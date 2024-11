La mansión de los secretos: Steve Bannon y su obsesión por el oscuro poder de Jeffrey Epstein

Steve Bannon (REUTERS/Andrew Kelly)

Jeffrey Epstein solía jactarse de su influencia en las altas esferas políticas como quien presume una pieza de arte robada, con un aire de secreto compartido. “Trump estuvo aquí esta mañana. Hillary vino a almorzar”, les decía a los pocos que se atrevían a escuchar detrás de esas puertas de roble que guardaban los pecados del mundo. Pero, como casi todo en la vida de Epstein, las palabras se deslizaban entre la verdad y la invención. Era 2016, y las elecciones presidenciales se acercaban. Las paredes de su mansión en el Upper East Side de Manhattan parecían saber más de lo que revelaban.

Uno de los detalles que más escandaliza a los ex asociados de Epstein es la figura de Steve Bannon, antiguo estratega de Donald Trump y arquitecto de la revolución mediática conservadora a través de Breitbart News. Bannon entró y salió de la casa de Epstein, incluso después de que el millonario fuera un convicto sexual registrado. Un antiguo conocido de Epstein, que habló con Seth Hettena, de la revista Rolling Stone en anonimato por miedo a las represalias, recordó haber sido presentado al entonces consejero político. “Era el único al que Epstein mencionaba con orgullo”, dice. “Le gustaba alardear de tener a Bannon como un amigo de peso. Lo mostraba como un tesoro”.

Pero, ¿qué buscaba Bannon? A pesar de que su conexión con Epstein podría haber arruinado su reputación ya manchada, parece que había algo más. “Quería usarlo o superarlo”, apunta Charles Johnson, un conservador y antiguo colaborador de Breitbart. Johnson afirma que Bannon no era simplemente un visitante casual; veía a Epstein como un rival poderoso en el submundo de la información secreta. “Epstein tenía acceso a lo que Bannon anhelaba: redes de inteligencia, secretos internacionales”, explica a Rolling Stone.

Desde el principio, Bannon sintió la fascinación de un agente doble. Un ex operativo republicano relata cómo en 2018 le preguntó directamente a Bannon por qué iba a la mansión de Epstein. “¿Viste lo de la lira turca?”, respondió Bannon, enigmático, como si supiera algo que los demás no. El comentario fue tomado como un guiño a las teorías de que Epstein manejaba información privilegiada sobre mercados y gobiernos.

Y es que Epstein había tejido una telaraña de conexiones imposibles de desenredar: Bill Clinton voló en su jet privado, Donald Trump lo calificó alguna vez como “un tipo magnífico”, y hasta figuras como Ehud Barak y Leon Black frecuentaron sus fastuosas veladas en Manhattan. Las reuniones eran privadas, los secretos tan oscuros como las sombras de las lámparas antiguas en su salón.

Pero Steve Bannon no era solo otro invitado a la fiesta de Epstein. Él buscaba algo. Tal vez, como sugieren varios testigos, anhelaba las redes de poder que Epstein parecía controlar como un titiritero en la oscuridad.

La casa de Jeffrey Epstein era una encrucijada de poder, donde las élites globales se cruzaban sin testigos y las historias siempre terminaban en susurros. Las visitas de Leon Black, el magnate de Wall Street que pagó a Epstein USD 158 millones en “asesorías”, se mezclaban con las de Ehud Barak, el ex primer ministro israelí que evitaba hablar del tema cada vez que los periodistas le preguntaban. Pero el desfile no se detuvo ahí. Incluso después de que Epstein se convirtiera en un delincuente sexual registrado, su mansión seguía siendo un imán para los ricos y los poderosos.

Un retrato del príncipe saudí Mohammed bin Salman colgaba en su sala, como un tótem que recordaba las relaciones de Epstein con el reino del desierto. Un ex asociado de Epstein reveló que Arabia Saudita era uno de los pocos lugares a los que él viajaba solo, un hecho extraordinario si se considera el estricto control que el país mantiene sobre los visitantes, especialmente las mujeres no acompañadas. “Decía que los saudíes estaban dispuestos a pagarle por sus servicios”, recuerda el informante, aunque las explicaciones de Epstein eran vagas, casi estratégicamente borrosas. Era una danza de secretos, donde cada palabra podía tener mil interpretaciones.

Y en medio de esta red de conexiones peligrosas, se teje una historia más inquietante: las supuestas actividades de espionaje de Epstein. Durante décadas, periodistas y testigos hablaron de su habilidad para reunir material comprometedor. En la década de 1980, Epstein habría trabajado para varias agencias, un vínculo sellado a través de su relación con Robert Maxwell, el enigmático editor británico acusado de ser un espía israelí. Su hija, Ghislaine Maxwell, se volvió inseparable de Epstein, y no solo en lo personal. Las investigaciones sugieren que Epstein recolectaba información, material sensible, sobre personajes clave, todo para mantener su poder intocable.

La periodista Vicky Ward, escribiendo para Rolling Stone, detalló las conexiones de Epstein con el tráfico de armas y el espionaje global, un ámbito donde una grabación, un chantaje o una foto comprometedora podían ser tan letales como un arma. Epstein entendía el juego: cada cena, cada visita a su mansión, era una oportunidad para capturar algo, para asegurar que nadie pudiera escapar de su influencia.

