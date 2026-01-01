Rusia lanzó un ataque con más de 200 drones contra infraestructura esencial de Ucrania en las primeras horas del año

Rusia lanzó un ataque con más de 200 drones contra Ucrania durante la Nochevieja

Una serie de ataques con drones rusos perpetrados en la Nochevieja y la madrugada del primer día del año dejó un saldo de al menos una persona muerta y dos heridas en diferentes regiones de Ucrania, según informaron responsables de las administraciones militares regionales de Kherson y Kharkiv a través de sus canales oficiales. Las ofensivas, que afectaron a infraestructuras civiles y energéticas, coincidieron con un mensaje del presidente ucraniano Volodímir Zelensky en el que reiteró el compromiso de su país con la paz y agradeció el apoyo internacional ante la persistencia del conflicto.

El responsable de la Administración Militar Regional de Kherson, Oleksander Prokudin, comunicó en su cuenta de Telegram que “el primer día del año nuevo, los rusos mataron a un hombre en Kherson”. Prokudin detalló, citado por el medio ucraniano Ukrainska Pravda, que “un hombre de 31 años fue alcanzado por un ataque enemigo” y “sufrió heridas mortales”. Además, una mujer de 87 años resultó herida cuando un dron ruso impactó contra un edificio residencial en la misma ciudad.

En la región de Kharkiv, situada en el este del país, se escucharon explosiones y una persona resultó herida, según informó Oleg Sinegubov, responsable de la administración regional, quien añadió que la víctima recibió asistencia médica tras el ataque.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que derribó 176 de los 205 drones Shahed y Gerbera lanzados por Rusia durante los ataques (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Volyn/REUTERS)

La Fuerza Aérea de Ucrania comunicó en Telegram que durante la Nochevieja y la madrugada del Año Nuevo derribaron 176 drones de los 205 lanzados por las fuerzas rusas, identificados como modelos Shahed, Gerbera y otros tipos. El parte militar confirmó que 24 drones lograron impactar en 15 puntos del territorio ucraniano, a pesar de los esfuerzos de las defensas antiaéreas.

El presidente Volodímir Zelensky condenó el ataque masivo ruso en la noche de fin de año, señalando en su cuenta de Telegram que “las muertes deben cesar”. Zelensky acusó a Rusia de continuar la guerra de forma deliberada, afirmando que “más de 200 drones fueron lanzados contra Ucrania esta noche” y que los “objetivos del ataque fueron infraestructuras energéticas”. El jefe de Estado agradeció la labor de los soldados ucranianos por repeler la mayor parte del ataque y reiteró la necesidad de no interrumpir las entregas de sistemas de defensa antiaérea por parte de los aliados internacionales, haciendo referencia a los acuerdos alcanzados con Estados Unidos en diciembre.

Las ofensivas rusas impactaron infraestructuras civiles y energéticas en diferentes regiones ucranianas, según autoridades locales (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Volyn/REUTERS)

En su mensaje de despedida al año 2025, publicado en Telegram el miércoles, Zelensky reafirmó el compromiso de Ucrania con la paz y destacó la “dedicación y resiliencia” de los ucranianos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El mandatario acompañó sus palabras con una imagen junto a su esposa, Olena Zelenska, y deseó un feliz año nuevo a sus compatriotas. El mismo día del mensaje, seis personas resultaron heridas en un ataque aéreo ruso en la ciudad portuaria de Odessa, mientras que la Fuerza Aérea ucraniana indicó que había destruido 101 drones rusos en la noche previa, aunque se registraron 20 impactos en once puntos del país.

Zelensky también informó el martes, a través de su cuenta de X, que Ucrania y la Coalición de Voluntarios trabajan para organizar una reunión de líderes prevista para el 6 de enero en Francia. Además, anunció la celebración de una cita entre responsables de seguridad nacional ucranianos y de los países de la coalición el 3 de enero en Ucrania.