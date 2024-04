El ministro de Defensa de Israel dijo que es el “momento oportuno” para un acuerdo que permita liberar a los rehenes de Hamas

Los mecánicos aprovechan para reparar los tanques que participaron de la operación.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró el lunes que es el momento adecuado para llegar a un acuerdo con Hamas sobre los rehenes, un día después de que el ejército retirara sus tropas de la principal ciudad meridional de Gaza.

Con las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas sobre una tregua en Gaza y un acuerdo sobre los rehenes en curso en El Cairo, Gallant dijo a los reclutas del ejército israelí que “creo que estamos en un momento apropiado” para lograr un trato con los terroristas, seis meses después de la guerra.

El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant (Shachar Yurman/GPO/dpa)

“La implacable presión sobre Hamas y la posición de fuerza desde la que entramos en esta campaña nos permiten flexibilidad y libertad de acción”, añadió, según un comunicado emitido por su oficina.

“Habrá decisiones difíciles y estaremos dispuestos a pagar el precio con tal de recuperar a los rehenes, y luego volver a la lucha”, dijo.

Carteles con fotos de rehenes secuestrados por Hamas en el mortal ataque del 7 de octubre contra Israel en Tel Aviv (REUTERS/Hannah McKay)

Alrededor de 250 rehenes israelíes y extranjeros fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre. El ejército israelí afirma que 129 permanecen en Gaza, de los cuales 34 han muerto.

Familiares y simpatizantes de los rehenes han celebrado protestas periódicas exigiendo la actuación del gobierno para traerlos de vuelta a casa.

Gallant declaró el domingo que las tropas israelíes habían sido retiradas del sur de Gaza “para preparar futuras misiones”, incluida la vecina Rafah, donde Israel cree que los combatientes de Hamás se han estado escondiendo entre aproximadamente 1,5 millones de palestinos.

Dijo que una división de comandos israelíes se había retirado tras meses de encarnizados combates porque “Hamas había dejado de existir como marco militar” en Khan Younis, justo al norte de Rafah.

Continúan las negociaciones

Este lunes, el canal egipcio Al Qahera News informó de que en la última ronda de negociaciones anoche en El Cairo se lograron “avances significativos” y “consenso” en muchos de los puntos que hasta ahora habían sido un escollo tanto para Hamas como Israel.

Sin embargo, un alto funcionario israelí bajo anonimato dijo hoy que no hay “un acuerdo en el horizonte” y que la distancia para lograr uno es aún grande, según declaraciones al diario israelí Ynet.

Otro funcionario citado por este medio añadió que “hay potencial, pero todavía no hemos llegado a ese punto”.

Benjamin Netanyahu reiteró este domingo que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa todos los rehenes que siguen en manos de Hamas (REUTERS/Ronen Zvulun)

Por su parte, una fuente de Hamas indicó a Al Jazeera este lunes que la delegación israelí no respondió a ninguna de sus principales demandas, que siguen siendo un alto al fuego “completo y definitivo” y una retirada total de las tropas del enclave palestino.

El nuevo borrador, presentado por los mediadores a Israel, propone la excarcelación de 25 palestinos por cada rehén liberado, el regreso de 250.000 desplazado del sur de Gaza a varios puntos del norte y la retirada de las fuerzas israelíes de algunas zonas de la Franja, según detallaron fuentes palestinas consultadas por EFE.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa todos los rehenes que siguen en manos de Hamas y añadió que Israel no cederá ante las “exigencias extremas” de los islamistas ni a presiones de la comunidad internacional.

Tras la salida anoche de las delegaciones de El Cairo, se espera que las negociaciones continúen en 48 horas, cuando comienza precisamente el Aid al Fitr, la festividad que pone fin al mes sagrado de Ramadán.

En Gaza, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, han muerto más de 33.200 personas, dos tercios mujeres y niños, y más de 75.900 personas han sido heridas. Además, la Franja afronta una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes, con escasez de alimento y la mayoría de hospitales fuera de funcionamiento.

(Con información de EFE y AFP)