Soros no se privó de ironizar sobre la coyuntura afirmando que "esta vez" no era él el culpable de la crisis -en alusión a su papel en la quiebra del Banco de Inglaterra en 1992 y en otros ataques especulativos contra otras divisas-, aunque debía admitir que el estallido le venía como anillo al dedo para promocionar su libro recién salido de la imprenta -en las crisis siempre hay alguien que sale ganando- sobre todo con un título como La verdad sobre la crisis financiera (que en inglés se titulaba The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means).