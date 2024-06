Mafe Walker regresó a ‘La casa de los famosos’ y compartió emotivo mensaje con los seis finalistas

Mafe Walker explicó las "razas" de extraterrestres que existen en 'La casa de los famosos Colombia - crédito Canal RCN

En la casa estudio de La casa de los famosos Colombia solo quedan seis participantes que esperan afrontar de la mejor manera la recta final del programa concurso. Y es que a lo largo de la competencia se han cultivado amistades, aunque cada uno tiene personalidades diferentes.

Entre las sorpresas que tuvieron los famosos estuvo la visita de la exconcursante Mafe Walker que ingresó a la casa para entregarles un mensaje de amor a cada uno de ellos; incluso, le dedicó palabras emotivas que causó el llanto de Sebastián González.

Sin previo aviso, el Jefe anunció que los famosos debían quedarse quietos, cuando Mafe Walker ingresó al estudio compartiendo amor y conexiones galácticas con todos los concursantes, pues aseguró que ya se estaban activando los códigos galácticos.

“Mis amores, Colombia, Latinoamérica ya activamos los códigos galácticos todos al corazón, aquí a todos los participantes de la casa, ellos nos están sintiendo, somos un canal, el código galáctico, ya me sienten, todo el planeta nos está sintiendo”.

Ya frente a Miguel Melfi, Karen Sevillano, Pantera, Sebastián González, Julián Trujillo y Alfredo Redes, Mafe Walker aseguró que los sentía y que el código estaba llegando, mientras algunos de los famosos no podían disimular su cara de sorpresa por lo que estaban escuchando.

“Los amo, desde el corazón, nos están sintiendo, todos los corazones y gracias, los amo, ya queda poco mis amores, el código llega, gracias, han sido llaves cada uno de ustedes por abrir el registro y activamos toda la energía, gracias Colombia, Latinoamérica, gracias por recibirnos, nos amamos, nos vamos a reencontrar”, agregó Mafe Walker.

Pero, la exintegrante del equipo Galáctico aprovechó para darle un mensaje a cada uno de los participantes comenzando por Sebastián González: “Gracias mi amor, sigue dando esos códigos, te amo con mi corazón, Sebas gracias, te conecto, Pante mi amor, esos códigos están llegando”.

La reacción de Mafe Walker

Luego de salir de la casa estudio, Mafe Walker fue entrevistada por Cristina Hurtado y Carla Giraldo para conocer su impresión sobre el regreso al que fue su hogar por varias semanas: “Mis amores es volver a casa y sobre todo les decía a todos los participantes que el código llegó, el amor, me amo, te amo”.

En cuanto a su mensaje de amor, Mafe Walker aseguró que es importante recalcarlo, aunque para algunos sea un juego, pero es relevante esa conexión de unión: “Ahí dentro lo vemos como un juego, pero simplemente es como conectémonos porque ese es el mensaje, es la unión, el corazón”.

Aunque le preguntaron por cómo había visto a Julián Trujillo, Mafe Walker terminó respondiendo algo totalmente diferente y hablando de los códigos y la energía galáctica: “Feliz de volver a estar en casa y dándole la energy galáctica, sé que me sintieron bien y ya estamos en la recta final, entonces sí se sintió y el corazón está conectado a ustedes los galácticos, igual a todos porque han sido llaves para dar ese registro el código lo seguimos bailando y lo seguimos cantando”.

Las críticas en redes sociales

Aunque algunos de los concursantes sintieron en su corazón la entrada de Mafe Walker, los usuarios de redes sociales no quedaron tan contentos con la aparición de la exconcursante, pues la calificaron como desesperante.

“Que bendito desespero escuchar a MafeWalker hablar. Ni las presentadoras se la soportan #LacasadelosfamososCol Ella nunca sale de ese papel? O es enserio que es asiiiii de 😵‍💫”; “Dios mio, Mafe Walker alguna vez en su vida habrá entablado una conversación coherente?? #LacasadelosfamososCol”; “Mafe walker te amo me amo, pero le mentiste a melfi cuando dijiste que lo amábamos 😭”; “Yo de verdad no puedo con Mafe Walker, de verdad no puedo tomarla en serio #LacasadelosfamososCol”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.