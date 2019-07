Cuando se le pregunta a Antonio, quien compró un bien hace un año en el barrio, si cree pertenecer a esa categoría de nuevos habitantes, él responde que sí "pero sin los ingresos". Para este joven periodista, cuyo apartamento de 27 metros cuadrados financió con la herencia de sus abuelos, por un precio de alrededor de 9.000 euros el metro cuadrado, su hogar es como una protección. "Es muy posible que cuando llegue a la edad de jubilarme, el sistema de pensiones francés no baste. No voy a tener mucha plata para vivir, entonces al menos no tendré que pagar una renta", explica.