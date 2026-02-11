Antes de la llegada de Netanyahu a Washington, Irán reiteró que su programa de misiles es intocable

Misiles iraníes se exhiben en un parque en Teherán, Irán, el 31 de enero de 2026 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El régimen de Irán trazó este miércoles una línea infranqueable en torno a su arsenal de misiles balísticos y advirtió que cualquier agresión militar de Estados Unidos desencadenará una guerra regional. La advertencia llegó horas antes de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington para exigir que las negociaciones con Teherán incluyan restricciones al programa misilístico iraní, considerado por Israel una amenaza directa a su territorio.

“La capacidad misilística de la República Islámica de Irán no es negociable”, declaró Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Defensa del país y asesor del líder supremo Ali Khamenei, según recogió el medio Nour News. Shamkhani advirtió que el arsenal de misiles balísticos iraní constituye una línea roja en las conversaciones que Teherán y Washington reanudaron la semana pasada en Omán, las primeras desde la guerra de doce días que enfrentó en junio a Israel e Irán con participación estadounidense.

El funcionario iraní fue más allá al advertir que Teherán considerará cualquier ataque estadounidense, independientemente de su escala, como el inicio de un conflicto que no se limitará a las dos partes implicadas ni a una zona geográfica específica. La declaración refuerza la estrategia iraní de disuasión regional, en un momento en que Washington mantiene una decena de buques de guerra en Medio Oriente, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

La postura iraní colisiona frontalmente con las exigencias de Israel y Estados Unidos. Según informes del New York Times, Netanyahu considera que el programa de misiles balísticos iraníes representa la amenaza más inmediata para Israel, incluso por encima del programa nuclear. Durante la guerra de junio de 2025, Irán lanzó más de 550 misiles balísticos contra territorio israelí, causando daños en infraestructura militar y civil. Israel respondió con ataques contra instalaciones nucleares y fábricas de misiles iraníes, operaciones en las que Estados Unidos participó bombardeando tres emplazamientos atómicos.

Netanyahu llegó este martes a Washington con la agenda clara: convencer a Trump de que cualquier acuerdo con Irán debe incluir límites al programa de misiles y el desmantelamiento del apoyo iraní a grupos armados como Hamas y Hezbollah. El primer ministro israelí adelantó su visita, originalmente prevista para el 19 de febrero, ante el avance de las conversaciones entre Washington y Teherán. La reunión del miércoles representa su sexta visita a Estados Unidos desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025.

Analistas consultados por AFP coinciden en que Netanyahu teme que Trump priorice un acuerdo nuclear limitado y deje fuera las capacidades balísticas iraníes. Guy Ziv, profesor de política exterior en la Universidad Americana de Washington, señaló que el primer ministro israelí busca asegurar que Trump considere los misiles iraníes como una línea roja similar a las armas nucleares.

Imagen de archivo de un misil iraní es lanzado durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en Irán. 20 agosto 2025 Ejército iraní/WANA vía Reuters

En el terreno diplomático, el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó este miércoles que su país está dispuesto a someterse a verificaciones sobre el carácter pacífico de su programa nuclear. “No buscamos armas nucleares. Lo hemos anunciado repetidamente y estamos listos para cualquier verificación”, declaró durante un discurso por el 47 aniversario de la República Islámica. Sin embargo, rechazó ceder ante lo que calificó como “demandas excesivas”.

Las conversaciones de la semana pasada en Omán, mediadas por el canciller omaní, fueron calificadas como “buenas” por ambas partes, que acordaron un nuevo encuentro próximamente. No obstante, las diferencias persisten. Irán insiste en limitar las negociaciones al tema nuclear y al levantamiento de sanciones, mientras Washington exige un acuerdo integral que incluya misiles balísticos y el desmantelamiento del apoyo iraní a grupos armados regionales.

Trump reforzó la presión al anunciar que evalúa enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente. “O alcanzamos un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez”, advirtió en declaraciones a Axios, en referencia a los bombardeos de junio. El mandatario estadounidense insistió en que Irán busca un acuerdo, pero añadió que debe ser “un buen acuerdo” que incluya renunciar a armas nucleares y misiles.