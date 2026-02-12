Mundo

El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras

El Gobierno británico confirmó en un comunicado que es la primera vez que el país participa en la iniciativa PURL, para enviar interceptores de defensa aérea estadounidenses

Guardar
El ministro de Defensa británico,
El ministro de Defensa británico, John Healey. Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/vía REUTERS

El Reino Unido anunció este jueves otro paquete de ayuda militar a Ucrania, por valor de más de 500 millones de libras (574,1 millones de euros), tanto a través de la iniciativa conjunta de la OTAN para comprar armamento estadounidense (PURL) como en apoyo bilateral.

“Me complace confirmar un nuevo paquete de 500 millones de libras para la defensa aérea, que incluye 150 millones de libras (172,2 millones de euros) para PURL, con el fin de ayudar a los ucranianos a defenderse de los implacables ataques con drones y misiles de (el presidente ruso, Vladímir) Putin”, indicó el secretario británico de Defensa, John Healey, quien hoy participa en una reunión de ministros aliados del ramo.

El Gobierno británico confirmó en un comunicado que es la primera vez que el país participa en la iniciativa PURL, para enviar interceptores de defensa aérea estadounidenses a Ucrania.

Además, otros 390 millones de libras (447,8 millones de euros) se invertirán en entregar a Ucrania 1.000 misiles ligeros polivalentes adicionales fabricados en el Reino Unido, a través de un acuerdo bilateral.

Ese pacto está basado en la profundización de la colaboración entre la industria británica y la ucraniana para transferir la producción y el apoyo de los lanzadores Rapid Ranger y sus vehículos de mando y control a Ucrania.

En los próximos meses, el Reino Unido también entregará 1.200 misiles de defensa aérea adicionales y 200.000 cartuchos de munición de artillería a través del Consorcio de Defensa Aérea.

Además, Healey copreside hoy -junto a su homólogo alemán, Boris Pistorius- la 33 sesión del Grupo de Contacto de apoyo a Ucrania, formado por medio centenar de países, al término de la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la organización.

El secretario de Defensa británico,
El secretario de Defensa británico, John Healey, recorre la nueva "fábrica de resiliencia" de Helsing en Plymouth, Gran Bretaña, Corona/Cpl Tim Hammond /Folleto vía REUTERS

Los aliados de Ucrania debatirán las principales necesidades militares del país para 2026, compartirán información sobre la situación en el campo de batalla, planificarán las entregas de equipamiento e identificarán las carencias que deben subsanarse.

El Reino Unido empezó a codirigir el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania con Alemania, así como la Coalición de Voluntarios con Francia, el año pasado.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció este domingo que a mediados de febrero comenzará la fabricación de drones ucranianos en Alemania, y que su país contará con diez centros en Europa para la exportación de sistemas de Defensa.

“A mitad de febrero, veremos nuestros drones ser producidos en Alemania. Yo recibiré el primer dron”, afirmó Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, donde indicó que también hay “líneas de producción en el Reino Unido”.

“Hoy, la seguridad de Europa se basa en la tecnología de drones”, planteó Zelensky, que destacó que la aviación es uno de los “sectores más prometedores para invertir en Ucrania”.

“Actualmente contamos con 450 empresas que fabrican drones. De ellas, entre 40 y 50 son líderes”, adujo, antes de señalar que la industria de fabricación de esos sistemas, pese a ser nueva, es la “más grande que hay en Ucrania” y acapara mucho interés inversor.

El presidente ucraniano realizó estas afirmaciones al señalar, en el marco de un encuentro con profesores y estudiantes del Instituto de Aviación de Kiev, que en 2026 comenzarán las exportaciones industriales de Defensa de Ucrania a través de diez centros de exportación, que se encontrarán en los países bálticos y en el norte de Europa.

El pasado mes de noviembre, Zelensky indicó que Ucrania abriría dos oficinas para la venta de armas en Berlín y Copenhague, capitales de dos de los países europeos -Alemania y Dinamarca- que más ayuda militar han prestado al país invadido por Rusia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Reino UnidoGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

La Agencia Internacional de la Energía mantiene la previsión de crecimiento de la demanda del crudo en 2026

En enero, la oferta cayó de manera significativa debido al mal tiempo en Norteamérica y a las restricciones a las exportaciones en Kazajistán, Rusia y Venezuela

La Agencia Internacional de la

Chile, Kast y un desafío submarino que compromete a la región

El presidente electo asumirá el 11 de marzo con tareas pendientes de su predecedor. Una de ellas podría poner en riesgo las inversiones en el país y encender alertas en América Latina por un convenio hecho con el régimen chino

Chile, Kast y un desafío

Zelensky reclamó una fecha específica para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea e insistió en 2027 como límite

Alerta de que Rusia “hará todo lo posible para bloquear el proceso”, también “a través de ciertos representantes europeos”, si no hay un pacto previo

Zelensky reclamó una fecha específica

Las impresionantes imágenes del momento en el que colapsó una calle en Shanghái donde construían una estación de metro

La abrupta caída del terreno generó un hueco de grandes dimensiones en una transitada intersección de la ciudad, lo que llevó a la intervención inmediata de autoridades para asegurar el área

Las impresionantes imágenes del momento

La OTAN celebró el lanzamiento de la operación militar Centinela del Ártico ante “los movimientos rusos y la presencia china”

Los Estados miembros de la Alianza dejaron atrás las fricciones generadas a principios de año, para reforzar su presencia en Groenlandia y la seguridad en la región. Moscú amenazó con medidas militares como respuesta

La OTAN celebró el lanzamiento
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En 2010 archivaron una denuncia

En 2010 archivaron una denuncia de David Murcia Guzmán contra Abelardo de la Espriella, aseguró el abogado del candidato presidencial

Gerente del Banco de la República defendió el ajuste de las tasas de interés: “Los datos respaldan una decisión fuerte y dolorosa”

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Alerta en la costa: prevén oleajes ligeros en el centro y sur del país

La dosis exacta de café que necesitas para proteger tu cerebro sin alterar tu corazón y nervios

INFOBAE AMÉRICA
Más de 65 millones de

Más de 65 millones de personas participarán en las festividades de carnaval de Brasil, un 22% más

T-Mobile US, filial estadounidense de Deutsche Telekom, ganó 9.250 millones de euros en 2025, un 3,1% menos

UNICEF alerta del aumento de las cifras de reclutamiento de niños soldado en Colombia y Haití

Cancelados 101 vuelos en el Aeropuerto de Barcelona por el viento y no se prevén más disrupciones

Pablo Alborán presenta su gira internacional más ambiciosa, 'Global Tour KM0'

ENTRETENIMIENTO

Katie Holmes, estrella de “Dawson’s

Katie Holmes, estrella de “Dawson’s Creek”, despide a su amigo James Van Der Beek con un emotivo mensaje: “Aventuras de una juventud única”

Lo nuevo de Joaquín Furriel: Una familia que enfrenta secretos entre llamas en “Cortafuego”

El día que Emma Watson dijo no a “La La Land” y selló el destino de Emma Stone

Joaquín Sabina cumple 77 años: el retrato de un artista que eligió retirarse en la cima

Primer vistazo al regreso de ‘Scrubs’, la mítica serie cómica de médicos con Zach Braff