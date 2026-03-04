Mundo

Irán amenazó con atacar embajadas israelíes en todo el mundo si Tel Aviv bombardea su legación en Líbano

El portavoz militar iraní advirtió que todas las representaciones diplomáticas del Estado hebreo se convertirían en “objetivos legítimos” ante cualquier acción contra la sede diplomática de Teherán en Beirut, en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel que ya acumula casi 800 muertos en suelo iraní

Abolfazl Shekarchi
Las amenazas del régimen iraní alcanzaron este miércoles una nueva escala. El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió que si Israel bombardea la embajada iraní en Líbano, Teherán considerará todas las representaciones diplomáticas israelíes en el mundo como objetivos militares y responderá con ataques directos. La advertencia, recogida por la agencia oficialista Tasnim, fue formulada en términos deliberadamente amplios: ningún país ni continente quedaría al margen de la represalia.

Shekarchi sostuvo que Teherán ha optado hasta ahora por la contención “por consideraciones internacionales y el respeto por las relaciones con países de todo el mundo”, pero dejó claro que esa moderación tiene un límite. “La República Islámica de Irán no tiene ningún conflicto ni hostilidad con otros países”, señaló según Tasnim, aunque añadió que Israel ha demostrado en múltiples ocasiones que “no reconoce límites ni fronteras para sus acciones”. Las palabras del portavoz combinan una advertencia directa a Tel Aviv con una señal implícita a los estados que albergan embajadas israelíes: un eventual ataque iraní no iría dirigido contra ellos, sino contra el Estado hebreo.

La advertencia llega en el quinto día de la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra objetivos militares, nucleares y de liderazgo en Irán. La Media Luna Roja iraní confirmó al menos 787 muertos en territorio iraní hasta el martes, cifra que medios como CNN elevan ya a más de un millar. Los bombardeos alcanzaron más de 150 ciudades en al menos 24 de las 31 provincias del país, según AFP.

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera
FOTO DE ARCHIVO: Una bandera israelí ondea mientras la policía asegura el área de la embajada de Israel en Berlín, Alemania, el 20 de octubre de 2024 REUTERS/Lisi Niesner/Foto de archivo

El detonante fue la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, en los primeros ataques del sábado sobre su complejo en el centro de Teherán. Junto a él murieron el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Revolucionaria, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y otros altos mandos, según confirmaron Israel y Washington. El presidente Donald Trump justificó la operación apelando a “intereses centrales de seguridad nacional” y convocó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino”.

Irán respondió con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Baréin, Qatar, Irak, Arabia Saudita y Emiratos. El Estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, registró tráfico casi nulo el lunes según S&P Global Commodities at Sea, con efectos inmediatos sobre los precios internacionales del crudo. El frente libanés se activó cuando Hezbolá disparó cohetes al norte de Israel, lo que provocó ataques aéreos israelíes sobre Beirut que mataron a 52 personas.

La amenaza del portavoz iraní sobre las embajadas israelíes es coherente con la doctrina de represalia simétrica aplicada durante el conflicto, pero introduce una dimensión nueva: por primera vez, Irán alude explícitamente a actuar contra instalaciones diplomáticas israelíes en cualquier parte del mundo. En un escenario en que la comunidad internacional debate la legalidad de los ataques y la Unión Europea llama a la desescalada, la advertencia añade una variable de riesgo global a una guerra que, en apenas cinco días, ha transformado el equilibrio estratégico de Medio Oriente.

