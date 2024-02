Hamas mantiene 134 rehenes israelñies secuetsrados en Gaza, entre ellos a los hermanos Kfir y Ariel Bibas, de uno y cuatro años.

En medio del continuo conflicto en Medio Oriente, la atención se centra en la precaria situación de 134 rehenes retenidos por Hamas hace más de 115 días, entre los cuales se encuentran los pequeños hermanos Kfir y Ariel Bibas, de 1 y 4 años respectivamente. Este gravísimo asunto ha impulsado una campaña que busca reavivar la esperanza y el esfuerzo por la liberación de los secuestrados, contando con una figura central inesperada: Sheikha Moza bint-Nasser, miembro prominente de la familia real de Qatar.

Estrellas y líderes comunitarios, como la presentadora norteamericana Kathy Gifford, han hecho un llamamiento directo a Sheikha Moza bint-Nasser para que intensifique su participación en este esfuerzo humanitario. “Utilice su poder y adopte un papel más activo en la liberación de los rehenes”, expresó Gifford, en un mensaje que resuena con urgencia y esperanza.

Gifford destacó la importancia de la compasión y el poder de Moza para generar un cambio positivo.

Desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamas, Moza ha utilizado activamente sus plataformas para criticar a Israel y apoyar a Gaza, mostrándose como una voz prominente sobre la guerra en el ámbito digital. Gifford, sin embargo, remarca que Moza podría influir positivamente en la situación, basándose en su poder y autoridad en la región, con el fin de asistir a los rehenes.

La peculiaridad de este llamado a la acción reside en la influencia que Qatar ha demostrado en negociaciones previas, facilitando el primer acuerdo de liberación entre Israel y el grupo terrorista. Ahora, con la guerra persistiendo y las vidas de inocentes en juego, la campaña aspira a que el empuje adicional de figuras como Sheikha Moza pueda acelerar la liberación de los rehenes y ofrecer un rayo de esperanza para poner fin al conflicto.

Además de su prominencia en la diplomacia, Sheikha Moza es reconocida por su activismo en pro de la educación, aprovechando los vastos recursos de Qatar para promover iniciativas educativas.

“Los rehenes de Gaza, muchos de ellos mujeres y niños, siguen sufriendo un daño inconmensurable a pesar de no haber hecho nada malo. Como madre y abuela, esto me rompe el corazón. Seguro que a ti, Sheikha Moza, también te toca la fibra sensible. Rezo por que uses tu voz compasiva para unirte a los llamamientos en favor de su libertad, escribió en su cuenta de X Betsy DeVos, empresaria y política estadounidense, que fue secretaria de Educación de los Estados Unidos.

El estado de Qatar, dirigido por la familia Al Thani desde mediados del siglo XIX y conocido recientemente como el polémico anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022, ha sido un importante contribuyente a universidades estadounidenses, donando 4, 7 mil millones de dólares a lo largo de dos décadas. Además, se sabe que numerosos líderes de Hamas han acumulado grandes fortunas mediante la imposición de tasas a bienes importados al territorio y a través de donantes internacionales, principalmente de Qatar. A pesar de su riqueza, Hamas no ha invertido en infraestructura ni en la protección de los ciudadanos de Gaza.

La administración estadounidense, por su parte, percibe las próximas semanas como cruciales para la concreción de un acuerdo inminente sobre los rehenes. Este contexto subraya la importancia de la diplomacia en la resolución de crisis humanitarias, colocando a Sheikha Moza y a Qatar en una posición de potencial clave para influir en el desenlace de esta prolongada detención.