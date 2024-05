El perturbador descubrimiento bajo el búnker de guerra de Hitler

Adolf Hitler rises before the Reichstag on September 1, 1939, to declare war on Poland. (Photo by © CORBIS/Corbis via Getty Images)

En un giro sorprendente que parece sacado de las páginas más oscuras de la historia, un grupo de arqueólogos aficionados ha desenterrado cinco esqueletos humanos, todos sin manos ni pies, en lo que una vez fue el epicentro del poder nazi: la Guarida del Lobo, el cuartel general militar de Adolf Hitler situado en la actual Polonia.

Este descubrimiento único ha generado tanto misterio como horror por las peculiares circunstancias que rodean a estos restos.

El origen de la Guarida del Lobo se remonta a 1940, cuando Hitler ordenó su construcción como un cuartel secreto para la preparación de la invasión de la Unión Soviética. Con el tiempo, el complejo creció hasta albergar unos 200 edificios, incluidos búnkeres, refugios y cuarteles, ocupados por más de 2.000 personas en su apogeo.

Hoy en día, el interés público y la especulación se centran en los misterios que aún retiene el sitio, reforzados por descubrimientos como el de la Fundación Latebra.

Arqueólogos aficionados hallan cinco esqueletos sin manos ni pies en la Guarida del Lobo. (AP Foto/Czarek Sokolowski, archivo)

La Fundación Latebra y el misterioso hallazgo

La Fundación Latebra, un grupo de entusiastas de la arqueología, ha estado excavando en este lugar cargado de historia con permiso oficial durante varios años. Fue dentro de la villa del comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, donde se realizó el inquietante hallazgo. Este grupo ha destapado lo que parece ser un entierro con características poco comunes y desconcertantes.

Entre los esqueletos se encuentran los cuerpos de tres adultos, un bebé y un niño mayor. Según Dominik Markiewicz, miembro de Latebra, este descubrimiento ha sido completamente inesperado, especialmente considerando la notable seguridad que caracterizó a esta zona durante el régimen del Tercer Reich y su posterior ocupación por las fuerzas rusas.

Los esqueletos encontrados corresponden a tres adultos, un bebé y un niño mayor. (Reuters)

“Nunca se esperaría algo así en un lugar como era... el lugar más vigilado del Tercer Reich y después de la guerra, los rusos tomaron este lugar”, dijo a el miembro de Latebra.

En esa línea agregó: “Todo el mundo se preguntaba qué podría haber pasado allí... Intentamos pensar en algo, pero no se nos ocurre nada razonable. No sabíamos en absoluto con qué estábamos lidiando. ¿Eran algunos rituales ocultos de fanáticos del Tercer Reich? No tenemos idea”.

El enigma que rodea los restos y la investigación

La inusual ausencia de manos y pies, y la falta de vestimentas o elementos personales, han complicado considerablemente el entendimiento de estos hallazgos. La teoría de que podrían ser víctimas de algún tipo de ritual oculto dentro del Tercer Reich ha surgido entre las muchas especulaciones, aunque sin evidencia concreta que respalde esta hipótesis. La incertidumbre sobre si los esqueletos datan de la Segunda Guerra Mundial o si fueron enterrados allí en una fecha posterior añade otra capa de misterio al caso.

Una investigación oficial ha sido iniciada por las autoridades locales para esclarecer las circunstancias de estos enterramientos. Mientras tanto, el lugar, conocido como Wolf’s Lair, ofrece a los visitantes una ventana a su pasado sombrío. Pese a su destrucción parcial por las fuerzas nazis para impedir su captura por el Ejército Rojo, sus ruinas siguen siendo un testimonio mudo de los oscuros días del conflicto.

Los restos podrían sugerir víctimas de rituales ocultos dentro del Tercer Reich. (Photo by Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

Aunque la policía ha cerrado su investigación por considerar que los esqueletos probablemente datan de antes de 1945, la verdadera historia detrás de estos restos permanece oculta. La datación por radiocarbono y otros análisis prometen en el futuro arrojar algo de luz sobre este enigma, mientras tanto, surgen teorías que especulan desde víctimas de la violencia pre y post Segunda Guerra Mundial hasta posibles rituales desconocidos.

Este hallazgo agrega una capa más al complejo legado de la Guarida del Lobo, un lugar que continúa revelando secretos mucho tiempo después de que sus principales protagonistas desaparecieran. Mientras la comunidad científica y el público en general esperan respuestas, el misterio de los cinco esqueletos sin manos ni pies sigue intacto, recordándonos la oscuridad que puede albergar la historia humana.