Gabón suspendió “hasta nuevo aviso” el acceso a redes sociales en todo el país por contenido “odioso e insultante”

El presidente de Gabón ante líderes mundiales en la sede de las Naciones Unidas (Europa Press/Archivo)

La Alta Autoridad de Comunicación (HAC) de Gabón anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de las redes sociales en el país y argumentó que los contenidos publicados en línea fomentan conflictos sociales y desestabilizan las instituciones.

La medida se produce en un contexto de protestas y huelgas en distintos sectores contra el presidente Brice Oligui Nguema, quien afronta su primera ola de disturbios menos de un año después de asumir el cargo.

Los maestros iniciaron manifestaciones en diciembre por reclamos salariales y laborales, demandas que se extendieron a áreas como la salud, la educación superior y la radiodifusión.

El portavoz de la HAC, Jean-Claude Mendome, comunicó la suspensión inmediata de las redes sociales a través del canal público Gabon 1ère, sin detallar qué plataformas serán afectadas. Argumentó que los contenidos difundidos pueden generar conflictos en la sociedad o atentar contra las instituciones del país.

“La Alta Autoridad de la Comunicación (HAC, por sus siglas en francés) observa la difusión recurrente en redes sociales y plataformas digitales accesibles en Gabón de contenido inapropiado, difamatorio, odioso e insultante que atenta contra la dignidad humana, la moral pública, el honor de los ciudadanos, la cohesión social, la estabilidad de las instituciones de la República y la seguridad nacional”, expresó el vocero-

El Gobierno de Gabón suspendió "hasta nuevo aviso" el acceso a redes sociales en todo el país (Europa Press)

El regulador expresó preocupación por la “propagación de información falsa”, criticó la “indiferencia” de las plataformas y lamentó la “falta de una voluntad real de moderar los contenidos ilícitos”.

La HAC defendió que “la libertad de expresión, incluida la libertad de comentario y crítica, si bien es un derecho fundamental consagrado en Gabón y garantizado por la Alta Autoridad para la Comunicación, no puede ejercerse en flagrante violación de las leyes nacionales e internacionales aplicables”.

Según las autoridades de Gabón, “ciertas plataformas digitales y redes sociales están siendo utilizadas indebidamente por ciertos activistas para dañar el honor y la reputación de instituciones, ciudadanos gaboneses y figuras públicas”.

La Alta Autoridad de la Comunicación, organismo independiente responsable de regular la comunicación audiovisual, escrita, cinematográfica y digital en Gabón, actúa periódicamente para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

La suspensión de redes sociales ocurre en un contexto internacional enfocado en el combate a las noticias falsas y los abusos en el ámbito digital. La medida del gobierno generó un debate nacional sobre cómo equilibrar la regulación del espacio digital y la protección de las libertades civiles.

Se muestran aplicaciones de redes sociales en un celular (REUTERS/Hollie Adams)

La decisión de suspender las redes sociales en Gabón fue adoptada durante una sesión plenaria ordinaria presidida por Germain Ngoyo Moussavou. La medida entra en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta nuevo aviso, sin una fecha prevista para su restablecimiento. Se prevé que ANINF, ARCEP y los proveedores de internet participen en el bloqueo de plataformas como Facebook, X, TikTok e Instagram, entre otras.

La suspensión podrá tener un impacto significativo en la comunicación pública, la actividad económica digital, el acceso a la información en línea y los hábitos cotidianos de la población, ya que las redes sociales cumplen un papel central como herramienta de expresión, información y comercio en Gabón.

(Con información de AFP)