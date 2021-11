Salomón Rondón anuncia su desconvocatoria de Venezuela y no jugará ante Perú por Eliminatorias

El venezolano Salomón Rondón anunció su desconvocatoria para partidos ante Ecuador y Perú. | Foto: REUTERS

A pocos días de que se reanuden las Eliminatorias Sudamericanas, hay una figura que no podrá defender a su país. Se trata de Salomón Rondón, delantero de la selección de Venezuela, quien anunció su desconvocatoria de cara a los duelos ante Ecuador y Perú por no estar al 100% de sus condiciones físicas.

La noticia la dio a conocer el mismo jugador a través de sus redes sociales, con una carta abierta al hincha venezolano, donde expresa su sentir. “Me duele cada vez que no puedo ser parte de la selección y es muy difícil verla desde lejos. Pero tengo que ser sincero conmigo mismo y con esa camiseta que tanto quiero y valoro: no me encuentro en la plenitud que quisiera para poder brindarme al máximo y defenderla como se merece ahora mismo”, fueron sus primeras palabras.

Sin embargo, el motivo puntual de esta decisión fue el hecho de haberse incorporado en tiempo tardío al Everton de Inglaterra y no haber realizado una buena pretemporada, lo que le ha llevado a disputar 7 encuentros y sin apenas anotar un tanto. “Mi llegada a Inglaterra a último momento, sin pretemporada, y una seguidilla de partidos me afectó más de la cuenta y me colocan en esta situación”, indicó.

Finalmente, espera que su presencia pueda darse en una próxima convocatoria cuando se sienta bien físicamente y alienta a sus compañeros a seguir luchando por defender a su selección. “Quiero y deseo ponerme al cien por cien físicamente para brindarme al máximo como siempre me conocieron. Y de esa manera, poder estar en breve vistiendo nuevamente los colores Vinotinto que tanto amo y que sin duda mis compañeros defenderán al máximo”, precisó el delantero de 32 años.

Recordemos que el espigado atacante no juega un partido oficial con su selección desde el 2020. Precisamente, el 17 de noviembre del año pasado fue su último encuentro con la ‘vinotinto’ por el proceso clasificatorio en el triunfo de local por 2 a 1 ante Chile. De hecho, en aquel partido, ‘Salo’ anotó de cabeza tras un gran centro de Yeferson Soteldo.

Mensaje de Salomón Rondón a hinchas venezolanos.

PERFIL

Salomón Rondón es un jugador que se posiciona en el campo de juego como centrodelantero. Aunque puede cumplir las funciones de un ‘9′ clásico, también puede moverse por las bandas para apoyarse y combinar con sus compañeros.

El golpeo con la cabeza es una de sus principales virtudes dada su estatura (1.90 m.), lo que lo hace un jugador difícil de ganar por alto. Además, sabe usar bien el cuerpo para cubrir el balón y luchar palmo a palmo con los defensas rivales. Prueba de ello, es que ha jugado en ligas con un alto rigor físico como la Premier League de Inglaterra y el fútbol de Rusia. Es en el torneo británico donde se desempeña en la actualidad con la camiseta del Everton, aunque anteriormente ya tuvo un paso por el West Bromwich Albion (28 goles y 10 asistencias en 126 encuentros) y el Newcastle United (13 tantos y 7 asistencias en 34 partidos. Por su parte, en el campeonato ruso defendió las camisetas del Rubin Kazán (24 goles y 1 asistencia en 54 encuentros), del Zenit de San Petersburgo (29 anotaciones y 5 asistencias en 59 duelos disputados) y del CSKA Moscú (4 tantos y 2 asistencias en 13 encuentros). En todos estos equipos ha logrado anotar un buen promedio de goles, aparte de haber jugado en el fútbol español y el chino.

BAJA SENSIBLE

Sin duda, será una sensible baja para el elenco venezolano que se ubica en la última posición de las Eliminatorias con 7 puntos, prácticamente eliminado y sin posibilidades de acceder al próximo Mundial de Qatar 2022. Para la ‘blanquirroja’ será un alivio, pues a pesar de contar con otras variantes en la ofensiva, Salomón Rondón es sinónimo de gol y un atacante que puede complicar en cualquier momento.

SEGUIR LEYENDO