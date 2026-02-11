Israel abatió en Gaza al organizador del atentado de Beersheva que mató a 16 personas en 2004

FOTO DE ARCHIVO. Terroristas de Hamas montan guardia el día de la entrega de los rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Ráfah, en el sur de la Franja de Gaza. 22 de febrero de 2025 REUTERS/Hatem Khaled

El Ejército israelí anunció este miércoles la muerte de Basel Haymuni, organizador del doble atentado suicida que causó 16 víctimas mortales en la ciudad de Beersheva en agosto de 2004. La operación, ejecutada de forma conjunta por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet durante la semana pasada, representa el cierre de un capítulo abierto hace más de dos décadas en uno de los ataques más mortíferos de la Segunda Intifada.

Haymuni, miembro de las Brigadas Ezzeldin al-Qassam —el brazo armado de Hamas— y originario de Hebrón, coordinó el 31 de agosto de 2004 un ataque simultáneo contra dos autobuses que circulaban por el bulevar Rager, la arteria principal de Beersheva. Dos terroristas suicidas detonaron sus artefactos explosivos con dos minutos de diferencia en las líneas 6 y 12, mientras los vehículos transitaban por una zona céntrica cercana al ayuntamiento. El ataque dejó 16 civiles muertos, incluido un niño de tres años y medio, y más de 100 heridos. La violencia de las explosiones dificultó durante horas la identificación de las víctimas.

El atentado rompió cinco meses de relativa calma en Israel y marcó el ataque con mayor número de víctimas en todo 2004. Beersheva, considerada hasta entonces una ciudad relativamente segura durante la Segunda Intifada, quedó conmocionada. Hamas reivindicó el ataque como represalia por la muerte de su fundador, Ahmed Yassin, y su sucesor, Abdel Aziz Rantisi, eliminados por Israel meses antes. Tras el atentado, miles de simpatizantes de Hamas salieron a las calles de Gaza para celebrar.

Haymuni fue arrestado y condenado a prisión por organizar el doble atentado. Sin embargo, en octubre de 2011 recuperó la libertad como parte del masivo intercambio de prisioneros que permitió la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado en junio de 2006 durante un ataque de comandos palestinos en la frontera con Gaza. En aquel canje, Israel liberó a 1.027 presos palestinos a cambio del único soldado cautivo. Entre los liberados había 280 condenados a cadena perpetua por planificar o ejecutar ataques letales contra objetivos israelíes. Haymuni fue deportado a la Franja de Gaza junto con otros excarcelados.

16/11/2023 Militares israelíes en las ruinas de un edificio de la Franja de Gaza POLITICA ASIA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ORIENTE PRÓXIMO ISRAEL INTERNACIONAL FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL

El intercambio por Shalit fue el más amplio en la historia de Israel y significó la liberación de figuras clave de la resistencia palestina. Entre ellos se encontraba Yahya Sinwar, quien llegaría a convertirse en líder de Hamas en Gaza y cerebro del ataque del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, el más mortífero en la historia del país con 1.200 muertos y más de 250 secuestrados. Sinwar fue abatido por fuerzas israelíes en octubre de 2024 en Rafah, Gaza, durante un enfrentamiento fortuito.

Según el comunicado conjunto del Ejército israelí y el Shin Bet, tras su liberación Haymuni retomó sus actividades militares. “Volvió a reclutar atacantes y a dirigir actividades terroristas”, afirma la nota. Las fuerzas israelíes sostienen que durante la actual guerra en Gaza, Haymuni participó en la fabricación y colocación de explosivos contra tropas israelíes.

Medios palestinos vinculados a Hamas, como Quds, informaron que Haymuni murió el miércoles pasado durante una oleada de ataques israelíes que dejó 24 palestinos muertos en distintos puntos de la Franja de Gaza. El anuncio de su eliminación se produce en un momento de extrema fragilidad para el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Palestinos caminan rodeados de los escombros de las casas destruidas en los ataques israelíes durante la guerra, en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, el 22 de enero de 2026 REUTERS/Ramadan Abed

Desde la entrada en vigor de la tregua, el Ministerio de Sanidad de Gaza (controlado por Hamas) ha contabilizado más de 400 palestinos muertos por ataques israelíes, según datos reportados hasta finales de diciembre. La cifra total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 supera las 72.000 personas. Organismos internacionales, mediadores regionales y expertos de Naciones Unidas han acusado reiteradamente a Israel de violar los términos del alto el fuego mediante bombardeos, disparos contra civiles y restricciones al ingreso de ayuda humanitaria.

Israel alega que sus operaciones responden a violaciones del alto el fuego por parte de grupos palestinos y a la necesidad de proteger a sus tropas desplegadas a lo largo de la “línea amarilla”, una demarcación virtual que separa las zonas bajo control militar israelí del resto del enclave. Más de la mitad de Gaza permanece bajo control israelí pese a los términos del cese al fuego, que contemplaban una retirada gradual de las fuerzas.

El caso Haymuni ilustra una de las consecuencias del intercambio de 2011. Varios de los prisioneros liberados retomaron actividades militares tras su excarcelación. En 2014, Israel rearresto a más de 50 de los liberados en el canje por Shalit durante la operación “Hermano Guardián”, desatada tras el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes en Cisjordania. Hamas denunció aquellas detenciones como una violación flagrante del acuerdo firmado.