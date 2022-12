La diputada Federica Quijano de Kabah fue operada de emergencia: “No hagan corajes”

La diputada de 51 años ingresó al quirófano para que le fuera retirada la vesícula (Foto: Instagram)

La cantante y diputada plurinominal Federica Quijano preocupó a sus fans este miércoles 7 de diciembre, luego de que publicara una serie de videos desde la cama de un hospital y recibiendo la atención de una enfermera.

Kabah reaccionó a las burlas por su rechazo a Qatar 2022: “Que no nos crean nos tiene sin cuidado” La banda integrada por Apio, Federica, René, Daniela y Sergio contestó a quienes se mofaron de ellos tras decidir no viajar al emirato árabe por respetar la ideología de la banda pop VER NOTA

De acuerdo a lo que la cantante de La calle de las sirenas informó, acudió al nosocomio debido a un problema en su salud relacionado “con úlceras”, siendo que ya estando en el centro hospitalario “apareció” otro más que la obligó a internarse en el quirófano.

A través de sus efímeras instastories la integrante de Kabah dio más detalles a sus más de 200 mil followers sobre lo que estaba pasando. “Este ya es el paso final. La verdad es que primero eran unas úlceras, pero después ¿qué creen? que no, que siempre no, eran las úlceras, pero aparte la vesícula”, dijo la política en una primera parte de su mensaje.

Federica no especificó si su operación fue del tipo laparoscópica, pues pudo salir el mismo día del hospital (Foto: Instagram)

Debido a ello, la hermana de Apio Quijano tuvo que ingresar al quirófano para que le fuera retirada la versícula. Tras la intervención, la mujer de 51 años envió un mensaje de prevención a sus seguidores: “Ya me siento mejor. Ahí vamos, ahí vamos. No hagan corajes, no se los recomiendo. Cuídense mucho, cuiden su cuerpito, cuando les diga ‘para’ paren”, comentó la cantante de Una ilusión.

Hasta un millón de pesos, el costo de hospitalización por alguna afección de COVID-19 en CDMX Otras de las entidades con los costos más elevados en atención médica son: Jalisco, Nuevo León y Estado de México VER NOTA

En un par de publicaciones más, la mujer que llegó a las curules de San Lázaro gracias a una determinación plurinominal, como parte de su adhesión al Partido Verde Ecologista de México, dejó saber a los usuarios que ya había salido del hospital para ir a casa.

Incluso, la “Kabah” mostró un tramo de su recorrido en auto rumbo a su domicilio, traslado que no fue del todo placentero, pues los múltiples baches en las calles de Ciudad de México provocaron que la herida tras el retiro de su vesícula le doliera.

“Hola, familia linda. Ya voy de salida, ya casi llegando a mi casa, cada bache que hay en la ciudad se me... me da el patatús. Cada bache, no manches, y con eso de que no hay nada de baches en esta ciudad. Ahí vamos, ya saliendo, yo creo que con el tubo que te ponen se me hinchó”, comentó.

Ivonne Montero sufrió un aparatoso accidente por “un descuido fatal” La actriz preocupó a sus fans con una selfie que se habría tomado desde un hospital VER NOTA

Finalmente, la madre de María y Sebastián agradeció a sus fans por el apoyo mostrado en esta intervención. “Gracias por todos sus mensajes de cariño, de amor, por todo su... no tengo palabras, gracias a cada uno de ustedes por preocuparse y por estar tan al pendiente de mí y de mi familia, los quiero ”, dijo en un último clip.

La cantante y política recomendó a sus seguidores "no hacer corajes" y cuidar "su cuerpito" (Foto: Instagram)

Esta situación surge pocos días después de que la banda Kabah diera a conocer que fue invitada a cantar en el Mundial Qatar 2022, como parte de las atracciones musicales en el Fan Fest del emirato árabe donde se disputa la fiesta mundialista.

Los integrantes del grupo pop aseguraron en un extenso comunicado que prefirieron mantenerse “fieles a sus ideales” de libertad de amar que presentarse en el evento deportivo, pese a que esto les causaba mucha emoción.

“Estábamos muy emocionados de ser elegidos para representar dignamente a nuestro país en un evento de talla mundial, sin embargo hoy tomamos la decisión de cancelar nuestra participación en dicho evento”, se lee en el comunicado difundido el lunes 21 de noviembre.

“Todos tenemos el corazón del mismo lado, esa es y ha sido la bandera de KABAH, aunado al respeto y la inclusión. Entendemos los usos y costumbres de otros países, pero elegimos defender los valores y uno de los pilares más fuertes de KABAH es el amor en todas sus expresiones”, añade el texto que causó revuelo en las redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: