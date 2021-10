Señor de Los Milagros: ¿Cuáles serán las nuevas vías de acceso en la Av Tacna?

Desde el 9 de octubre habrá dos carriles exclusivos para el corredor azul, desde el Jr. Conde de Superunda hasta la Av. Nicolás de Piérola, en sentido de norte a sur. Foto: Difusión

Desde el sábado 9 de octubre hasta el lunes 1 de noviembre, de 7 a.m. a 9 p.m., la Municipalidad de Lima modificará el tránsito de forma temporal en un tramo de la Av. Tacna por las actividades del Señor de los Milagros.

De esa manera, se ha dispuesto que dos carriles de la derecha (sentido norte a sur), desde el Jr. Conde de Superunda hasta la Av. Nicolás de Piérola, sean exclusivos para el corredor azul; los otros dos serán para el transporte privado.

Asimismo, en el frontis de la Iglesia de Las Nazarenas, entre el Jr. Huancavelica y la Av. Emancipación, se reducirá a un carril, a fin de salvaguardar la integridad de los fieles.

En coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) también se deshabilitarán los paraderos ubicados en los jirones Huancavelica y Moquegua. Provisionalmente, se activarán dos en el Jr. Callao y la Av. Nicolás de Piérola, respectivamente, para no afectar a los usuarios que usan este transporte.

Del mismo modo se ha restringido el tránsito vehicular en la cuadra 5 del Jr. Huancavelica, desde la Av. Tacna hasta el Jr. Chancay, las 24 horas; en los dos accesos a esta vía la PNP ha colocado rejas.

En los exteriores del Santuario de Las Nazarenas continuarán desplegados serenos, fiscalizadores e inspectores de tránsito, así como el Equipo de Intervención Rápida (EIR) de la comuna limeña, para evitar el comercio informal y garantizar la circulación vial.

La Municipalidad de Lima recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones del caso, a fin de evitar contratiempos en sus viajes durante los días que se rinde homenaje al Señor de Pachacamilla.

RECOMENDACIONES PARA VISITAR IGLESIA LAS NAZARENAS

A partir del 1 de octubre, la Iglesia Las Nazarenas abrió sus puertas para que los fieles puedan asistir a las misas diarias en honor al Señor de los Milagros que, por segundo año consecutivo, no saldrá en procesión debido a la pandemia. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad para visitar este templo ubicado en el centro de Lima?.

María Rosa Álvarez-Calderón, encargada de comunicaciones del museo del Señor de los Milagros, explicó que las personas que ingresen al templo -ubicado en la esquina de jirón Huancavelica con la avenida Tacna- deberán usar obligatoriamente doble mascarilla y respetar el distanciamiento social.

De igual manera, al momento del ingreso se cumplirá con la toma de temperatura corporal y con el alcohol para las manos.

El aforo permitido durante las misas diarias será en promedio de 70 personas. Al finalizar las celebraciones eucarísticas, las personas podrán seguir ingresando a la iglesia, pero solo por espacio de 5 minutos dependiendo de la afluencia de los devotos, señaló Álvarez-Calderón.

Otra de las medidas de seguridad que deberán respetar los feligreses, dijo, es que no se podrá encender velas dentro de la iglesia de las Nazarenas. Asimismo, está prohibido dejar ofrendas en las rejas o en el atrio del templo.

Por su parte, el gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, Jorge Piana, precisó que se ha hecho un despliegue de más de 100 efectivos a los alrededores de la iglesia de las Nazarenas, tanto del personal de serenazgo, fiscalizadores y defensa civil, quienes velarán por el orden público y el distanciamiento social a fin de evitar contagios por covid-19.

El Santuario de Las Nazarenas permanecerá abierto de 7 a.m. a 6 p.m. y se celebrarán misas presenciales a las 7 a.m., 9 a.m., 12 m., 1:30 p.m., 4 p.m. y 5:30 p.m.; en tanto, a las 7 p.m. y 8 p.m. las eucaristías serán transmitidas virtualmente. Estas celebraciones se podrán seguir a través de las redes sociales de Nazarenas TV.

La imagen procesional del Señor de los Milagros será expuesta en el Salón de Andas del monasterio, del 10 al 31 de octubre, desde las 07:30 hasta las 18:00 horas.

Desvíos

A fin de salvaguardar la integridad de los visitantes, se restringirá el tránsito en la cuadra 5 del Jr. Huancavelica durante octubre, de 7 a.m. a 6 p.m., desde la Av. Tacna hasta el Jr. Chancay, por lo que se recomienda a los conductores usar las siguientes rutas alternas:

De oeste a este:

Opción 1: su ruta - Jr. Huancavelica (OE) - Jr. Chancay (NS) - Jr. Moquegua (OE) - Av. Tacna - su ruta.

Opción 2: su ruta - Jr. Huancavelica (OE) - Jr. Cañete (SN) - Jr. Callao (OE) - Av. Tacna - su ruta.

(Con información de Agencia Andina)

