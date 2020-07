Más de 80 multimillonarios reclamaron que se les aumente los impuestos para poder atender la crisis de la pandemia

Jerry Greenfield, Richard Curtis, Abigail Disney, firmantes de la carta, cada uno de ellos con una fortuna de decenas de millones de dólares

Más de 80 multimillonarios instaron el lunes a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos, “inmediatamente” y de “forma permanente”, a los más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia de coronavirus.

En una carta abierta publicada antes de la próxima reunión de ministros de finanzas del G20 y de una cumbre europea extraordinaria, el grupo, que se hace llamar "Millonarios por la Humanidad", afirmó que los más ricos "tienen un papel fundamental que desempeñar para sanar al mundo".

“Hoy, nosotros, los millonarios abajo firmantes, pedimos a nuestros gobiernos que aumenten los impuestos de gente como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”, destacan en la misiva, rechazando así proyectos temporales o de escaso alcance.

Entre los firmantes se encuentran el cofundador de los helados Ben and Jerry’s Jerry Greenfield, el guionista británico Richard Curtis y la cineasta estadounidense Abigail Disney, junto a 80 empresarios y creadores en su gran mayoría estadounidenses. La carta, abierta a firmas en internet, no contaba el lunes por la mañana con ningún signatario latinoamericano.

"No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las salas de cuidados intensivos. No somos quienes conducen las ambulancias (...) no estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas de comestibles o entregando comida de puerta en puerta", afirman.

“Pero tenemos dinero, mucho dinero. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y que seguirá necesitándose en los próximos años, mientras nuestro mundo se recupera de esta crisis”, agregan.

Y advirtieron: “Debemos reequilibrar nuestro mundo antes de que sea demasiado tarde. No habrá otra oportunidad de hacer esto bien”.

Los firmantes exigen un sistema de mayor redistribución (Reuters)

Anteriormente, el grupo, que está impulsado por organizaciones como Human Act y Oxfam International, había mandado cartas al Foro Económico de Davos también pidiendo más tributación progresiva.

Algunos países ya han planteado la introducción de impuestos más altos.

En el Reino Unido, el Instituto de Estudios Fiscales advirtió que el aumento impositivo sería inevitable para muchos, no sólo para los superricos, y a principios de mes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que su gobierno podía subir impuestos, al igual que Rusia que dijo enfocarse en los ingresos más altos.

Durante años, multimillonarios como Warren Buffett y Bill Gates han pedido que se les grave más. Hace un año, un pequeño grupo de multimillonarios estadounidenses, incluido el financiero George Soros, el cofundador de Facebook Chris Hughes y los herederos de los imperios Hyatt y Disney, también publicaron una carta apoyando la idea de un impuesto sobre la fortuna.

