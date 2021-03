El descomunal embotellamiento que generó el buque que encalló en el canal de Suez

Un enorme carguero que se encalló en el Canal de Suez de Egipto, bloqueando el tráfico en una vía fluvial crucial Este-Oeste para el transporte marítimo global, provocó un descomunal embotellamiento en el que cientos de buques mercantes esperaban de un lado y otro de la vía fluvial.

El MV Ever Given, un buque con bandera de Panamá que transporta contenedores entre Asia y Europa, se quedó bloqueado en el canal.

En un primer momento no estaba claro qué había volteado el Ever Given en el canal. GAC, una compañía naviera y de logística global, describió que la embarcación sufrió una “falla mientras transitaba con dirección al norte”, y no dio más detalles.

Según la agencia Bloomberg, tras el incidente más de 100 barcos están esperando para poder pasar por el Canal de Suez.

Un video intenta mostrar la enorme fila de cargueros que esperan su turno de pasar. Sin embargo, las imágenes no pueden captar la magnitud de la totalidad de barcos mercantes que están uno de detrás del otro.

Foto tomada desde otro buque mercante que muestra cómo el Ever Given se encalló.

El canal tiene 190 kilómetros de largo, 24 metros de profundidad y 205 metros de ancho. Personal que trabaja en el lugar ya hecho varios intentos, ninguno con éxito, para intentar poner en curso otra vez al MV Ever Given.

El barco, de 400 metros de largo, 59 metros de ancho y que puede transportar hasta 20.000 contenedores, tenía como destino Rotterdam en los Países Bajos.

Las refinerías europeas y estadounidenses que dependen de la vía fluvial para las cargas de petróleo del Medio Oriente pueden verse obligadas a buscar suministros de reemplazo si el bloqueo persiste, lo que podría impulsar los precios de grados alternativos. Al mismo tiempo, se detendrán los flujos de crudo de los campos del Mar del Norte con destino a Asia.

Una imagen publicada en Instagram por un usuario en otro buque de carga muestra cómo está atascado el Ever Given. El barco parecía estar encallado a unos 6 kilómetros al norte de la boca sur cerca de la ciudad de Suez.

Fotos que muestran los trabajos para intentar desencallar el buque.

“El barco que está frente a nosotros encalló mientras cruzaba el canal y ahora está atascado. Parece que vamos estar aquí un buen rato...”, escribió en su cuenta de Instagram Julianne Cona, la ingeniera de Nueva York que tomó la foto.

Inaugurado en 1869, el Canal de Suez proporciona un enlace crucial para el transporte de petróleo, gas natural y carga de este a oeste. Alrededor del 10% del comercio mundial fluye a través de la vía fluvial y sigue siendo una de las principales fuentes de divisas de Egipto. En 2015, el gobierno del presidente Abdel-Fattah el-Sissi completó una importante expansión del canal, lo que le permitió albergar los buques más grandes del mundo.

Por el Canal de Suez, inaugurado en 1869, pasa el 10% del comercio marítimo internacional. Casi 19.000 barcos lo utilizaron el año pasado, según la Autoridad del Canal de Suez (SCA).

