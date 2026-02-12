Mundo

Zelensky reclamó una fecha específica para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea e insistió en 2027 como límite

Alerta de que Rusia “hará todo lo posible para bloquear el proceso”, también “a través de ciertos representantes europeos”, si no hay un pacto previo

El presidente de Ucrania, Volodímir
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reclamó una “fecha específica” para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea (UE) y subrayó que “es importante” que el país “haga todo lo posible para estar preparado técnicamente” de cara a un acceso al bloque “en 2027”, año que fija como límite.

“Quiero una fecha específica. Si no hay fecha en el acuerdo (de paz) que firmen Estados Unidos, Rusia, específicamente (el presidente ruso, Vladimir) Putin, yo como presidente de Ucrania y Europa, Rusia hará todo lo posible para bloquear el proceso”, explicó el mandatario.

“No lo hará con sus propias manos, sino a través de ciertos representantes europeos”, sostuvo, en referencia a países de la UE que podrían bloquear este acceso en las votaciones internas. “Hemos visto situaciones similares”, apuntó, antes de señalar al propio proceso de candidatura de Kiev.

Así, resaltó que durante el mismo “hubo una oleada de desafíos”. “Sin embargo, logramos la candidatura”, ha recalcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que para Ucrania “la UE significa cosas específicas, ya que se trata de garantías de seguridad para Ucrania”.

“Esto son detalles específicos, con una fecha específica”, ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha insistido en que “el plan para terminar la guerra”, de 20 puntos, “garantiza a los ucranianos que habrá una fecha específica para el acceso” al bloque europeo.

Zelensky y la jefa de
Zelensky y la jefa de la UE

Ucrania presentó su solicitud para unirse a la UE en febrero de 2022, apenas días después de que Rusia lanzara su invasión del país, y consiguió estatus de candidato ese año, tras lo que se abrieron conversaciones de adhesión en 2024, sin negociaciones por ahora sobre bloques específicos, sobre los que Hungría ha usado su veto.

Zelensky fijó en enero 2027 como objetivo para la entrada de Kiev en el bloque, una posibilidad que se ha encontrado con el rechazo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y que ha sido incluso puesta en duda por aliados de Ucrania como el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

Zelensky, dijo este miércoles que su equipo está preparado para una tercera ronda de negociaciones con Rusia la próxima semana en EE.UU. sobre un eventual alto el fuego, pero recalcó que Moscú aún no ha confirmado su participación.

“La parte estadounidense propuso una reunión en Estados Unidos, en Miami, la próxima semana, y nosotros la confirmamos de inmediato. Estábamos esperando (la respuesta) de los rusos. Según entiendo, Rusia está dudando”, señaló Zelensky a medios ucranianos, según recoge la agencia UNIAN.

Según el diario Ukrainska Pravda, la reunión está prevista para los días 17 y 18 en Miami, pero Rusia aún no ha aceptado.

Zelensky sugirió que también estaría dispuesto a continuar conversando en Abu Dabi si esa era la exigencia rusa.

Hasta el momento se han celebrado dos reuniones en Abu Dabi entre rusos y ucranianos bajo la mediación de EEUU.

(Con información de Europa Press)

