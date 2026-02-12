El Parlamento de Kosovo confirmó a Albin Kurti como primer ministro tras un año de estancamiento gubernamental

El recién elegido Albin Kurti de Kosovo pronuncia un discurso durante una sesión parlamentaria en Pristina, Kosovo, el 11 de febrero de 2026 (REUTERS/Florion Goga)

El Parlamento de Kosovo eligió a Albin Kurti como primer ministro, poniendo fin a un año de bloqueo político en el país balcánico. En la votación del miércoles, recibió 66 votos de los 120 miembros del Congreso local.

Kurti, quien había ejercido como jefe de Gobierno interino durante los últimos 12 meses, fue confirmado en el cargo tras el triunfo de su partido Vetevendosje (Autodeterminación) en las elecciones anticipadas de diciembre.

Antes de la votación, presentó una agenda legislativa centrada en el fortalecimiento de la economía y el aumento de la inversión en defensa. En su discurso, recordó los “constantes ataques y amenazas” de Serbia, país vecino que aún no reconoce la independencia de Kosovo, pero aseguró que buscará la “normalización de relaciones” tras el conflicto armado de los años 90, paso clave para que ambos países avancen en sus aspiraciones de ingresar a la Unión Europea.

“Hoy somos el país más democrático de la región, un logro tanto de nuestra sociedad como de nuestras instituciones y este estándar debe preservarse y avanzar”, declaró Kurti. Durante la sesión parlamentaria, los legisladores eligieron a la ex ministra de Justicia, Albulena Haxhiu, como nueva presidenta del Parlamento.

El estancamiento político en Kosovo se originó hace un año, cuando las elecciones generales dejaron a Kurti sin la mayoría suficiente para formar gobierno. La polarización llevó a los comicios anticipados de diciembre, en los que Vetevendosje superó el 51% de los votos.

Albin Kurti pronuncia su discurso durante una sesión parlamentaria en Pristina, Kosovo, el 11 de febrero de 2026 (REUTERS/Florion Goga)

Sin embargo, la confirmación de los resultados se vio demorada por denuncias de irregularidades en el conteo, lo que motivó un recuento total de los sufragios y una investigación penal en la que fueron arrestados más de 100 funcionarios electorales por su implicación en presuntos fraudes con más de 68.000 votos.

El Ministerio Público de Prizren, en coordinación con la Policía de Kosovo, informó que la operación desplegada para investigar irregularidades electorales contó con la participación de cuatro fiscales del departamento de delitos graves y alrededor de 200 agentes policiales. Los detenidos enfrentan acusaciones por falsificación de resultados electorales, amenazas y entrega o recepción de sobornos relacionados con el proceso de votación.

El partido de Kurti lideró las elecciones legislativas el pasado 28 de diciembre con más del 50% de los votos, según los datos de la Comisión Electoral Central (CEC). Tras conocerse estos resultados, el actual primer ministro instó a agilizar la formación de instituciones y llamó a los partidos de oposición a cooperar en el Parlamento para avanzar en beneficio de los ciudadanos.

El primer ministro de Kosovo y líder del partido Levizja Vetevendosje (Movimiento para la Autodeterminación), Albin Kurti, habla durante una conferencia de prensa en la sede del partido (REUTERS/Florion Goga/Archivo)

La conformación de un nuevo Ejecutivo permitirá descongelar la entrega de ayuda internacional, fundamental para Kosovo, uno de los países más pobres de Europa. La inestabilidad previa frenó inversiones y programas de asistencia externa.

A diferencia de su estrategia electoral anterior, la campaña de Kurti se basó en la economía y las políticas sociales, alejándose del discurso territorial y del enfoque en las zonas de mayoría serbia. En los días previos a la votación, el líder del VV prometió ayudas económicas a jubilados y familias con niños pequeños, propuesta criticada por PDK y LDK, que denunciaron posibles intentos de influir en el voto.

Desde la oposición, el candidato Lumir Abdixhiku (LDK) criticó la gestión económica de Kurti y su política exterior, señalando una pérdida de confianza internacional y dificultades en la relación con la minoría serbia.

La jornada electoral fue celebrada por los seguidores de Vetevendosje como una victoria significativa, marcando el posible fin de un largo período de bloqueo político en Kosovo.

(Con información de AFP)