Mundo

Vieques, la isla que fascina con sus playas secretas y un inesperado pasado

Su legado militar y el renacimiento ecológico invitan a descubrir un rincón de Puerto Rico donde la naturaleza y la cultura conviven en armonía

Guardar
Vieques en Puerto Rico destaca
Vieques en Puerto Rico destaca por sus playas vírgenes (Wikipedia)

Ubicada en el corazón del Caribe, Vieques emerge como uno de los secretos mejor guardados de Puerto Rico, cautivando a quienes buscan playas vírgenes y naturaleza en estado puro. A diferencia de los clásicos destinos turísticos repletos de grandes hoteles, esta isla ha preservado una esencia única, donde la biodiversidad y la historia se entrelazan para ofrecer una experiencia inolvidable.

Una isla pequeña con una historia extraordinaria

Conocida cariñosamente como la Isla Nena, Vieques debe su nombre a la palabra taína Bieke, que significa “tierra pequeña”. Sus dimensiones —alrededor de 33 kilómetros de largo por 7 de ancho— permiten recorrerla en poco tiempo, pero su riqueza natural y cultural exige una estadía pausada.

La historia de Vieques está marcada por un capítulo decisivo: hasta 2003, en gran parte de su territorio se ubicó la Marina de Estados Unidos. Luego, el territorio fue convertido, en gran medida, en un refugio de vida silvestre protegido.

Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, este proceso permitió que “la naturaleza recupere su esplendor original” y que las playas permanezcan libres de edificaciones masivas, lo que hoy constituye uno de los principales atractivos del lugar.

Playas como Caracas y La
Playas como Caracas y La Chiva, conocidas internacionalmente como Red Beach y Blue Beach, figuran entre las más hermosas y tranquilas del Caribe (Wikipedia)

Un santuario natural

Lo que distingue a Vieques de otros destinos caribeños es su asombrosa biodiversidad. El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Vieques, gestionado por el gobierno estadounidense, es el más diverso de la región y abarca lagunas de manglares, arrecifes de coral y una amplia variedad de aves marinas. De acuerdo con la organización Caribbean Conservation, el refugio alberga más de 190 especies de aves, así como tortugas marinas y manatíes.

Uno de los fenómenos naturales más impresionantes de Vieques es Mosquito Bay, catalogada por el Libro Guinness de los Récords como “la bahía bioluminiscente más brillante del mundo”. Este espectáculo se debe a la presencia de dinoflagelados, microorganismos que emiten una luz azul verdosa al ser agitados, generando un brillo que transforma las noches en un escenario casi sobrenatural. “La experiencia de remar bajo un cielo estrellado mientras el agua se ilumina a tu paso es incomparable”, comentó un guía local citado por National Geographic.

El acceso a Vieques es
El acceso a Vieques es sencillo, gracias a ferris diarios desde Ceiba y vuelos cortos desde San Juan, facilitando el turismo ecológico y la exploración de playas (Wikipedia)

El paisaje de Vieques se completa con la presencia de caballos semi-salvajes, descendientes de aquellos que antiguamente utilizaban los campesinos de la isla. Estos animales deambulan libremente por calles, playas y campos, convirtiéndose en parte del encanto cotidiano. Para los habitantes locales, los caballos son símbolo de identidad y libertad; para el visitante, un recordatorio de la armonía entre la vida silvestre y la comunidad.

Las playas de Vieques, de arenas blancas y aguas cristalinas, son otro motivo de asombro. Destacan Playa Caracas y Playa La Chiva, cuyos nombres en inglés, Red Beach y Blue Beach, respectivamente, provienen de los códigos que la marina estadounidense empleaba durante su presencia en la isla. Ambas figuran en rankings mundiales por su belleza y tranquilidad.

Lonely Planet señala que “Vieques es uno de los últimos paraísos auténticos del Caribe, con playas que aún conservan un aire de descubrimiento”.

