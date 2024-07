Cómo es la intensa rutina de ejercicios de Mesut Özil con la que logró un impresionante cambio físico

El ex futbolista alemán y campeón del mundo presume de su tonificado cuerpo y lo muestra en sus redes sociales

Desde hace algunos meses, Mesut Özil viene sorprendiendo a sus seguidores con un notable cambio físico. El ex futbolista alemán de 35 años, retirado desde comienzos de 2023, mostró en redes sociales los resultados de su intensa rutina de ejercicios, guiada por el reconocido entrenador personal, Alper Aksac.

El ex jugador del Real Madrid y Arsenal señaló que su dedicación al ejercicio no responde a ningún objetivo en particular más allá del disfrute personal. “No tengo una meta especial. No estoy esperando una oferta de la WWE. En realidad, sólo lo hago para mí, para mantenerme en forma. Es muy divertido. Disfruto cada segundo con la familia. También tengo mis negocios, algunas cosas en el sector inmobiliario... Y por supuesto mis aficiones, como jugar, ir casi todos los días al gimnasio o una de mis aficiones más recientes: montar a caballo”, comentó el ex mediocampista.

A pesar de su retiro, Özil asegura que ha tenido ofertas para regresar al fútbol, pero reafirma que su decisión fue bien meditada. “La decisión que tomé hace un año la medité muy bien y sabía exactamente lo que quería. Disfruto al máximo de la vida con mi familia en Estambul. Es un gran placer poder ver crecer a mis dos hijos y verlos todos los días”, declaró. “Tenía ofertas de Arabia Saudita, Qatar y otras ligas, pero no quise y no me arrepiento”, añadió.

Özil asegura que sus entrenamientos son por disfrute personal (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Durante sus extensas rutinas de entrenamiento, el ex futbolista ha compartido en su perfil oficial en redes sociales varios videos de su actividad física. Uno de estos videos incluye una frase que resume su mentalidad actual: “Si siempre te mantienes listo, entonces no necesitas prepararte”. En este, se le observa levantando pesas para tonificar sus bíceps, lo que llamó la atención de su ex compañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quien no dudó en mostrar su aprobación: “Nada mal, hermano”.

Özil, originario de Gelsenkirchen, Alemania, ha señalado que aunque el fútbol sigue siendo una parte importante de su vida, no planea regresar a los terrenos de juego ni desempeñar funciones como entrenador o director deportivo en el corto plazo. “Nunca se sabe, pero ahora mismo está descartado. Estoy contento de cómo están las cosas ahora mismo. Todavía no me aburro, veremos cómo están las cosas dentro de un par de años”, sostuvo.

Asimismo, el ex jugador quien tuvo una destacada carrera en equipos como Schalke 04, Werder Bremen, Fenerbahce y Basaksehir, permanece atento a la actualidad futbolística, particularmente a los partidos de tres de los clubes en los que jugó. “Sigo viendo los partidos, sobre todo los del Real Madrid, el Arsenal y el Fenerbahce”.

El ex jugador trabaja con el reconocido entrenador Alper Aksac

La sorpresa del cambio físico de Özil se complementa con su bienestar en la vida fuera del fútbol, donde ha encontrado nuevas formas de disfrutar su tiempo y mantener un equilibrio saludable. “Tengo mi propio gimnasio en casa y un entrenador personal. Y así trabajo todos los días”, mencionó, dejando claro que el ejercicio es ahora una de sus principales aficiones.

Cómo es la rutina de ejercicios de Mesut Özil

Özil ha estado trabajando con un entrenador personal para ayudar a desarrollar músculo, y el ex mediocampista del Arsenal cambió totalmente su físico en comparación con el cuerpo más delgado que adoptó durante sus días de juego.

Los entrenamientos se han centrado claramente en la construcción de músculo, con Özil mostrando su impresionante paquete de seis, bíceps, pecho y hombros en su actualización más reciente.

Özil comparte su mentalidad actual: "Si siempre te mantienes listo, entonces no necesitas prepararte"

En su etapa de jugador solía tener un cuerpo más delgado durante sus días de juego, ha experimentado una notable transformación física. A continuación, te presentamos una de las rutinas de ejercicios que ha adoptado Özil para desarrollar músculo y mejorar su físico.

Rutina de CrossFit

Calentamiento (10 minutos) Correr en cinta Saltos de tijera Estiramientos dinámicos

Entrenamiento de Fuerza Sentadillas (4 series de 12 repeticiones) Press de banca (4 series de 10 repeticiones) Peso muerto (4 series de 8 repeticiones)

Circuito de CrossFit (3 rondas) Burpees (15 repeticiones) Clean and Jerk (12 repeticiones) Kettlebell swings (20 repeticiones) Dominadas (10 repeticiones) Planchas (1 minuto)

Ejercicios de Resistencia Remo en máquina (500 metros) Sprints en cinta (3 series de 30 segundos)

Enfriamiento (10 minutos) Caminata ligera Estiramientos estáticos

Esta rutina ha ayudado al ex mediocampista alemán a desarrollar un impresionante paquete de seis, bíceps definidos, un pecho robusto y hombros prominentes. Al incorporar estos entrenamientos en su régimen, Özil ha logrado una transformación física que sirve como inspiración para aquellos que buscan mejorar su condición física y construir músculo.