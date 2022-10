El oligarca ruso Alexey Mordashov consiguió permiso para atracar su superyate en Sudáfrica para evitar las sanciones

El megayate Nord, en el centro, con un valor de más de 500 millones de dólares, se ve frente a la isla de Hong Kong en las afueras del puerto de Victoria (TVB vía AP, Archivo)

El puerto de Ciudad del Cabo es ideal para albergar un superyate de 500 millones de dólares vinculado al sancionado multimillonario ruso Alexey Mordashov, dijo el miércoles un funcionario sudafricano, luego de que el país anunciara su intención de permitir que el barco atracara allí a pesar de una oferta del alcalde de la ciudad para bloquear su entrada.

El gobierno sudafricano hizo el anuncio el martes en medio de afirmaciones de Mordashov, magnate del acero y la minería, que buscaba un nuevo puerto para evitar que su superyate fuese incautado.

El funcionario dijo que Ciudad del Cabo era perfecta para el norte porque tiene los medios técnicos para mantener yates de lujo que muchos otros puertos no tienen.

“Si está estacionando un activo de 500 millones de dólares, necesita que se cuide adecuadamente”, dijo el funcionario a Associated Press bajo condición de anonimato porque no tiene permitido hablar públicamente sobre el tema.

Vincent Magwenya, portavoz del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, dijo el martes que “no había razón” para que Sudáfrica negara la entrada de Nord ya que Mordashov no estaba sujeto a sanciones de las Naciones Unidas, solo sanciones impuestas unilateralmente por los Estados Unidos y el Unión Europea.

El Nord, que partió de Hong Kong en un viaje a través del Océano Índico hacia Sudáfrica la semana pasada, podrá atracar en el puerto de Ciudad del Cabo siempre que los que estén a bordo “respeten nuestras leyes de inmigración”, dijo Magwenya.

No se cree que Mordashov esté a bordo del yate.

“Actualmente no hay sanciones impuestas por la ONU a un individuo en particular y, por lo tanto, Sudáfrica no tiene la obligación legal de cumplir con las sanciones que Estados Unidos y la UE han decidido imponer dentro de jurisdicciones específicas”, dijo Magwenya a los periodistas en la capital sudafricana. Pretoria.

Se cree que Mordashov tiene estrechos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y fue sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea debido a la guerra en Ucrania. Es el principal accionista y presidente de Severstal, la empresa siderúrgica y minera más grande de Rusia, y uno de los hombres más ricos de Rusia, con un patrimonio neto de más de 20.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

El alcalde de Ciudad del Cabo, Geordin Hill-Lewis, dijo que Mordashov se ha beneficiado financieramente de la guerra en Ucrania y es “cómplice de los crímenes inconcebibles cometidos contra los civiles ucranianos”. Hill-Lewis había pedido al gobierno sudafricano que bloqueara el atraque del Nord, lo que provocó la respuesta del portavoz del presidente Ramaphosa.

Sudáfrica ha adoptado una postura neutral sobre la guerra en Ucrania, frustrando a los socios occidentales que esperaban que la economía más desarrollada de África también condenara la invasión de Rusia y actuara como una voz líder para el continente. Sudáfrica se abstuvo de votar en la ONU condenando las acciones de Rusia y pidió, en cambio, diálogo y diplomacia.

Hill-Lewis es miembro del principal partido de oposición de Sudáfrica, que ha criticado ferozmente la postura neutral adoptada por el gobierno de Ramaphosa.

“Debe decirse que, hasta ahora, la conducta de la política exterior de nuestro país en relación con la guerra imperialista e ilegal de Rusia ha sido nada menos que vergonzosa”, dijo Hill-Lewis.

El Nord ondea una bandera rusa, mide 141,6 metros (465 pies) de largo y tiene dos helipuertos, una piscina y 20 cabinas. Zarpó de Hong Kong después de que Estados Unidos acusara a esa ciudad de operar como un refugio seguro para las personas sancionadas. Se espera que llegue a Ciudad del Cabo el 9 de noviembre, según el sitio web de envíos Marine Traffic.

El destino del yate ha llamado la atención desde que llegó a Hong Kong desde Vladivostok, Rusia, a principios de este mes, lo que provocó una disputa diplomática entre las autoridades de EE. UU. y Hong Kong sobre la aplicación de las sanciones.

Los oligarcas rusos han estado buscando puertos adecuados para sus yates de lujo desde que fueron objeto de sanciones estadounidenses y europeas por la guerra en Ucrania. Algunos también han encontrado nuevos hogares en Turquía, que ha mantenido lazos diplomáticos con Rusia.

