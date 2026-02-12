Mundo

La Agencia Internacional de la Energía mantiene la previsión de crecimiento de la demanda del crudo en 2026

En enero, la oferta cayó de manera significativa debido al mal tiempo en Norteamérica y a las restricciones a las exportaciones en Kazajistán, Rusia y Venezuela

Guardar
El sol se pone tras
El sol se pone tras el campo petrolífero de Tishrin, en la zona rural oriental de Ezequías, el miércoles 4 de febrero de 2026, en el noreste de Siria (AP Foto/Ghaith Alsayed)

La demanda global de crudo aumentará en 2026 en unos 850.000 barriles diarios, impulsada principalmente por las economías fuera de la OCDE, en especial China, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La AIE informó que, en enero, la oferta cayó de manera significativa debido al mal tiempo en Norteamérica y a las restricciones a las exportaciones en Kazajistán, Rusia y Venezuela.

La AIE, con sede en París, calcula que el incremento de la demanda mundial de petróleo será de 850.000 barriles diarios en 2026, frente a los 770.000 del año anterior. Además, la agencia prevé un superávit de 3,73 millones de barriles diarios para 2026, cifra superior al superávit de 3,69 millones contemplado en el informe previo.

Las economías no pertenecientes a la OCDE representarán la totalidad del aumento en la demanda, con China liderando el crecimiento. Las materias primas petroquímicas aportarán más de la mitad de las ganancias de este año, en contraste con 2025, cuando los combustibles para el transporte fueron el principal motor del crecimiento.

La AIE también destacó que la oferta mundial de petróleo se redujo en 1,2 millones de barriles en enero, situándose en 106,6 millones. Esta caída se atribuye tanto a las condiciones climáticas adversas en América del Norte como a las interrupciones de suministro y restricciones a las exportaciones en Kazajistán, Rusia y Venezuela.

Una vista muestra una planta
Una vista muestra una planta de tratamiento de petróleo en el yacimiento petrolífero de Yarakta, propiedad de Irkutsk Oil Company (INK), en la región de Irkutsk, Rusia (REUTERS/Vasily Fedosenko/Archivo)

Después de un aumento de casi 3,1 millones de barriles diarios en 2025, la producción mundial de petróleo se proyecta que suba en 2,4 millones en 2026, alcanzando los 108,6 millones diarios. El crecimiento estará repartido entre los productores fuera de la OPEP+ y los miembros de la OPEP+.

La producción global de refinerías bajó de un máximo histórico de 86,3 millones de barriles diarios en diciembre a 85,7 millones en enero, afectada por el inicio de tareas de mantenimiento y la reducción de los márgenes, según la AIE.

Se espera que la producción de crudo aumente un promedio de 790.000 barriles diarios, hasta llegar a 84,6 millones en 2026, liderada por regiones fuera de la OCDE, en comparación con el incremento de casi un millón de barriles diarios en 2025.

Los márgenes disminuyeron aún más en enero, ya que el repunte de la producción en diciembre alivió la escasez de productos en el mercado, de acuerdo a la AIE.

Los inventarios mundiales de petróleo aumentaron 37 millones de barriles en diciembre, lo que eleva las existencias totales para 2025 a 477 millones, equivalentes a 1,3 millones de barriles diarios.

Las existencias de crudo en China crecieron en 37 millones durante diciembre, alcanzando los 477 millones al cierre de 2025, cifra que equivale a 1,3 millones de barriles diarios. Además, las reservas almacenadas en barcos petroleros sumaron 248 millones, de las cuales el petróleo sancionado representó el 72%.

Petróleo venezolano (Europa Press)
Petróleo venezolano (Europa Press)

Las existencias de la industria de la OCDE subieron 3,9 millones en diciembre y superaron su promedio de cinco años por primera vez desde 2021. Los datos preliminares señalan que las existencias mundiales aumentaron otros 49 millones en enero.

Los precios de referencia del petróleo subieron de manera sostenida en enero, con el crudo del Mar del Norte incrementando 10 dólares por barril durante ese mes.

La AIE indica que el aumento de las tensiones geopolíticas, las tormentas de nieve y las temperaturas extremas en América del Norte, además de las interrupciones del suministro en Kazajistán, generaron un cambio hacia un mercado alcista. La agencia también advierte que los mercados petroleros se mantienen expectantes ante la incertidumbre en el Golfo Pérsico.

Temas Relacionados

Agencia Internacional de la EnergíapetróleoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Chile, Kast y un desafío submarino que compromete a la región

El presidente electo asumirá el 11 de marzo con tareas pendientes de su predecedor. Una de ellas podría poner en riesgo las inversiones en el país y encender alertas en América Latina por un convenio hecho con el régimen chino

Chile, Kast y un desafío

Zelensky reclamó una fecha específica para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea e insistió en 2027 como límite

Alerta de que Rusia “hará todo lo posible para bloquear el proceso”, también “a través de ciertos representantes europeos”, si no hay un pacto previo

Zelensky reclamó una fecha específica

Las impresionantes imágenes del momento en el que colapsó una calle en Shanghái donde construían una estación de metro

La abrupta caída del terreno generó un hueco de grandes dimensiones en una transitada intersección de la ciudad, lo que llevó a la intervención inmediata de autoridades para asegurar el área

Las impresionantes imágenes del momento

La OTAN celebró el lanzamiento de la operación Centinela del Ártico y aseguró estar “más unidos ahora”

Los Estados miembros de la Alianza dejaron atrás las fricciones generadas a principios de año, para reforzar su presencia en Groenlandia y la seguridad en la región

La OTAN celebró el lanzamiento

Qué se sabe de las ocho víctimas de la masacre en la escuela de Canadá

Estudiantes y familiares de la tiradora, quien habría fallecido por heridas autoinfligidas en el lugar del suceso, forman parte de la lista de quienes perdieron la vida en el hecho. Las autoridades continúan aclarando el móvil

Qué se sabe de las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así quedó la placa de

Así quedó la placa de ‘La casa de los famosos’: Nicolás Arrieta y Juanda Caribe perdieron el apoyo del público

Los salarios registrados promedio del sector privado cayeron por cuarto mes consecutivo en diciembre, según datos oficiales

Pusimos la nueva emergencia económica de Petro bajo la lupa: expertos advierten riesgos de un “disfraz tributario”

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 12 de febrero: en autopista Urbana Sur, hay equipos trabajando en entrada Boulevard de la Luz

Brownie saludable: chocolate y pistaches en una receta sin harina ni azúcar, baja en calorías y rica en proteína

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El reguetón mexicano y el hardcore techno, escenas musicales al alza según Soundcloud

Cuerpo propone impulsar eurobonos para que la UE cree un activo refugio y refuerce su soberanía financiera

Piden cuatro años de cárcel para el dueño de una agencia de viajes acusado de estafar a 60 clientes

Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles "engaños"

Irene Rosales, más fría que nunca, se mantiene en silencio ante su distanciamiento de Kiko Rivera

ENTRETENIMIENTO

Lo nuevo de Joaquín Furriel:

Lo nuevo de Joaquín Furriel: Una familia que enfrenta secretos entre llamas en “Cortafuego”

El día que Emma Watson dijo no a “La La Land” y selló el destino de Emma Stone

Joaquín Sabina cumple 77 años: el retrato de un artista que eligió retirarse en la cima

Primer vistazo al regreso de ‘Scrubs’, la mítica serie cómica de médicos con Zach Braff

La olvidada película de James Van Der Beek junto a Antonio Banderas que se puede ver en Amazon Prime