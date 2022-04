Más acusaciones de violencia sexual contra los rusos: “A las mujeres las sacaban del sótano para que los soldados pudieran abusar de ellas”

“Las mujeres no serán violadas. Los niños no tendrán que ver cómo violan a sus madres. Los civiles no serán asesinados”, aseveró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba (Gergely Papai/REUTERS)

Las autoridades ucranianas han acusado este domingo a las tropas rusas presentes en el país de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas, al haber encontrado varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera no muy lejos de Kiev.

“Las mujeres no serán violadas. Los niños no tendrán que ver cómo violan a sus madres. Los civiles no serán asesinados”, aseveró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, añadiendo que Ucrania necesita apoyo para lograrlo: “Necesitamos armas, ahora”, ha recalcado.

La vicealcaldesa de Ivankiv, Maryna Beschastna habló de un episodio en el cual dos hermanas ucranianas de tan solo 15 y 16 años fueron violadas a manos de soldados rusos y no pudo contener las lágrimas, reportó el diario Express.

Una mujer ucraniana llamada Olga, de 38 años, sostiene a su hija Vera, tras escapar a España (REUTERS/Kacper Pempel)

El reportero de ITV Dan Rivers dijo que “Maryna es la teniente de alcalde aquí y ha escuchado relatos sombríos de cómo los soldados rusos trataban a las mujeres en el área”.

Beschastna agregó al medio británico que “A las mujeres las sacaban del sótano tirándolas del pelo para que los soldados pudieran abusar de ellas”.

Por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rogó a Occidente, en uno de sus muchos mensajes, que interviniera y evitara que Rusia continuara cometiendo más atrocidades contra el pueblo civil de Ucrania.

“A las mujeres las sacaban del sótano tirándolas del pelo para que los soldados pudieran abusar de ellas” (REUTERS/Bernadett Szabo)

“En nuestra tierra, se ha concentrado el mal. Asesinos, torturadores, violadores, saqueadores. Los que se hacen llamar ejército. Y que solo merecen la muerte por sus acciones. Quiero que todas las madres de todos los soldados rusos vean los cuerpos de los que han muerto en Bucha, en Irpin, en Hostel”.

“¿Que hicieron? ¿Por qué fueron asesinados? ¿Qué hizo el hombre que montaba su bicicleta en la carretera? ¿Por qué los ciudadanos comunes fueron interrogados y torturados hasta la muerte en una ciudad común y pacífica? ¿Por qué las mujeres fueron estranguladas después de que les arrancaron los aretes de las orejas? ¿Cómo podían las mujeres ser violadas y asesinadas frente a sus hijos? ¿Sus cuerpos torturados incluso después de su muerte? ¿Por qué los tanques aplastaron los cadáveres de las personas?”, expresó al dar su mensaje.

Según Express, la embajadora de Ucrania en Estonia, Mariana Betsa, recurrió a Twitter para hablar sobre los crímenes contra mujeres y niños que habían estado cometiendo los soldados rusos.

Zelensky preguntó: "¿Por qué las mujeres fueron estranguladas después de que les arrancaron los aretes de las orejas? ¿Cómo podían las mujeres ser violadas y asesinadas frente a sus hijos? ¿Sus cuerpos torturados incluso después de su muerte?" (REUTERS/Oleg Pereverzev)

Betsa publicó: “Los invasores rusos mataron familias. Quemaron los cuerpos. Una niña llamada Arina de 3 años (con signos de violación) encima de su hermana Verónica de 17 años. Rusia debería rendir cuentas por el genocidio de los ucranianos”.

La publicación de la embajadora estuvo respaldada por las pruebas recabadas en los distintos lugares en dónde ocurrieron los hechos.

Tras la aparición de las horribles imágenes, la diputada ucraniana Kira Rudik expresó su frustración por los comentaristas que sugirieron que se llevara a cabo una investigación de acuerdo con las reglas de la guerra.

“¿Me estás hablando de la Convención de Ginebra sobre personas que mataron a mujeres y niños, violan a las mujeres frente a los niños? Me estás hablando de la Convención de Ginebra. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando ahora mismo? ¡El mundo está viendo cómo morimos y hablando de la Convención de Ginebra!”, expresó ante los periodistas.

