Steam: conoce las ofertas en videojuegos por Halloween 2021

Entérate de las rebajas por Halloween en Steam. (foto: ComputerHoy.com)

Halloween está a la vuelta de la esquina, por lo que se acerca el momento de abrir la billetera o echar un vistazo a cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria, pues Valve ha confirmado la fecha en la que se realizarán las próximas ofertas de Steam, las cuales estarán acompañadas de innumerables los descuentos de cada uno normalmente en cientos de videojuegos disponibles en la tienda digital.

Como estos datos eventualmente se filtran, esta vez fue la propia empresa la que quiso revelar cuándo se llevará a cabo cada uno de ellos. Por lo tanto, los primeros saldrán en un par de días con motivo de las rebajas de Halloween, luego permanecerán activos del 28 de octubre al 1 de noviembre. Así lo anunció Valve a través del sitio web oficial de Steamworks, anticipándose a filtraciones del dataminer de promociones pasadas, en las que se filtraban las fechas previas a su anuncio oficial.

¿CUÁNDO SERÁN LAS PRÓXIMAS FECHAS DE VENTAS DE STEAM?

Como ha sido mencionado anteriormente, a través de documentos de Steamwork dirigidos a desarrolladores, Valve ha confirmado cuáles son los eventos y rebajas especiales que quedan del año. Como imaginas, las próximas ofertas serán Halloween.

Será mejor que revises bien cuanto dinero tienes en el banco, porque esta venta especial comienza esta semana: el próximo 28 de octubre. Se espera que Valve ofrezca un tema de terror, miedo y thriller para la ocasión, así como recompensas de temporada únicas.

La oferta de Halloween finaliza el 1 de noviembre, pero no te preocupes si aún no has ahorrado, tendrás 2 oportunidades más de conseguir esos juegos de PC que tanto te gustan a precios inmejorables. Esto es gracias a las rebajas de otoño e invierno, que además ya tienen fechas oficiales que coinciden con las previamente filtradas.

Plataforma de videojuegos Steam. (foto: Vandal)

CALENDARIO DE LOS DESCUENTOS EN STEAM

A continuación puede averiguar cuándo serán las próximas 3 rebajas de Steam:

- Rebajas de Halloween 2021: desde el 28 de octubre al 1 de noviembre.

- Rebajas de otoño 2021: desde el 24 de noviembre al 30 de noviembre

- Rebajas de invierno 2021: desde el 22 de noviembre al 5 de enero

Además, durante las dos semanas de los descuentos de fin y comienzo de año, los usuarios de Steam podrán votar por sus juegos favoritos del año en los Steam Awards.

Por supuesto, además de estos periodos regulares de descuento de Steam, se llevarán a cabo otras promociones específicas en diferentes videojuegos, tanto por franquicia como por temática, a través de los constantes descuentos que se realizan en la plataforma Valve durante todo el año.

(foto: Steam)

EL VIDEOJUEGO ‘CYBERPUNK 2077′ TIENE EL RÉCORD EN EL MEJOR ESTRENO DE STEAM

El registro de PUBG no coincide exactamente con el lanzamiento que tuvo lugar después de meses en ‘acceso anticipado’ el 21 de diciembre de 2017. El pico de jugadores data del 11 de enero de 2018, cuando se lanzó una actualización importante del mapa de Miramar.

En cuanto a CounterStrike: Global Offensive y Dota 2, ninguno de los dos récords coincide con el lanzamiento de contenido ni con el estreno del juego.

Valheim superó el medio millón de jugadores dos semanas después de su lanzamiento, varios días después. han abrazado el juego de supervivencia.

El récord de Terraria nueve años después de su lanzamiento coincide con un pico (aunque no el más grande) en los espectadores de Twitch.

El récord de Fallout coincide con la fecha de lanzamiento: el 11 de noviembre. Un día después del lanzamiento, superó los 472.000 jugadores.

Videojuego Cyberpunk 2077, en Steam. (foto: Razer)

El caso de Cyberpunk 2077 es importante, ya que el día del lanzamiento, el 10 de diciembre de 2020, se alcanzó el récord de más de un millón de jugadores.

