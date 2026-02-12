La Agencia Internacional de la Energía mantiene la previsión de crecimiento de la demanda del crudo en 2026

El sol se pone tras el campo petrolífero de Tishrin, en la zona rural oriental de Ezequías, el miércoles 4 de febrero de 2026, en el noreste de Siria (AP Foto/Ghaith Alsayed)

La demanda global de crudo aumentará en 2026 en unos 850.000 barriles diarios, impulsada principalmente por las economías fuera de la OCDE, en especial China, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La AIE informó que, en enero, la oferta cayó de manera significativa debido al mal tiempo en Norteamérica y a las restricciones a las exportaciones en Kazajistán, Rusia y Venezuela.

La AIE, con sede en París, calcula que el incremento de la demanda mundial de petróleo será de 850.000 barriles diarios en 2026, frente a los 770.000 del año anterior. Además, la agencia prevé un superávit de 3,73 millones de barriles diarios para 2026, cifra superior al superávit de 3,69 millones contemplado en el informe previo.

Las economías no pertenecientes a la OCDE representarán la totalidad del aumento en la demanda, con China liderando el crecimiento. Las materias primas petroquímicas aportarán más de la mitad de las ganancias de este año, en contraste con 2025, cuando los combustibles para el transporte fueron el principal motor del crecimiento.

La AIE también destacó que la oferta mundial de petróleo se redujo en 1,2 millones de barriles en enero, situándose en 106,6 millones. Esta caída se atribuye tanto a las condiciones climáticas adversas en América del Norte como a las interrupciones de suministro y restricciones a las exportaciones en Kazajistán, Rusia y Venezuela.

Una vista muestra una planta de tratamiento de petróleo en el yacimiento petrolífero de Yarakta, propiedad de Irkutsk Oil Company (INK), en la región de Irkutsk, Rusia (REUTERS/Vasily Fedosenko/Archivo)

Después de un aumento de casi 3,1 millones de barriles diarios en 2025, la producción mundial de petróleo se proyecta que suba en 2,4 millones en 2026, alcanzando los 108,6 millones diarios. El crecimiento estará repartido entre los productores fuera de la OPEP+ y los miembros de la OPEP+.

La producción global de refinerías bajó de un máximo histórico de 86,3 millones de barriles diarios en diciembre a 85,7 millones en enero, afectada por el inicio de tareas de mantenimiento y la reducción de los márgenes, según la AIE.

Se espera que la producción de crudo aumente un promedio de 790.000 barriles diarios, hasta llegar a 84,6 millones en 2026, liderada por regiones fuera de la OCDE, en comparación con el incremento de casi un millón de barriles diarios en 2025.

Los márgenes disminuyeron aún más en enero, ya que el repunte de la producción en diciembre alivió la escasez de productos en el mercado, de acuerdo a la AIE.

Los inventarios mundiales de petróleo aumentaron 37 millones de barriles en diciembre, lo que eleva las existencias totales para 2025 a 477 millones, equivalentes a 1,3 millones de barriles diarios.

Las existencias de crudo en China crecieron en 37 millones durante diciembre, alcanzando los 477 millones al cierre de 2025, cifra que equivale a 1,3 millones de barriles diarios. Además, las reservas almacenadas en barcos petroleros sumaron 248 millones, de las cuales el petróleo sancionado representó el 72%.

Petróleo venezolano (Europa Press)

Las existencias de la industria de la OCDE subieron 3,9 millones en diciembre y superaron su promedio de cinco años por primera vez desde 2021. Los datos preliminares señalan que las existencias mundiales aumentaron otros 49 millones en enero.

Los precios de referencia del petróleo subieron de manera sostenida en enero, con el crudo del Mar del Norte incrementando 10 dólares por barril durante ese mes.

La AIE indica que el aumento de las tensiones geopolíticas, las tormentas de nieve y las temperaturas extremas en América del Norte, además de las interrupciones del suministro en Kazajistán, generaron un cambio hacia un mercado alcista. La agencia también advierte que los mercados petroleros se mantienen expectantes ante la incertidumbre en el Golfo Pérsico.