votos, además, que el jurado tomó la decisión de no usar el salvavidas para mantenerlo en competencia.

Como se recuerda, la pareja de cumbiamberos se encuentran a un año de cumplir tres años de relación sentimental, algo que muchos celebrarían debido a que Christian Domínguez siempre termina sus romances antes para iniciar otros, siendo acusado de infidelidad.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ ASEGURA QUE SE QUEDARÁ CON PAMELA FRANCO PARA SIEMPRE

Christian Domínguez se encuentra atravesando su mejor momento junto a Pamela Franco tras haber cumplido dos años de relación sentimental. Asimismo, el cumbiambero se encuentra feliz porque dentro de poco podría salir su divorcio y contraer matrimonio con la cantante.

“Cuántos años con esto y no me solucionaban. Por un momento perdí las esperanzas (...) Ojalá que sea antes de fin de año, o los primeros meses del 2022. Pero que sale, sale sí o sí , pronto se acabará este martirio. Los dos estamos muy contentos y celebramos que nos podremos casar al fin. Pero primero es mi divorcio”, expresó el cumbiambero.

Además, respondió a las críticas de quienes piensan que su relación con Pamela Franco durará tres años, como sucedió con sus anteriores parejas, quienes lo acusaron de infidelidad.

“Con Pamela nos vacilamos con esto, muchos se rasgan las vestiduras por gusto. Solo decirles a todos que nuestro amor no tiene caducidad, no es de tres años, sino es para siempre ”, agregó.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SE TATUÓ EL ROSTRO DE PAMELA FRANCO

Christian Domínguez sorprendió a sus seguidores al mostrar el nuevo tatuaje que se realizó en el brazo, pues se hizo el rostro de su pareja actual, Pamela Franco.

Asimismo, indicó que esta sería la primera vez que él realiza una locura de amor por alguna de sus parejas, ya que antes solo lo hizo de manera simbólica y ahora tiene un significado más profundo.

