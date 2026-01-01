Mundo

Rusia lanzó un ataque con más de 200 drones contra infraestructura esencial de Ucrania en las primeras horas del año

Las ofensivas afectaron ciudades como Kherson, Kharkiv y Odessa, mientras las autoridades reportaron daños en infraestructura civil, un muerto y dos heridos

Guardar
Rusia lanzó un ataque con más de 200 drones contra Ucrania durante la Nochevieja

Una serie de ataques con drones rusos perpetrados en la Nochevieja y la madrugada del primer día del año dejó un saldo de al menos una persona muerta y dos heridas en diferentes regiones de Ucrania, según informaron responsables de las administraciones militares regionales de Kherson y Kharkiv a través de sus canales oficiales. Las ofensivas, que afectaron a infraestructuras civiles y energéticas, coincidieron con un mensaje del presidente ucraniano Volodímir Zelensky en el que reiteró el compromiso de su país con la paz y agradeció el apoyo internacional ante la persistencia del conflicto.

El responsable de la Administración Militar Regional de Kherson, Oleksander Prokudin, comunicó en su cuenta de Telegram que “el primer día del año nuevo, los rusos mataron a un hombre en Kherson”. Prokudin detalló, citado por el medio ucraniano Ukrainska Pravda, que “un hombre de 31 años fue alcanzado por un ataque enemigo” y “sufrió heridas mortales”. Además, una mujer de 87 años resultó herida cuando un dron ruso impactó contra un edificio residencial en la misma ciudad.

En la región de Kharkiv, situada en el este del país, se escucharon explosiones y una persona resultó herida, según informó Oleg Sinegubov, responsable de la administración regional, quien añadió que la víctima recibió asistencia médica tras el ataque.

La Fuerza Aérea de Ucrania
La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que derribó 176 de los 205 drones Shahed y Gerbera lanzados por Rusia durante los ataques (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Volyn/REUTERS)

La Fuerza Aérea de Ucrania comunicó en Telegram que durante la Nochevieja y la madrugada del Año Nuevo derribaron 176 drones de los 205 lanzados por las fuerzas rusas, identificados como modelos Shahed, Gerbera y otros tipos. El parte militar confirmó que 24 drones lograron impactar en 15 puntos del territorio ucraniano, a pesar de los esfuerzos de las defensas antiaéreas.

El presidente Volodímir Zelensky condenó el ataque masivo ruso en la noche de fin de año, señalando en su cuenta de Telegram que “las muertes deben cesar”. Zelensky acusó a Rusia de continuar la guerra de forma deliberada, afirmando que “más de 200 drones fueron lanzados contra Ucrania esta noche” y que los “objetivos del ataque fueron infraestructuras energéticas”. El jefe de Estado agradeció la labor de los soldados ucranianos por repeler la mayor parte del ataque y reiteró la necesidad de no interrumpir las entregas de sistemas de defensa antiaérea por parte de los aliados internacionales, haciendo referencia a los acuerdos alcanzados con Estados Unidos en diciembre.

Las ofensivas rusas impactaron infraestructuras
Las ofensivas rusas impactaron infraestructuras civiles y energéticas en diferentes regiones ucranianas, según autoridades locales (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Volyn/REUTERS)

En su mensaje de despedida al año 2025, publicado en Telegram el miércoles, Zelensky reafirmó el compromiso de Ucrania con la paz y destacó la “dedicación y resiliencia” de los ucranianos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El mandatario acompañó sus palabras con una imagen junto a su esposa, Olena Zelenska, y deseó un feliz año nuevo a sus compatriotas. El mismo día del mensaje, seis personas resultaron heridas en un ataque aéreo ruso en la ciudad portuaria de Odessa, mientras que la Fuerza Aérea ucraniana indicó que había destruido 101 drones rusos en la noche previa, aunque se registraron 20 impactos en once puntos del país.

Zelensky también informó el martes, a través de su cuenta de X, que Ucrania y la Coalición de Voluntarios trabajan para organizar una reunión de líderes prevista para el 6 de enero en Francia. Además, anunció la celebración de una cita entre responsables de seguridad nacional ucranianos y de los países de la coalición el 3 de enero en Ucrania.

Temas Relacionados

UcraniaVolodímir ZelenskyRusiaEstados UnidosKharkivAtaques con dronesConflicto bélicoFuerza Aérea de UcraniaCoalición de VoluntariosÚltimas noticias AméricaKherson

Últimas Noticias

La inteligencia de EEUU descartó que Ucrania intentara atacar una residencia de Vladimir Putin

Funcionarios de la CIA dijeron al diario Wall Street Journal que Kiev buscaba golpear un objetivo militar en la región de Nóvgorod, no la residencia campestre del líder ruso como afirmó Moscú

La inteligencia de EEUU descartó

Tragedia en Suiza EN VIVO: las autoridades descartaron un ataque terrorista

Decenas de personas murieron y un centenar resultaron heridas por un incendio en un bar de la localidad de Crans Montana

Tragedia en Suiza EN VIVO:

En su discurso de Año Nuevo, Kim Jong-un reafirmó su alianza con Putin y elogió a las tropas norcoreanas que combaten “en tierra extranjera”

Destacó la “amistad y la alianza inquebrantable” entre Pyongyang y Moscú, al tiempo que subrayó la lealtad de las fuerzas de su país e insinuó futuros logros significativos

En su discurso de Año

León XIV pidió paz y entendimiento para 2026: “El mundo no se salva afilando espadas, sino acogiendo a todos”

El Papa celebró la primera misa del año en San Pedro y pidió una paz “desarmada y desarmante” ante el aumento del gasto militar mundial

León XIV pidió paz y

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí en Suiza

El comienzo del año en Crans-Montana se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation. La Policía descartó la hipótesis de un atentado

Decenas de personas murieron por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Pame Verdirame lanza nuevo dardo contra Heliud Pulido y aviva versión de infidelidad en ‘Exatlón México’

Ver la luz diurna en horarios precisos mejora energía, sueño y metabolismo

Oficiales de la Marina viajarán a EE. UU. para capacitarse en aeronave Beechcraft KA360

Estos son los presidentes autonómicos que (por ahora) cobrarán más que el presidente del Gobierno en 2026

INFOBAE AMÉRICA
La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

Rescatada una mujer en el Puerto de Navacerrada tras sufrir fractura de tibia y peroné

El asalto al Olimpo del ciclismo para Tadej Pogacar en el 2026

El año cierra en Gaza con 416 fallecidos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego

España quiere su segunda estrella en 2026

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de la vida

Qué fue de la vida de los actores de Un Día a la Vez, la exitosa comedia estrenada 50 años atrás

Brad Pitt y la escena que nadie olvida en Seven: la condición que convirtió al thriller en un clásico de culto

El día que Robert Plant pagó para “vetar” su clásico “Stairway to Heaven” en la radio

Un cartel original de Star Wars sorprende en una subasta al batir un récord histórico

“Si logro asustar a alguien en la sala, puedo asustar a todos”: Patrick Wilson reveló el secreto detrás del éxito de El Conjuro