El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras

El ministro de Defensa británico, John Healey. Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/vía REUTERS

El Reino Unido anunció este jueves otro paquete de ayuda militar a Ucrania, por valor de más de 500 millones de libras (574,1 millones de euros), tanto a través de la iniciativa conjunta de la OTAN para comprar armamento estadounidense (PURL) como en apoyo bilateral.

“Me complace confirmar un nuevo paquete de 500 millones de libras para la defensa aérea, que incluye 150 millones de libras (172,2 millones de euros) para PURL, con el fin de ayudar a los ucranianos a defenderse de los implacables ataques con drones y misiles de (el presidente ruso, Vladímir) Putin”, indicó el secretario británico de Defensa, John Healey, quien hoy participa en una reunión de ministros aliados del ramo.

El Gobierno británico confirmó en un comunicado que es la primera vez que el país participa en la iniciativa PURL, para enviar interceptores de defensa aérea estadounidenses a Ucrania.

Además, otros 390 millones de libras (447,8 millones de euros) se invertirán en entregar a Ucrania 1.000 misiles ligeros polivalentes adicionales fabricados en el Reino Unido, a través de un acuerdo bilateral.

Ese pacto está basado en la profundización de la colaboración entre la industria británica y la ucraniana para transferir la producción y el apoyo de los lanzadores Rapid Ranger y sus vehículos de mando y control a Ucrania.

En los próximos meses, el Reino Unido también entregará 1.200 misiles de defensa aérea adicionales y 200.000 cartuchos de munición de artillería a través del Consorcio de Defensa Aérea.

Además, Healey copreside hoy -junto a su homólogo alemán, Boris Pistorius- la 33 sesión del Grupo de Contacto de apoyo a Ucrania, formado por medio centenar de países, al término de la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la organización.

El secretario de Defensa británico, John Healey, recorre la nueva "fábrica de resiliencia" de Helsing en Plymouth, Gran Bretaña, Corona/Cpl Tim Hammond /Folleto vía REUTERS

Los aliados de Ucrania debatirán las principales necesidades militares del país para 2026, compartirán información sobre la situación en el campo de batalla, planificarán las entregas de equipamiento e identificarán las carencias que deben subsanarse.

El Reino Unido empezó a codirigir el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania con Alemania, así como la Coalición de Voluntarios con Francia, el año pasado.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció este domingo que a mediados de febrero comenzará la fabricación de drones ucranianos en Alemania, y que su país contará con diez centros en Europa para la exportación de sistemas de Defensa.

“A mitad de febrero, veremos nuestros drones ser producidos en Alemania. Yo recibiré el primer dron”, afirmó Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, donde indicó que también hay “líneas de producción en el Reino Unido”.

“Hoy, la seguridad de Europa se basa en la tecnología de drones”, planteó Zelensky, que destacó que la aviación es uno de los “sectores más prometedores para invertir en Ucrania”.

“Actualmente contamos con 450 empresas que fabrican drones. De ellas, entre 40 y 50 son líderes”, adujo, antes de señalar que la industria de fabricación de esos sistemas, pese a ser nueva, es la “más grande que hay en Ucrania” y acapara mucho interés inversor.

El presidente ucraniano realizó estas afirmaciones al señalar, en el marco de un encuentro con profesores y estudiantes del Instituto de Aviación de Kiev, que en 2026 comenzarán las exportaciones industriales de Defensa de Ucrania a través de diez centros de exportación, que se encontrarán en los países bálticos y en el norte de Europa.

El pasado mes de noviembre, Zelensky indicó que Ucrania abriría dos oficinas para la venta de armas en Berlín y Copenhague, capitales de dos de los países europeos -Alemania y Dinamarca- que más ayuda militar han prestado al país invadido por Rusia.

(Con información de EFE)