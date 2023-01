La primera infancia. Foto: Cuartoscuro

¿Qué hemos hecho por la primera infancia peruana en los últimos años? La crisis política no nos ha permitido enfocarnos en aquellas acciones que nos permitirían empezar a cerrar brechas entre los peruanos. Una de esas acciones es invertir en los primeros tres años de vida. Nunca, como en esos tres primeros años, el cerebro humano es tan moldeable a su entorno. Lo que sucede en esos años establece una trayectoria de vida que luego es difícil de revertir.

Desde IPAE Acción Empresarial, con un equipo de expertos en temas educativos reunidos en su Comunidad de Líderes de Educación, desarrollamos un conjunto de propuestas concretas sobre temas priorizados, las cuales delinean un norte hacia donde debemos avanzar en materia educativa: las Propuestas Perú en Educación. Una de ellas, es la Ruta “Poniendo el Foco en la Primera Infancia” donde se presentan tres caminos paralelos y urgentes a seguir, para nivelar las oportunidades de todos los peruanos desde su nacimiento.

Un camino es la institucionalización y ampliación del programa nacional focalizado Cuna Más. El mismo día que finalizaba la vigencia de programa, el gobierno, a través del DS 007-2022, le dio 5 años más de vida a un programa que debería ser una política de Estado fundamental de atención a las familias menos favorecidas. Cuna Más viene brindando un servicio sumamente importante con resultados positivos comprobados rigurosamente. Sus dos servicios, el servicio de cuidado diurno, llega a más de 60,000 niños y el servicio de acompañamiento a 115,000 familias. En nuestro país viven aproximadamente 490,000 familias en situación de pobreza. Estamos lejos de llegar a una cobertura que llegue al 50% de la población objetivo. Por ello, cada gobierno regional debe plantearse metas de ampliación de cobertura trabajando de la mano con el MIDIS.

Una segunda vía es la universalización de la atención a los niños de 3 años o menos a través de estrategias de atención flexibles dirigidas a las familias. Actualmente, a través del MIDIS y el MINEDU tenemos una cobertura de atención que no llega ni al 20% de la población de menores de 3 años. Una manera de ampliar la cobertura es mediante de los cuidadores principales con modelos flexibles. El MINEDU ha desarrollado modelos de servicio flexibles de atención integral, que se ajusten a las necesidades de la familia (espacios de socialización, encuentros con padres, acompañamiento familiar). Los gobiernos municipales y regionales podrían ser socios activos en la implementación de estos modelos. Otro camino iniciado durante la pandemia es el programa Aprendo en Casa. Ahora este mismo programa debe pensarse para los cuidadores de niños 3 años o menos. La principal dificultad en la universalización de la atención está en el presupuesto asignado este tipo de programas que es casi inexistente.

Un tercer camino es promover la inversión del sector privado para ampliar la provisión de servicios de cuidado. Cerca del 33% de hogares peruanos son conducidos por una mujer. El 63% de las mujeres en edad para trabajar están trabajando. Hay una creciente incorporación de mujeres en el mercado laboral y, sin embargo, la actual cantidad de cunas privadas y públicas no es suficiente para atender la demanda. Son contadas con los dedos de una mano las instituciones públicas que ofrecen servicios de cuidado. En el país tenemos modelos de cuidado que pueden ser replicados con poblaciones no vulnerables. Cuna Más representa un programa sólido y puede pensar en modelos cunamas co-pago. No necesitamos importar ideas o propuestas. Necesitamos que el Estado garantice la mayor oferta posible de servicios de cuidado de calidad, promoviendo la inversión del sector privado y no gubernamental a través de subsidios, programas de vouchers, entre otros.

Si aspiramos a lograr un mejor futuro, es tarea fundamental asegurar mejores oportunidades de vida en esta etapa clave de todo ser humano, que son los primeros tres años de vida. La Propuesta Perú: “Poniendo el Foco en la Primera Infancia” es una invitación a los líderes nacionales y regionales a tomar acción. Desde IPAE estamos listos para apoyarlos.