El Refugio Nacional de Vida
El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Vieques alberga más de 190 especies de aves marinas, tortugas y manatíes, consolidándose como un santuario natural del Caribe (Wikipedia)

Vida local y acceso a la isla

A pesar de su pequeño tamaño, Vieques cuenta con alrededor de 8.000 habitantes, concentrados principalmente en dos localidades: Isabel Segunda, al norte, y Esperanza, al sur. La vida transcurre a un ritmo pausado, en contraste con el bullicio de la isla principal de Puerto Rico. Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la mayoría de los residentes participa activamente en la conservación del entorno y en el desarrollo de un turismo sostenible.

Llegar hasta Vieques es sencillo: existen ferris diarios desde el municipio de Ceiba y vuelos cortos desde San Juan, la capital puertorriqueña, que permiten un acceso rápido y seguro. Una vez en la isla, los visitantes pueden alquilar bicicletas, jeeps o simplemente caminar para descubrir playas desiertas y senderos ecológicos.

Temas Relacionados

Isla ViequesPuerto RicoMarina De Estados UnidosRefugio Nacional De Vida SilvestreRecuperación TerritorialConservación AmbientalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Taiwán respondió a la advertencia del régimen chino en Múnich y aseguró que la única amenaza verdadera es Beijing

“China llevó a cabo recientemente provocaciones militares en las zonas circundantes y ha violado reiterada y abiertamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, afirmó el canciller taiwanés tras los dichos de su homólogo Wang Yi en la Conferencia de Seguridad

Taiwán respondió a la advertencia

El heredero del sah de Irán propuso liderar la transición hacia la democracia en el país si el régimen ayatolá cae

Una multitud de más de 200 mil personas en Múnich escuchó las declaraciones de Reza Pahlavi, quien convocó a los iraníes dentro y fuera del país a apoyar un cambio político en Teherán

El heredero del sah de

Israel intensificó sus ataques militares en el sur del Líbano contra depósitos de armas de Hezbollah

El Ejército israelí señaló que el grupo terrorista continúa con sus intentos de reconstrucción en Medio Oriente y las infraestructuras halladas son consideradas como una vulneración de los acuerdos bilaterales alcanzados con las autoridades libanesas desde el alto el fuego

Israel intensificó sus ataques militares

Marco Rubio habló con Zelensky sobre la seguridad de Ucrania y buscó profundizar la alianza en defensa con EEUU

En la antesala a las próximas negociaciones trilaterales en Suiza, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que Donald Trump quiere “una solución que ponga fin al derramamiento de sangre de una vez por todas” en territorio ucraniano

Marco Rubio habló con Zelensky

Cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional tras la evacuación médica de la misión anterior

La nueva tripulación, integrada por representantes de Estados Unidos, Francia y Rusia, reanudará experimentos y tareas clave

Cuatro astronautas llegaron a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Candidata a la Cámara Lucy

Candidata a la Cámara Lucy Amparo Guzmán fue retenida en Cauca: le robaron camioneta y armas de su esquema

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 15 de febrero de 2026

Congreso capitalino respalda denuncia de la diputada Tania Larios por acoso sexual

Urrá supera cota de rebose tras aumento del 69% en caudal: Anla alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba

Celebra Nezahualcóyotl más de 900 matrimonios colectivos en tradicional evento de San Valentín

INFOBAE AMÉRICA
La NBA multa a Utah

La NBA multa a Utah Jazz e Indiana Pacers por lo esforzarse en ganar partidos

Detenidas en Polonia ocho personas acusadas de introducir tabaco de contrabando desde Bielorrusia

Taiwán respondió a la advertencia del régimen chino en Múnich y aseguró que la única amenaza verdadera es Beijing

Alejandro Valverde, Romain Bardet y Keegan Swenson se apuntan a la Castellón Gravel Race Orbea de Llucena

Marruecos anuncia un paquete de más de 275 millones de euros en ayudas y medidas tras las inundaciones

ENTRETENIMIENTO

La increíble audición casera de

La increíble audición casera de Katie Holmes que cambió la historia de “Dawson’s Creek”

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: la cronología de una relación que enciende rumores de reconciliación en Buenos Aires

De regreso al cine, Rupert Grint aconseja a la nueva generación de “Harry Potter”: “Realmente les deseo lo mejor”