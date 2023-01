Carlos Hermosillo hizo menos la Copa Sky obtenida por Cruz Azul: “Este torneo no cuenta”

Carlos Hermosillo 04-02-2020 (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los referentes históricos del Cruz Azul, Carlos Hermosillo, se lanzó contra la institución y su directiva previo al inicio del Clausura 2023 pesé haber ganado el torneo de pretemporada “Copa Sky” frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Jesús Corona aceptó que Cruz Azul debe tener refuerzos El portero titular y capitán del equipo de La Noria habló sobre el desempeño deportivo de su equipo luego de haberse quedado con el trofeo de pretemporada en la Copa por México VER NOTA

Fue en una entrevista para W Deportes, donde El Grandote de Cerro Azul comenzó tundiendo a Cruz Azul por ganar un “torneo piter*”, refiriéndose a la Copa Sky que se disputó en el Olímpico Universitarios de CU, el Nemesio Diez, Estadio Jalisco y el Universitario de Nuevo León.

“Torneos piter*s ganados. Yo le voy a Cruz Azul, amo a Cruz Azul y quiero lo mejor para Cruz Azul, pero este torneo (Copa Sky) no cuenta. Los que cuentan son los de Liga, ahí es donde tienen que demostrar”, evocó el ex centro delantero del Cruz Azul.

(Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

En esa misma intervención el ídolo del Cruz Azul en el invierno de 1997 cuando derrotaron a León aseguró que la actual directiva de Cruz Azul le prometió un puesto en el club, pero finalmente solo quedó en eso, en promesas.

Qué se sabe de Uriel Antuna y su posible salida de Cruz Azul El mediocampista ofensivo podría tener una segunda etapa en el futbol europeo, pero dependerá de las negociaciones de ambos clubes VER NOTA

“Lo más cerca que estuve fue con esta nueva directiva. Me citaron en un restaurante, me prometieron que yo iba a ser no sé qué. Me citaron para grabar un video y después nada. No me dijeron nada, yo no le creo nada a estos tipos. La gente que no tiene palabra no vale nada, no es confiable”, arguyó.

El también comentarista y analista de Telemundo y NBC Universo destacó que no está en sus planes aspirar por un puesto con Cruz Azul, al menos, en el corto plazo mientras la directiva a cargo de Víctor Velázquez este al frente de la Máquina Cementera.

Carlos Hermosillo jugó para América y Cruz Azul durante su carrera profesional (Foto: Archivo)

“No, ahora ya no puedo. Amo Cruz Azul, me encantaría hacer algo por el equipo. Pero yo no trabajo con gente así. Si en algún momento cambia el esquema, la gente encargada, que presenten un proyecto, tal vez sí. Por ahora estoy bien, estoy cómodo en el micrófono”, remató.

Jesús Corona podría retirarse al final del Clausura 2023 El guardameta mexicano de 41 años ha ganado con Cruz Azul dos Copa MX, una Supercopa MX, una Liga MX un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf VER NOTA

Durante la Copa por México el cuadro comandado por Raúl El Potro Gutiérrez terminó como líder del Grupo A con un saldo de dos victorias y dos empates; el equipo del ex seleccionador mexicano en categorías menores empató ante Necaxa y Toluca, mientras que le ganó a Pumas y al América.

Tras sellar su primer título de la temporada (aunque de carácter amistoso) Raúl Gutiérrez se dijo satisfecho con lo que mostró Cruz Azul en la pretemporada: “Teníamos que aprovechar este torneo para tomar forma y hacernos la costumbre de ganar. Hay que seguir sobre ello. El resultado de hoy habla por sí solo. Le ganamos a otro equipo grande”, evocó ante la prensa.

Cruz Azul se coronó campeón de la Copa Sky ante las Chivas (Foto: Twitter/@CruzAzul)

Desde el inicio de la pretemporada, el cuadro de la Noria fue uno de los que se robó las portadas, pues se dio a conocer su interés por sumar a sus filas al artillero uruguayo, Luis Suárez; sin embargo, en los últimos días el sueño de sumar al histórico jugador se desvaneció cuando antro por la puja el Gremio de la Liga Brasileña.

Primeros encuentros de Cruz Azul durante el Clausura 2023

- Xolos vs Cruz Azul - Jornada 1 - 8 de enero de 2023

- Cruz Azul vs Monterrey - Jornada 2 - 14 de enero de 2023

- Necaxa vs Cruz Azul - Jornada 3 - 21 de enero de 2023

- Cruz Azul vs Tigres - Jornada 5 - 4 de febrero de 2023

- Toluca vs Cruz Azul - Jornada 6 - 12 de febrero de 2023

SEGUIR LEYENDO: