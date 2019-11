"Viven en la indigencia, no tienen ropa interior para cambiarse después de la ducha. Muchos no consiguen ni siquiera jabón o pasta de dientes. Les dan una bolsa de picnic por la mañana y así hasta la noche, se pasan el día en la calle. En esas condiciones lo único que pueden hacer es sobrevivir. Son niños, a mí me cuesta mucho imaginar que mis hijos con 15 años tuvieran que pasar por ese horror", denuncia Lourdes Reyzábal.