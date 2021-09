Sutep desmiente a Iber Maraví: “Siempre ha estado vinculado al Conare y eso es fácil de demostrar”

El Sutep desligó cualquier vinculación de la entidad con Iber Maraví. Foto: Composición

Este jueves 30 de septiembre se realiza la interpelación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví en el Congreso de la República. En el Pleno, se le realizaron preguntas sobre sus presuntos lazos con el Conare-Sutep, las cuales negó. Sin embargo, horas después, el Sutep (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú ) se pronunció para desmentir su versión.

Durante su intervención en el Congreso de la República, el ministro negó haber pertenecido al Conare, sino más bien dijo haber sido dirigente del Sutep provincial de Huamanga y miembro sindicalizado del Sutep regional de Ayacucho.

Pero, a través de una publicación en Twitter, el sindicato se desafilió totalmente de Iber Maraví.

“Iber Maraví nunca ha sido afiliado o dirigente de nuestro sindicato en ninguna de sus bases orgánicas, como afirma en su interpelación. Él siempre ha estado vinculado al Conare y eso es fácil de demostrar”, publicó.

Ayer, 29 de septiembre, La República detalló que un grupo de dirigentes del Sutep decían ser testigos de que Iber Maraví no solo pertenecía al Conare, sino que habría participado en su fundación.

“Lo que digo es sobre la base de lo que he visto (...). Iber Maraví fue fundador del Conare-Sutep en el 2003. En esa época varios maestros fuimos utilizados vilmente para desaparecer el Sutep”, dijo el dirigente del Sutep de Huamanga, Vidal Contreras Pillaca, uno de los testigos.

Por otro lado, en otro tuit, la Sutep publicó un documento del estatuto del Conare del año 2003, donde figuraba Iber Maraví como vicepresidente de dicha agrupación.

“En estatuto de fundación (2003) figura como vicepresidente de la mesa directiva. Acá está el estatuto. Maraví figura en la página 30 junto a otros dirigentes del Movadef”, agregó.

Se puede acceder al estatuto en ESTE LINK.

RESPUESTAS DE MARAVÍ EN EL CONGRESO

La primera pregunta de la interpelación a Iber Maraví fue justamente sobre “sus relaciones con el Sutep Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef”.

Maraví descartó ser fundador o integrante del Conare-Sutep, y dijo que su relación con dicha junta directiva se habría dado solo en el marco de su condición como dirigente del Sutep provincial de Huamanga y como miembro sindicalizado del Sutep regional de Ayacucho.

“Como dirigente sindical he tenido una vida pública y reconocida por la defensa de los derechos laborales y del magisterio. Que no se confunda estas acciones legítimas y democráticas con acciones radicales, mucho menos subversivas”, precisó.

VÍNCULOS CON SENDERO LUMINOSO

Según fuentes de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote), el Conare-Sutep se habría formado con el patrocinio de Sendero Luminoso. Por ese motivo, gran parte de las preguntas hechas a Maraví fueron en torno a su relación con terroristas conocidos y actividades ilícitas que se le adjudican.

La moción de censura se presentó luego que se revelara un atestado policial, del 2004, en el que se le acusa del delito de terrorismo en la modalidad de instigación, pero que Maraví negó participación alguna.

“Yo no he participado en ninguna acción, esos atestados no han quedado solo en atestados, se han judicializado, ha dado pie a una investigación penal y muchas [de las personas implicadas] seguramente han sido condenadas, y otras no, como es mi caso, no tengo responsabilidad”, manifestó.

De otro lado, Iber Maraví amenazó con querellar a Keiko Fujimori, quien señaló que “es un acusado de participar activamente” en atentados de Sendero Luminoso.