Steve Bannon, inmerso ya en un universo de intrigas, no fue inmune a esta fascinación por la inteligencia. Las reuniones entre Bannon y Epstein iban más allá del simple cotilleo. Los relatos de sus encuentros están impregnados de insinuaciones, como si ambos compartieran el mismo lenguaje de agentes secretos. Según dijeron a Rolling Stone antiguos operativos y conocidos de Bannon, el estratega de Trump insinuaba que Epstein tenía acceso a redes de inteligencia y material clasificado. “Bannon estaba obsesionado”, afirma uno de esos contactos.

Y aquí, la historia se vuelve aún más turbia. Epstein y Bannon no solo compartían un amor por los secretos; compartían una metodología. Ambos eran acumuladores de información y expertos en manipular a las personas más poderosas. Los rumores eran constantes: se decía que Epstein no solo espiaba a sus invitados, sino que lo hacía de una manera que lo hacía indispensable. Tener a figuras como Bannon a su lado no solo le otorgaba credibilidad política, sino que también añadía una capa de misterio y peligro a un hombre que, en sus propios términos, se consideraba más que un simple millonario caído en desgracia.

Steve Bannon, el hombre que alguna vez manejó la maquinaria de campaña de Donald Trump, conocía el valor de la información mejor que casi nadie. En el entorno volátil de las estrategias políticas y los juegos de poder, ser el que tiene las cartas escondidas siempre vale más. Y eso era exactamente lo que le fascinaba de Jeffrey Epstein, un maestro en el arte de la manipulación. “Bannon estaba interesado en lo que Epstein podía ofrecerle”, dice Charles Johnson, un provocador conservador que trabajó junto a Bannon en Breitbart News. Según Johnson, el antiguo estratega de Trump veía a Epstein como algo más que un personaje tóxico: lo veía como una fuente de poder. “Pensaba en reemplazarlo, en quedarse con su red de contactos”, afirma.

Pero, ¿por qué arriesgar tanto, incluso su ya frágil reputación, asociándose con un delincuente sexual convicto? Bannon siempre se movía en círculos donde el acceso a información secreta era moneda de cambio. Durante sus visitas a la mansión de Epstein, buscaba algo más que una simple charla: quería acceso a las redes de inteligencia global que Epstein se jactaba de tener bajo su control. Era un juego de alta apuesta. En una conversación con uno de sus antiguos empleados, Bannon incluso sugirió que Epstein estaba involucrado en la caída de la moneda turca. “Siempre insinuaba que seguía conectado con la CIA”, recuerda ese ex colaborador, aunque lo calificó de “una completa tontería”.

Epstein, por su parte, nunca dejó de explotar su mito de agente secreto. Mencionaba contactos en Arabia Saudita, en Israel, en Estados Unidos, y lo hacía con una mezcla de arrogancia y misterio. Sus antiguos asociados todavía hablan de cómo utilizaba esa supuesta red de inteligencia para atraer y manipular a personas como Bannon. En una reunión registrada por el periodista Michael Wolff en su libro Too Famous, Epstein y Bannon discutían las excentricidades de Trump, asombrándose mutuamente por lo que cada uno sabía. Era una relación en la que ambos buscaban usar al otro, en un intercambio constante de favores y promesas.

Y aunque Bannon nunca ha respondido directamente a las acusaciones, los informes sugieren que su relación con Epstein no era tan simple como filmar un documental, la excusa que Bannon dio cuando se supo de sus 15 horas de entrevistas con el magnate. Un ex asociado de Epstein se muestra escéptico: “Nunca mencionó nada de un documental. Si estaba haciendo uno, lo mantuvo muy callado, y Epstein no era de los que guardaban silencio sobre esas cosas”. ¿Era todo un truco de Bannon, un pretexto para justificar su proximidad al escándalo?

Al final, todo regresa a la oscuridad en la que Epstein se movía y al impacto devastador de sus relaciones con los poderosos. Las fotos de Bill Gates y el Príncipe Andrew mancharon sus legados, como evidencia de un pasado que no pudieron borrar. Epstein parecía tener un talento único para arrastrar a la élite global hacia su propia caída. A medida que sus secretos se desmoronaron, las personas que alguna vez se codearon con él pagaron un precio: algunos, como el fundador de Microsoft, enfrentaron cuestionamientos públicos que impactaron incluso en su vida privada.

Pero Bannon, a diferencia de los demás, no se dejó arrastrar por el escándalo. Tal vez porque entendía que en este juego de información y poder, la mejor carta es aquella que no se muestra. “Siempre quiso lo que Epstein tenía”, repite Johnson. Pero si alguna vez lo consiguió, sigue siendo uno de los muchos secretos que quedaron enterrados junto con el nombre de Jeffrey Epstein. Porque al final, la historia de Epstein es una advertencia sobre el precio de la cercanía con el poder, sobre las sombras donde la política y el espionaje se cruzan, y donde nadie sale completamente limpio.