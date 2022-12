El youtuber Heisenwolf pidió perdón por el accidente en Atlacomulco en el que murieron seis personas

El youtuber Heisenwolf se dijo arrepentido por el accidente en el que fallecieron 6 personas y detalló por qué se alejó de redes

El creador de contenido Heisenwolf tuvo un accidente que dejó seis víctimas mortales el 18 de septiembre, pero no había publicado nada en sus redes sociales o en su canal de YouTube hasta ahora. En un video de casi cuatro minutos, Amado Amir —su nombre real— pidió perdón a los familiares de las personas que fallecieron en la carretera Atlacomulco-Acambay, en el Estado de México.

Dónde ver la fina de Las Más Draga Estos son los pasos para que puedas ver quién gana este reality y conocer las sorpresas que preparan en esta quinta ola VER NOTA

En su video se dejó ver mirando fijamente a la cámara y con fondo blanco, dijo lo siguiente a los más de 1.5 millones de seguidores que tiene en YouTube:

“Aún así quiero experesarles a las personas afectadas que desde lo más profundo de mi corazón lo lamento, lo siento. Ojalá nada de esto hubiera pasado, estoy consciente del peso de lo que sucedió y esto consciente de los daños, ahora estoy en un proceso de aprendizaje y de mejora como persona porque no puedo ni seré el mismo de ahora en adelante”

En el accidente del 18 de septiembre, el youtuber resultó lesionado en uno de sus pies (Ig/@heisenwolf ,Especial,)

En su mensaje, el youtuber se dijo arrepentido por lo ocurrido luego de que su automóvil Camaro hubiera impactado a un taxi Tsuru en el que viajaban seis personas, sobre el proceso legal no dio detalles, pues aseguró que aún sigue yendo constantemente a comparecer ante las autoridades. Sin embargo, se supo que en octubre Heisenwolf ya habría llegado a un acuerdo con los familiares de las víctimas.

Laura Bozzo celebró la llegada de Dina Boluarte a la presidencia del Perú y condenó el asilo que México habría ofrecido a Pedro Castillo La presentadora de “Laura en América” mostró su completa felicidad por ser testigo, a la distancia, de la llegada de la primera mujer a dicho cargo político en su país natal VER NOTA

Heisenwolf también lamentó no poder hacer nada respecto al incidente fatal del 18 de septiembre de 2022, pero dejó en claro que “un accidente no lo define”. Además, aclaró que se alejó de sus perfiles en redes sociales para evitar que el suceso cobrara aún más importancia mediática.

“Durante el resto de mi vida y de mis días, mañanas, tardes y noches estaré avergonzado con las personas afectadas porque todos tenemos gente que amamos, gente que queremos, seres queridos y que se vayan así es algo horrible, algo que no me puedo ni imaginar, lo que más me ha costado internalizar y reflexionar es que no hay algo que yo pueda hacer, no hay algo que pueda cambiar, no puedo regresar al pasado, compensar o hacer algo al respecto”, dijo.

Heisenwolf lamentó no poder hacer nada para evitar el accidente o regresar el tiempo, en el incidente fallecieron seis personas (Especial)

En el video, el creador de contenido de humor aseguró que seguirá publicando sus acostumbrados videos porque es lo que le apasiona, pero es consciente de que su vida personal no volverá a ser la misma.

Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz habrían terminado su romance después de casi 4 años juntos, aseguró Jorge Carbajal De acuerdo con la información que compartió el periodista de espectáculos, todo fue a raíz de una infidelidad VER NOTA

“Parte de lo que yo soy es crear contenido para ustedes, es algo que yo amo y no concibo mi existencia sin hacerlo. Y lo voy a seguir haciendo a pesar de lo que se sabe, de lo que se dijo, de lo que se pudo hablar. Realmente nadie tiene la certeza de lo que sucedió ni de lo que yo soy como ser humano, se nos puede olvidar que detrás de un personaje hay una persona real y que muy poca gente la conoce porque ustedes ven solo una parte de lo que sucede, no he dicho que soy perfecto ni pretendo serlo”, mencionó Heisenwolf, asegurando que ya habría pasado por procesos de reflexión.

Heisenwolf pidió perdón por accidente en Atlacomulco (YouTube/Heisenwolf)

El día del incidente se reportó que entre las personas que murieron se encontraba una menor de 10 años, así como una mujer 30 y otra de 56, mientras que los hombres fallecidos tenían una edad de 26, 62 y 35 años.

“El Representante Social ya solicitó ante la Autoridad Judicial la audiencia respectiva para formular imputación correspondiente”, se pudo leer en la tarjeta informativa de la FGJEM de septiembre. Además, la dependencia del Estado de México detalló lo siguiente respecto a los familiares de las y los afectados:

“El día de hoy 21 de septiembre, familiares de las víctimas fallecidas fueron atendidas en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Atlacomulco, donde les fue explicado el procedimiento, así como las diligencias que se están desarrollando”.

SEGUIR LEYENDO: