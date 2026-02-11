Mundo

Filipinas informó que el hundimiento del ferry en enero pudo deberse a fallas de seguridad y posible sobrepeso

Las investigaciones señalan que se violaron varias normas de seguridad. A su vez, funcionarios responsabilizaron a la compañía ante la reincidencia de incidentes mortales en rutas similares bajo su administración

La conferencia de prensa sobre
La conferencia de prensa sobre el naufragio del M/V Trisha Kerstin 3 en San Juan, Gran Manila, el 11 de febrero de 2026. (Sta Rosa/AFP)

Las autoridades filipinas informaron este miércoles que el ferry Trisha Kerstin 3, que se hundió el pasado 26 de enero en la costa suroeste de Mindanao, podría haber navegado sobrecargado, lo que habría contribuido al naufragio en el que murieron al menos 52 personas.

El número de fallecidos fue en aumento a medida que los equipos de rescate recuperaron cuerpos de los restos sumergidos. El último fue el de una mujer encontrada por buzos en la mañana del miércoles.

El accidente se produjo en prácticamente la misma ruta donde el año anterior otro ferry, el Lady Mary Joy 3, sufrió un incendio que dejó 31 muertos. Ambos barcos pertenecían a la empresa local Aleson Shipping Lines.

El secretario de Transporte, Giovanni López, anunció cargos administrativos contra la compañía y señaló varias infracciones de seguridad, entre ellas la ausencia de pesaje de vehículos al embarcar, un requisito legal en Filipinas.

López señaló que “una de las posibles causas del hundimiento fue la sobrecapacidad y sobrecarga”, ya que la investigación reveló que camiones y motocicletas subían al ferry sin pasar por la estación de pesaje. Además, advirtió que es “muy probable” que esta práctica se repita en otros barcos del archipiélago.

Por su parte, Reiniel Pascual, investigador de la autoridad marítima del país, confirmó que la tripulación no emitió ninguna advertencia ni instrucción a los pasajeros cuando el ferry comenzó a inclinarse y zozobrar. La falta de alarma o anuncios públicos agravó la emergencia.

En el momento del naufragio, al menos 368 personas estaban a bordo, pero las autoridades admiten que es posible que nunca se sepa con certeza el número exacto, debido a discrepancias entre el manifiesto del ferry y la cantidad real de pasajeros.

El abogado Aquino Sajili, uno de los supervivientes, dialogó con la agencia AFP y mencionó que espera que los buzos continúen las labores de búsqueda en la embarcación, que yace a unos 76 metros de profundidad, para recuperar más cuerpos.

El accidente del ferry Trisha Kerstin 3 generó inquietud sobre posibles casos de corrupción, según indicó el secretario de Transporte, Giovanni López. Autoridades de la guardia costera y de la entidad marítima responsables de autorizar la salida de embarcaciones del puerto también están siendo investigadas.

Filipinas cuenta con un extenso historial de tragedias relacionadas con transbordadores interinsulares, en parte debido a que millones de personas dependen de barcos económicos y, a menudo, deficientemente regulados para desplazarse entre las más de 7.000 islas del país.

Personal de la Guardia Costera
Personal de la Guardia Costera de Filipinas asiste a los sobrevivientes que estaban a bordo del MV Trisha Kerstin 3, que volcó cerca de las aguas de la isla Baluk-baluk, Basilan, Filipinas, el 26 de enero de 2026 (REUTERS)

Neil Baird, editor de una base de datos global sobre seguridad de transbordadores, señaló que, si bien Filipinas hizo progresos en la última década, el historial de Aleson Shipping Lines es “impactante”. El experto afirmó que “el 99% de los supuestos accidentes en realidad se deben a errores humanos” y calificó el caso como un claro ejemplo de negligencia. “Nunca se les debería permitir volver a operar”, agregó, mencionando que la compañía estuvo involucrada en más de 30 incidentes marítimos desde 2019.

Aquino Sajili, uno de los sobrevivientes, viajó a Manila junto a otros afectados para exigir al gobierno acciones concretas. Para él, la única forma de hacer justicia sería la cancelación definitiva de la licencia de Aleson Shipping Lines. Los intentos de comunicación con la empresa no obtuvieron respuesta.

La embarcación zarpó desde Zamboanga, en la isla de Mindanao, con destino a Joló. El pasado dos de febrero, los guardacostas aseguraron que el ferry no viajaba por encima de su capacidad máxima, cifrada en 350 pasajeros, y que las condiciones meteorológicas al momento del accidente eran consideradas aceptables.

(Con información de AFP)

