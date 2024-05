Varios heridos del vuelo de Singapore Airlines que perdió 2.000 metros de altura de golpe requieren operaciones de columna

Un pasajero australiano, en el centro, que resultó herido en un vuelo azotado por fuertes turbulencias, habla con periodistas en el Hospital Samitivej Srinakarin en Bangkok, Tailandia, el jueves 23 de mayo de 2024. El vuelo SQ321 de la aerolínea volaba desde el aeropuerto Heathrow de Londres a Singapur. cuando llegó la turbulencia el martes, golpeando a la gente dentro del avión. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Muchas de las personas con heridas más graves que viajaban en el vuelo de Singapore Airlines que sufrió graves turbulencias necesitan operaciones en la columna, dijo el jueves un hospital de Bangkok.

Veinte personas permanecían en cuidados intensivos y un británico de 73 años murió después de que el Boeing 777, que volaba desde el aeropuerto londinense de Heathrow a Singapur, cayera bruscamente tras chocar con las turbulencias sobre el mar de Andamán el martes.

Un funcionario de relaciones públicas del Hospital Samitivej Srinakarin, que ha tratado a más de 100 personas heridas por la terrible experiencia, dijo a The Associated Press que se ha pedido a otros hospitales locales que presten a sus mejores especialistas para ayudar en los tratamientos. Pidió no ser identificado debido a la política del hospital.

Los pasajeros han descrito el “puro terror” del avión temblando, objetos sueltos volando y personas heridas que yacían paralizadas en el suelo del avión.

Josh Silverstone, de Gran Bretaña, que resultó herido durante el vuelo del Boeing 777-300ER de Singapore Airlines, habla con periodistas en el Hospital Samitivej Srinakarin, en Bangkok, Tailandia, el miércoles 22 de mayo de 2024. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Aún no está claro qué causó exactamente la turbulencia que envió al avión, que transportaba a 211 pasajeros y 18 miembros de la tripulación, a un descenso de 6.000 pies (unos 1.800 metros) en unos tres minutos. El vuelo de Londres a Singapur fue desviado a Tailandia.

En uno de los últimos relatos del caos a bordo, la malaya Amelia Lim, de 43 años, describió haberse encontrado boca abajo en el suelo.

“Tenía tanto miedo... Podía ver a tantas personas en el suelo, todas sangrando. Había sangre en el suelo y también en la gente”, dijo al periódico en línea Malay Mail.

La mujer que estaba sentada a su lado estaba “inmóvil en el pasillo e incapaz de moverse, probablemente sufría una lesión en la cadera o en la columna”, añadió.

Un avión Boeing 777-300ER de Singapore Airlines, delante, se ve estacionado tras el vuelo SQ321 de Londres a Singapur que sufrió graves turbulencias, en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, cerca de Bangkok, Tailandia, el miércoles 22 de mayo de 2024. Una persona murió y varias resultaron heridas en el incidente. (AP Foto/Sakchai Lalit)

Entre los pacientes de la UCI había seis británicos, seis malayos, tres australianos, dos singapurenses y una persona de Hong Kong, Nueva Zelanda y Filipinas, dijo el Hospital Samitivej Srinakarin. Dijo que había brindado atención médica a un total de 104 personas.

Las autoridades tailandesas dijeron que el británico que murió posiblemente había sufrido un ataque cardíaco. Los pasajeros describieron cómo la tripulación del vuelo intentó reanimarlo realizándole RCP durante unos 20 minutos.

La mayoría de la gente asocia las turbulencias con tormentas fuertes, pero el tipo más peligroso es la llamada turbulencia de aire claro. La cizalladura del viento puede ocurrir en tenues cirros o incluso en aire claro cerca de tormentas eléctricas, ya que las diferencias de temperatura y presión crean poderosas corrientes de aire en rápido movimiento.

Según un informe de 2021 de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE. UU., las turbulencias representaron el 37,6 % de todos los accidentes en aerolíneas comerciales más grandes entre 2009 y 2018. La Administración Federal de Aviación, otra agencia del gobierno de EE. UU., dijo que hubo 146 lesiones graves por turbulencias de 2009 a 2021.

El interior del vuelo SQ321 de Singapore Airlines después de un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok, Tailandia, el 21 de mayo de 2024. REUTERS/Stringer

La experta en turismo y aviación Anita Mendiratta, que reside en Londres, dijo que la turbulencia extrema era “extremadamente inusual”.

Dijo que los pasajeros deben escuchar las instrucciones para mantener sus cinturones de seguridad puestos, asegurarse de que el equipaje de mano se guarde de manera segura cuando no esté en uso y reducir los artículos guardados en los compartimentos superiores.

“Cuando hay turbulencias, esas puertas se pueden abrir y todos los artículos que están arriba, ya sea nuestro equipaje de mano, nuestras chaquetas, nuestros artículos libres de impuestos, se vuelven móviles y se convierten en un riesgo para todos nosotros”, dijo a The Associated Press.

