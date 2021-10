Ministerio de Cultura desmiente a Ciro Gálvez: dijo que el Estado gasta 57 mil soles por escritor en FIL Guadalajara

Ciro Gálvez y Renato Cisneros.

El Ministerio de Cultura desmintió lo dicho por el extitular de la cartera, Ciro Gálvez, quien comentó que dentro de la institución existe “corrupción” y que, por cada escritor enviado a la Feria del Libro Guadalajara 2021, el Estado gastaba 57 mil soles. “Por eso el Perú no avanza”, precisó.

“Los caviares han tomado al Estado como su modo de vida para succionar, para vivir de la plata del Estado, del dinero que nosotros pagamos”, añadió Gálvez.

A través de un comunicado, el MinCul manifestó que el promedio estimado para cubrir los gastos de cada uno de los 66 integrantes de la delegación asciende a 6 mil soles.

“Mediante Resolución Ministerial N° 270-2021-DM/MC, emitida el último 7 de octubre del 2021, se publicó la lista final que contiene los nombres de las 66 personas que integran la Delegación Oficial Peruana que representará a la República del Perú en la 35a Feria Internacional del Libro de Guadalajara”, se lee en la misiva.

“El presupuesto promedio estimado para cubrir los gastos de cada uno de los integrantes de la Delegación Oficial para su participación en el evento que corresponden al Ministerio de Cultura asciende a S/. 6,000 (Seis mil nuevos soles). Este monto podría variar en función del tipo de cambio y disponibilidad de pasajes aéreos”, continua.

Por último, el Ministerio de Cultura dejó en claro que todos los gastos que genere la participación de Perú en la FIL Guadalajara 2021 serán publicados en el portal institucional.

Como se recuerda, el extitular de Cultura indicó a Willax Tv que decidió “bajar del avión” a los escritores Renato Cisneros, Katya Adaui, Jorge Eslava, Cronwell Jara, entre otros; de la Feria de Guadalajara porque ellos se pueden costear el viaje por su cuenta.

“Había que darles oportunidad a los escritores emergentes del interior del país. Estos señores son gente muy ilustre, yo los respeto y reconozco su calidad; pero que vayan con sus recursos propios, que no estén sacado 57 mil soles al Estado peruano por cada persona que va allá”, señaló Gálvez.

En ese sentir, Gálvez señaló que se siente “alegre” de haber impedido que los mencionados escritores viajen a México “con la plata de los peruanos”. Sobre Renato Cisneros en específico, el abogado expresó sentirse feliz por “cumplir con su obligación”.

“Si (Gisella Ortiz, nueva ministra de Cultura) los sube, ya es problema de ella, pero yo cumplí con la obligación de luchar contra la corrupción en el ministerio”, sentenció.

“CASTILLO NO ME PIDIÓ MI RENUNCIA”

Tras ser destituido del cargo de ministro de Cultura, Ciro Gálvez reveló el mal trato que tuvo que soportar por parte del presidente Pedro Castillo, quien habría mentido al precisar que le pidió la renuncia al extitular del MinCul.

“Por apoyarlo a él (Pedro Castillo) yo acepté el cargo, estuve haciendo bien pero no me dieron tiempo para nada. En 60 días ni un ministro habría hecho lo que yo hice”, comentó Gálvez.

“Yo no he renunciado, yo no firme ninguna carta de renuncia, tampoco me pidieron mi renuncia. Yo no quiero mentir. Yo fui al ministerio porque él me designó. Es un honor ser ministro y servir a la patria, pero como ministro de Estado merecía un mínimo de respeto, eso es lo que a mí me indigna”, agregó.

“ME SENTÍ DISCRIMINADO”

Sobre la transferencia del cargo a Gisella Ortiz, Gálvez explicó que, debido a lo abrupto del cambio, aún no firma los papeles correspondientes.

“Para mí fue una sorpresa cuando yo llegué del Cusco y voy al palacio, me doy con la sorpresa que ya está juramentando una nueva ministra. Yo tuve que salir por la puerta trasera. Al día siguiente iniciamos el proceso de transferencia, pero recién mañana iré a firmar esos documentos”, precisó.

En cuanto a la noche que destaca, de la juramentación de los nuevos ministros del Gabinete Vásquez, el abogado precisó que se sintió discriminado por las formas en que fue retirado de Palacio de Gobierno.

“Ya estoy acostumbrado a los actos de discriminación y a los desplantes porque siempre ando con mi guaraca y mi sombrero, en el Perú hay fobia por lo indígena. Pero yo no me siento mal, sigo firme”, expresó Ciro Gálvez.

